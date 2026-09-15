Проект полигона в Стерлитамаке повторно заявили на государственную экспертизу

ООО «Строительная компания "Гидрокор"» подало очередную заявку на государственную экологическую экспертизу проекта мусорного полигона в Стерлитамаке. Данные об этом появились в сведениях о заседаниях экспертных комиссий Росприроднадзора.

Предварительное заседание комиссии по заявке «Гидрокора» состоялось 9 сентября.

Полигон твердых коммунальных отходов в Стерлитамаке планирует построить ООО «Мохит-СТР» — компания, занимающаяся сортировкой мусора. Инициаторы задумывают разместить полигон с производством RDF-топлива на месте бывшей свалки. Для возможности строительства объекта горсовет Стерлитамака выделил участок, окруженный со всех сторон границами города, из городских земель.

В начале прошлого года в Стерлитамаке прошли общественные обсуждения и публичные слушания проекта; большинство их участников высказалось против его реализации. Тем же летом и в феврале 2026 года отрицательное заключение по проектной документации, разработанной компанией «Гидрокор», выдало Главное управление государственной экспертизы.

До государственной экологической экспертизы проект дошел в январе. Параллельно проводилась общественная экологическая экспертиза. Однако, по данным «Ъ-Уфа», сначала «Гидрокор» отозвал проект из комиссии, а затем попытался вновь заявить документацию и оценку воздействия на окружающую среду, однако в работу комиссия их не взяла из-за не оплаченной госпошлины.

На новую государственную экологическую экспертизу отводится 42 дня.

Идэль Гумеров