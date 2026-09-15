Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, говоря о военном превосходстве над Россией, не осознает, что в случае конфликта страна исчезнет за два-три дня. Об этом заявил помощник российского президента Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента России Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Помощник президента России Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

«Сегодня Сикорский и другие представители польской верхушки говорят о том, что они, дескать, восстанавливают польское величие. На деле же они восстанавливают нездоровые амбиции, объявляя о планах возродить “Польшу от моря до моря”, создать “санитарный кордон” против России и оградить Европу от мифической “российской угрозы”»,— сказал Николай Патрушев.

Господин Патрушев добавил, что глава МИД Польши в «русофобском угаре» показывает нежелание обеспечить мирное существование Польши и наступает на «исторические грабли». Помощник президента подчеркнул, что Радослав Сикорский не слышит слова Владимира Путина об отсутствии угрозы Европе со стороны России.

Ранее Радослав Сикорский предлагал нарастить интенсивность военных учений НАТО вблизи российской территории и заявлял о «подавляющем превосходстве» Польши над Россией в авиации. По его словам, Варшава смогла бы уничтожить половину российских НПЗ за шесть недель и «вывести из строя оставшуюся половину». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова польского министра «русофобией головного мозга». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области.