Песков: Россия принимает меры для безопасности Калининградской области

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявление означает, что безопасность Калининградской области рассматривается российской стороной как вопрос военного сдерживания. В июле 2025 года Николай Патрушев говорил, что на любое военное посягательство на регион Россия ответит всеми средствами, предусмотренными доктриной ядерного сдерживания, то есть публично связывал угрозу Калининграду с потенциально крайне серьезными последствиями.

Военным контекстом для подобных заявлений служат учения НАТО. В январе—мае 2024 года на учениях Steadfast Defender отрабатывался сценарий конфликта в Сувалкском коридоре между Калининградской областью и Белоруссией; НАТО называло эти маневры крупнейшими с 1988 года.

В мае 2026 года замглавы МИДа Александр Грушко назвал Балтийское море зоной конфронтации и сообщил о постоянном размещении сил бригадного уровня в Польше и странах Балтии. На этом фоне военная активность вокруг региона воспринимается российской стороной не как отдельный эпизод учений, а как часть общей конфигурации сил у Калининградской области.