Патрушев: Польша исчезнет за два-три дня в случае конфликта с Россией
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, говоря о военном превосходстве над Россией, не осознает, что в случае конфликта страна исчезнет за два-три дня. Об этом заявил помощник российского президента Николай Патрушев в интервью «Аргументам и фактам».
Помощник президента России Николай Патрушев
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
«Сегодня Сикорский и другие представители польской верхушки говорят о том, что они, дескать, восстанавливают польское величие. На деле же они восстанавливают нездоровые амбиции, объявляя о планах возродить “Польшу от моря до моря”, создать “санитарный кордон” против России и оградить Европу от мифической “российской угрозы”»,— сказал Николай Патрушев.
Господин Патрушев добавил, что глава МИД Польши в «русофобском угаре» показывает нежелание обеспечить мирное существование Польши и наступает на «исторические грабли». Помощник президента подчеркнул, что Радослав Сикорский не слышит слова Владимира Путина об отсутствии угрозы Европе со стороны России.
Ранее Радослав Сикорский предлагал нарастить интенсивность военных учений НАТО вблизи российской территории и заявлял о «подавляющем превосходстве» Польши над Россией в авиации. По его словам, Варшава смогла бы уничтожить половину российских НПЗ за шесть недель и «вывести из строя оставшуюся половину». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова польского министра «русофобией головного мозга». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области.
За публичными оценками Радослава Сикорского стоит не сопоставление всех вооруженных сил, а сценарий нанесения дальних ударов по отдельным стратегическим объектам. Его аргумент строится на том, что Россия слишком велика, чтобы прикрыть средствами ПВО все такие объекты; значит, потенциальная уязвимость связывается с масштабом территории и распределением систем защиты.
При этом членство Польши в НАТО не означает полной свободы военных действий. В сентябре 2024 года польский министр обороны говорил, что Варшава не может самостоятельно решать вопрос о перехвате российских ракет над Украиной, поскольку союзники относятся к такой идее с сомнением. Сам Сикорский при этом настаивал, что перехват ракет, летящих в сторону страны, — конституционная обязанность Польши, которая не отменяется членством в альянсе. Поэтому резкие заявления о возможностях Варшавы существуют одновременно с практическим ограничением: действия, способные затронуть российские цели или расширить конфликт, зависят от согласия союзников и оценки риска эскалации.