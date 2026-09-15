Росприроднадзор не смог отменить снижение взыскания с белгородской структуры «Северстали» за ущерб реке

Арбитражный суд Центрального округа отказал Центрально-Черноземному управлению Росприроднадзора (РПН) в отмене решения 19-го арбитражного апелляционного суда о смягчении штрафа белгородскому ООО «Яковлевский горно-обогатительный комбинат» (ГОК, входит в «Северсталь»). Также была отклонена кассационная жалоба ГОКа. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел. Резолютивная и мотивировочная части решения еще не опубликованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

РПН обратился в Арбитражный суд Белгородской области в сентябре 2023 года. Основанием послужили плановые проверки, проведенные в марте 2021 года. Тогда специалисты отобрали пробы сточной воды в месте сброса с очистных сооружений комбината, а также выше и ниже по течению реки Ворскла. Анализ показал многократные превышения нормативов по хлоридам, аммонию, железу, марганцу, никелю, цинку и другим веществам. Факты сброса неочищенных сточных вод также фиксировались в 2019–2020 годах.

В ноябре 2025 года арбитраж удовлетворил требования ведомства о взыскании с ГОКа 110,9 млн руб. ущерба. В июне 2026 года 19-й арбитражный апелляционный суд рассмотрел жалобу комбината и частично изменил решение первой инстанции, снизив размер взыскания до 83,4 млн руб.

Алина Морозова