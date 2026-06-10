Суд уменьшил штраф белгородскому ГОКу за экологический вред водоему до 83 млн

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил жалобу ООО «Яковлевский горно-обогатительный комбинат» (входит в «Северсталь») на решение первой инстанции и сократил сумму взыскания с компании со 110,9 млн до 83,4 млн руб. Речь идет об ущербе Крапивенскому водохранилищу на реке Ворскла. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, белгородский арбитраж ранее полностью удовлетворил иск Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора. Однако апелляционная инстанция пришла к выводу, что при расчете размера вреда не были учтены затраты предприятия на предупреждение сверхнормативного сброса загрязняющих веществ.

Суд установил, что в 2019–2021 годах комбинат осуществлял работы по проектированию и строительству очистных и фитоочистных сооружений, реконструкции системы сброса шахтных вод, а также проводил научно-исследовательские и изыскательские работы. Общая стоимость подтвержденных природоохранных мероприятий составила 27,5 млн руб. Апелляционный суд указал, что методика исчисления размера вреда допускает уменьшение суммы взыскания на величину фактических затрат на строительство или реконструкцию очистных сооружений и систем оборотного водоснабжения.

Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в арбитраж в сентябре 2023 года. Основанием послужили плановые проверки, проведенные в марте 2021 года. Тогда специалисты лаборатории ведомства отобрали пробы сточной воды в месте сброса с очистных сооружений комбината, а также выше и ниже по течению реки. Анализ показал многократные превышения нормативов по хлоридам, аммонию, железу, марганцу, никелю, цинку и другим веществам. Факты сброса неочищенных сточных вод фиксировались также в 2019–2020 годах.

В июне 2024 года на Яковлевском ГОКе была запущена опытная установка трехступенчатой очистки сточных вод стоимостью 27 млн руб. Оборудование предназначалось для апробации новой технологии, призванной обеспечить приведение стоков к нормативным показателям. В компании сообщали, что при положительном заключении экспертов до 2030 года планируется строительство очистных сооружений мощностью 1 тыс. куб. м в час. Оценочная стоимость проекта составляла 4,5 млрд руб.

В декабре прошлого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что Яковлевский ГОК инвестировал 2,6 млрд руб. в техническое перевооружение.

Кабира Гасанова