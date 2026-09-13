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Песков: Россия принимает меры для безопасности Калининградской области

Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации в европейской прессе. Издание «Европейская правда» на неделе приводило высказывания министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который предложил нарастить интенсивность военных учений НАТО вблизи российской территории.

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Мы все принимаем соответствующие меры по обеспечению безопасности этого важнейшего российского региона»,— сказал господин Песков «Известиям».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявление означает, что безопасность Калининградской области рассматривается российской стороной как вопрос военного сдерживания. В июле 2025 года Николай Патрушев говорил, что на любое военное посягательство на регион Россия ответит всеми средствами, предусмотренными доктриной ядерного сдерживания, то есть публично связывал угрозу Калининграду с потенциально крайне серьезными последствиями.

Военным контекстом для подобных заявлений служат учения НАТО. В январе—мае 2024 года на учениях Steadfast Defender отрабатывался сценарий конфликта в Сувалкском коридоре между Калининградской областью и Белоруссией; НАТО называло эти маневры крупнейшими с 1988 года.

В мае 2026 года замглавы МИДа Александр Грушко назвал Балтийское море зоной конфронтации и сообщил о постоянном размещении сил бригадного уровня в Польше и странах Балтии. На этом фоне военная активность вокруг региона воспринимается российской стороной не как отдельный эпизод учений, а как часть общей конфигурации сил у Калининградской области.

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