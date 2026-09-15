Минобороны России сообщило об ударах по железной дороге на западе Украины
Минобороны: ВС РФ продолжили удары по железнодорожной инфраструктуре Украины
Российские вооруженные силы нанесли удары по объектам железнодорожной инфраструктуры на западе Украины. По данным Минобороны России, эти объекты использовали для перевозки грузов военного назначения из стран Европы. Также был поражен логистический центр в Одесской области, где хранились полученные из-за границы военные грузы, следует из пресс-релиза российского ведомства.
14 сентября российская армия ударила по локомотивам и воинским эшелонам, которые, по данным ведомства, перевозили грузы для ВСУ. В Кремле заявили, что российские вооруженные силы выполняют свои задачи по всей территории Украины.
Железная дорога в этой цепочке — одновременно маршрут, парк тяговой техники и узлы перевалки. В августе 2026 года Минобороны России сообщало, что киевское локомотивное депо «Дарница» ремонтировало локомотивы, обеспечивающие перевозку вооружения для ВСУ, а железнодорожная станция порта Измаил использовалась для погрузки, хранения и транспортировки военных грузов и горючего. По этим данным, повреждение инфраструктуры способно затронуть не только отдельный состав, но и поддержание движения и обработку грузов.
Комментируя удары по объектам западнее Киева, через которые проходит поток военных грузов и тяжелого вооружения из Польши (часть снабжения перебрасывается воздушным мостом на польский аэродром Жешув), эксперт оценивал цель как общее замедление движения и расстройство логистики снабжения с запада на восток.
По его оценке, после такого удара движение эшелонов по сети должно замедлиться в два-четыре раза как минимум на неделю, а железную дорогу ждет временный переход на тепловозы с повышенным расходом солярки. Таким образом, уязвимость цепочки связана с ее зависимостью от исправных локомотивов и железнодорожных узлов.