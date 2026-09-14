Захарова прокомментировала слова Сикорского о быстрой победе над Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «русофобией головного мозга» заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о быстрой победе над Россией в случае ее нападения на страну. Об этом она написала в Telegram.

На конференции «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве Радослав Сикорский сообщил о «подавляющем превосходстве» Польши над Россией в авиации. По его словам, Варшава смогла бы уничтожить половину российских НПЗ за шесть недель и «вывести из строя оставшуюся половину».