Захарова: против России ввели уже 35 тысяч санкций
В отношении России на данный момент введены уже 35 тыс. незаконных санкций. Цифру привела представитель российского МИДа Мария Захарова во время выступления на Международном фестивале молодежи.
По словам дипломата, на самом деле это не санкции, а часть гибридной войны против России. «Санкции только Совет безопасности ООН принимать может»,— пояснила госпожа Захарова (цитата по «РИА Новости»).
Накануне Палата представителей Конгресса США одобрила рассмотрение законопроекта об ужесточении санкций против России. Инициатива включает прямые санкции против российских чиновников, банков и «теневого флота», а также введение вторичных пошлин до 100% для ключевых покупателей российских энергоресурсов и государств, помогающих стране обходить ограничения. Кроме того, Минфин США внес банк ВТБ в иранский санкционный список якобы из-за поддержки в обходе уже существующих ограничений.
Заявленная оценка отражает не один запрет, а совокупность мер разного типа. В санкционные перечни включают физических лиц, компании, банки и финансовые учреждения, а ограничения распространяют на целые отрасли и инфраструктуру — от нефти, СПГ и металлургии до платежных систем, транспорта и Московской биржи. Отдельные решения могут одновременно затрагивать головные компании и множество их структур: в октябре 2025 года американские санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа включили 28 предприятий первой группы и шесть дочерних компаний второй.
Масштаб формировался последовательным расширением таких пакетов. В декабре 2024 года 15-й пакет ЕС включал 54 физлица и 30 организаций, в том числе компании из Сербии, Китая, Индии и ОАЭ, а в июле 2026 года 21-й пакет затронул 48 физлиц, 170 организаций и 94 банка и крупных финансовых учреждения. Поэтому число ограничений зависит от того, считать ли отдельно каждого адресата и каждую отраслевую или финансовую меру; приведенные примеры показывают, почему общий подсчет заметно больше числа санкционных пакетов.