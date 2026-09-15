Российский БПЛА ударил по пункту пропуска «Ягодин» на границе Украины и Польши
Минобороны РФ: БПЛА «Герань» поразил пункт пропуска «Ягодин» на западе Украины
Российские войска нанесли удар по международному автомобильному пункту пропуска «Ягодин» в Волынской области Украины на границе с Польшей. Об этом заявили в Минобороны РФ. Согласно сводке ведомства, пункт пропуска был поражен БПЛА «Герань».
В российском ведомстве заявили, что удары по погранпереходам «позволяют нарушить наземные каналы поставок иностранной военной помощи» для ВСУ.
Утром министерство отчиталось об ударах по логистическим центрам и портам Украины, а также по железной дороге на западе страны.
Пункт пропуска «Ягодин» — один из сухопутных узлов на границе Украины и Польши, через который идут грузы между двумя странами. При ограничении его работы потоки приходится перенаправлять на другие пограничные переходы, а также на железнодорожные и автомобильные маршруты, что увеличивает нагрузку на сохранившиеся направления и может замедлять доставку.
Практика прошлых лет показывает, насколько чувствительна эта логистика к сбоям. В феврале 2024 года блокада переходов на украинско-польской границе уже создавала проблемы с доставкой не только гуманитарных, но и военных грузов. А с 22 июля 2026 года, когда порты Большой Одессы перестали обрабатывать иностранные суда, украинские потоки зерна и металлопродукции экстренно перенаправляли на дунайские терминалы, румынскую Констанцу и к западным границам по автомобильной и железной дороге: ограничение одного канала сразу повышает зависимость от остальных.