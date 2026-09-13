Песков: Россия принимает меры для безопасности Калининградской области
Россия принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности Калининградской области. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикации в европейской прессе. Издание «Европейская правда» на неделе приводило высказывания министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который предложил нарастить интенсивность военных учений НАТО вблизи российской территории.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Мы все принимаем соответствующие меры по обеспечению безопасности этого важнейшего российского региона»,— сказал господин Песков «Известиям».
Заявление означает, что безопасность Калининградской области рассматривается российской стороной как вопрос военного сдерживания. В июле 2025 года Николай Патрушев говорил, что на любое военное посягательство на регион Россия ответит всеми средствами, предусмотренными доктриной ядерного сдерживания, то есть публично связывал угрозу Калининграду с потенциально крайне серьезными последствиями.
Военным контекстом для подобных заявлений служат учения НАТО. В январе—мае 2024 года на учениях Steadfast Defender отрабатывался сценарий конфликта в Сувалкском коридоре между Калининградской областью и Белоруссией; НАТО называло эти маневры крупнейшими с 1988 года.
В мае 2026 года замглавы МИДа Александр Грушко назвал Балтийское море зоной конфронтации и сообщил о постоянном размещении сил бригадного уровня в Польше и странах Балтии. На этом фоне военная активность вокруг региона воспринимается российской стороной не как отдельный эпизод учений, а как часть общей конфигурации сил у Калининградской области.