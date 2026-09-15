Российский БПЛА ударил по пункту пропуска «Ягодин» на границе Украины и Польши

Российские войска нанесли удар по международному автомобильному пункту пропуска «Ягодин» в Волынской области Украины на границе с Польшей. Об этом заявили в Минобороны РФ. Согласно сводке ведомства, пункт пропуска был поражен БПЛА «Герань».

В российском ведомстве заявили, что удары по погранпереходам «позволяют нарушить наземные каналы поставок иностранной военной помощи» для ВСУ.

Утром министерство отчиталось об ударах по логистическим центрам и портам Украины, а также по железной дороге на западе страны.