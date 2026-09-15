В Омске изменят схему движения на перекрестке, где сбили восемь человек

В Омске изменят схему движения на одном из перекрестков улицы Масленникова, где в начале августа автомобиль на Ленинградской площади сбил восемь пешеходов. Нововведения вступят в силу с октября, сообщил в своем канале в «Максе» мэр Сергей Шелест.

«Это позволит организовать полное пересечение пешеходами проезжей части улицы Масленникова, минуя островок безопасности»,— пояснил глава города.

По словам господина Шелеста, будет запрещен поворот направо в сторону центра с улицы Богдана Хмельницкого на улицу Масленникова.

Как писал «Ъ-Сибирь», авария на ул. Масленникова в Омске произошла 6 августа. Водитель Lada Granta не справился с управлением и выехал на островок безопасности, где сбил группу пешеходов. Семь человек госпитализировали сразу после ДТП. Спустя три дня после происшествия в больнице скончалась одна из пострадавших.

Александра Стрелкова