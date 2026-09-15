Минобороны России сообщило об ударах по железной дороге на западе Украины

Составлено ИИ-Ассистентъ

Железная дорога в этой цепочке — одновременно маршрут, парк тяговой техники и узлы перевалки. В августе 2026 года Минобороны России сообщало, что киевское локомотивное депо «Дарница» ремонтировало локомотивы, обеспечивающие перевозку вооружения для ВСУ, а железнодорожная станция порта Измаил использовалась для погрузки, хранения и транспортировки военных грузов и горючего. По этим данным, повреждение инфраструктуры способно затронуть не только отдельный состав, но и поддержание движения и обработку грузов.

Комментируя удары по объектам западнее Киева, через которые проходит поток военных грузов и тяжелого вооружения из Польши (часть снабжения перебрасывается воздушным мостом на польский аэродром Жешув), эксперт оценивал цель как общее замедление движения и расстройство логистики снабжения с запада на восток.

По его оценке, после такого удара движение эшелонов по сети должно замедлиться в два-четыре раза как минимум на неделю, а железную дорогу ждет временный переход на тепловозы с повышенным расходом солярки. Таким образом, уязвимость цепочки связана с ее зависимостью от исправных локомотивов и железнодорожных узлов.