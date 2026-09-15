В отношении России на данный момент введены уже 35 тыс. незаконных санкций. Цифру привела представитель российского МИДа Мария Захарова во время выступления на Международном фестивале молодежи.

По словам дипломата, на самом деле это не санкции, а часть гибридной войны против России. «Санкции только Совет безопасности ООН принимать может»,— пояснила госпожа Захарова (цитата по «РИА Новости»).

Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила рассмотрение законопроекта об ужесточении санкций против России. Инициатива включает прямые санкции против российских чиновников, банков и «теневого флота», а также введение вторичных пошлин до 100% для ключевых покупателей российских энергоресурсов и государств, помогающих стране обходить ограничения. Кроме того, Минфин США внес банк ВТБ в иранский санкционный список якобы из-за поддержки в обходе уже существующих ограничений.