«Ижводоканал» закупит металлическую сетку для защиты от БПЛА за 78 млн рублей

МУП «Ижводоканал» объявил закупку на поставку и монтаж металлической купольной сетки от беспилотников. Цена контракта составляет 78 млн руб. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Согласно техзаданию, на объектах должна быть установлена защита четвертого уровня в соответствии со сводом правил «Защитные ограждающие конструкции от беспилотных летательных аппаратов. Правила проектирования». Предусматривается установка временной быстровозводимой разборной конструкции купольного типа.

Конструкция будет состоять из металлических решетчатых опор, высокопрочных стальных канатов и сетки, размещенной между опорами. Она не должна препятствовать доступу транспорта и механизмов, проведению противопожарных мероприятий и эксплуатации оборудования.

Подрядчику предстоит разработать проектную документацию, выполнить необходимые обследования и согласования, поставить материалы и оборудование и провести монтаж. Для защитной улавливающей сетки необходимо предоставить сертификаты пожарной безопасности. Все материалы должны быть новыми и иметь соответствующие сертификаты и паспорта.

Срок выполнения работ — не позднее 30 декабря 2026 года. Заявки на участие в закупке принимаются до 28 сентября.