Госэкспертиза вновь отклонила проект мусорного полигона в Стерлитамаке

Главное управление государственной экспертизы выдало отрицательное заключение на проект полигона твердых бытовых отходов (ТКО) с комплексом по производству RDF-топлива в Стерлитамаке.

Проект строительной компании «Гидрокор» по заказу «Мохит-СТР» предполагает открытие полигона внутри Стерлитамака на участке, который горсовет выделил из состава городских земель. В начале прошлого года жители города выступили против строительства на публичных слушаниях и общественных обсуждениях.

В августе проект полигона уже получил отрицательное заключение Главгосэкспертизы России. Немногим более месяца назад документацию начала изучать экспертная комиссия Росприроднадзора. Параллельно проходит общественная экологическая экспертиза.

Идэль Гумеров