Памфилова заявила о росте числа атак на избирательную систему перед выборами

Число атак на российскую избирательную систему и ее инфраструктуру увеличивается по мере приближения выборов в Госдуму, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова. По ее словам, были зафиксированы в том числе обстрелы избирательных комиссий.

Как отметила госпожа Памфилова, подготовка к выборам вступила в пиковую фазу: досрочное голосование уже запустили в 46 регионах. Она заверила, что ЦИК заранее спрогнозировал значительную часть угроз и подготовился к ним.

«Я вынуждена констатировать: количество разного рода атак на избирательную систему, на ее инфраструктуру постоянно возрастает — это, мягко говоря»,— рассказала Элла Памфилова.

Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Российские власти говорили о попытках подстрекательства россиян к провокациям. ЦИК ожидает провокаций на выборах от «сбежавших из страны».

О подготовке к выборам — в материале «Ъ» «Навстречу выборам».