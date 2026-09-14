Захарова прокомментировала слова Сикорского о быстрой победе над Россией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «русофобией головного мозга» заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о быстрой победе над Россией в случае ее нападения на страну. Об этом она написала в Telegram.
На конференции «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве Радослав Сикорский сообщил о «подавляющем превосходстве» Польши над Россией в авиации. По его словам, Варшава смогла бы уничтожить половину российских НПЗ за шесть недель и «вывести из строя оставшуюся половину».
Для понимания польской военной политики важны бюджетные планы: в апреле 2025 года правительство Польши рассчитывало направить на оборону 4,7% ВВП в 2025 году и 5% — в 2026-м. Это указывает на курс Варшавы на последовательное наращивание ресурсов, выделяемых на оборону.
При этом доля расходов в ВВП описывает масштаб планируемого финансирования, а не конкретные возможности авиации или сроки поражения инфраструктуры. Бюджетный ориентир задает общий фон польской военной политики, но сам по себе не раскрывает оперативный расчет, стоящий за оценкой министра иностранных дел.