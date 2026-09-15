Минобороны России сообщило об ударе по логистическим центрам и портам Украины

В ночь на 15 сентября Вооруженные силы России ударили по логистическим центрам и портам Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В порту в Черноморске были поражены сухогруз и паром типа «ро-ро» (для перевозки колесной техники, автомобилей, вагонов). Суда, как заявили в Минобороны, использовались в интересах ВСУ.

В Одесской области Вооруженные силы России уничтожили логистический центр в населенном пункте Великая Балка. По данным Минобороны, в нем хранились военные грузы, которые поступают из-за границы.