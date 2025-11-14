На Яковлевском ГОКе «Северстали» нашли нарушения на 110,8 млн рублей

Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора добилось взыскания с Яковлевского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Яковлевском округе Белгородской области (входит в «Северсталь») 110,8 млн руб. за загрязнение реки Ворсклы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ Фото: Михаил Разуваев, Коммерсантъ

Согласно опубликованным материалам, ведомство обратилось в суд в сентябре 2023 года после серии плановых проверок, проведенных в марте 2021 года. В ходе выездных мероприятий специалисты лаборатории Росприроднадзора отобрали пробы воды в месте сброса сточных вод с очистных сооружений, эксплуатируемых комбинатом, а также выше и ниже точки сброса на реке Ворскла. Анализ проб выявил превышение концентраций хлоридов, аммония, меди, железа, марганца, никеля и цинка.

Дополнительно в материалах дела указывается, что, согласно экологическому контролю, проведенному самим предприятием, негативное воздействие на водоем вследствие сброса неочищенных сточных вод фиксировалось в 2019–2020 годах.

«Поскольку сброс сточных вод с превышением допустимой концентрации вредных веществ влечет причинение вреда водному объекту — реке Ворскла — в результате его загрязнения, управление на основании Методики № 87 рассчитало размер вреда. Сумма составила 110 861 тыс. руб. В связи с этим управление обратилось к обществу с претензией о добровольном возмещении вреда, причиненного водному объекту — Крапивенскому водохранилищу на реке Ворскла»,— говорится в материалах ведомства.

По данным Rusprofile, ООО «Яковлевский горно-обогатительный комбинат» зарегистрировано в декабре 2007 года в Яковлевском округе Белгородской области. Основной вид деятельности — добыча железных руд подземным способом. Уставный капитал — 1 млн руб. С 5 мая 2025 года единственный владелец — ПАО «Северсталь», до этого 99% принадлежало ООО «Холдинговая горная компания», 1% — АО «Олкон». Управляющая организация — АО «Северсталь менеджмент». Выручка компании в 2021 году составила 19 млрд руб., чистая прибыль — 6,6 млрд руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются.

В Яковлевском ГОКе сообщили изданию «Открытый Белгород», что намерены обжаловать решение суда. В пресс-службе предприятия утверждают, что комбинат соблюдает установленные требования к качеству сточных вод, поступающих в Крапивенское водохранилище. Представители ГОКа заявляют, что аварийных ситуаций на водоеме в указанный Росприроднадзором период зафиксировано не было, а контроль качества сточных вод проводится регулярно и в «независимых аккредитованных лабораториях».

В июле 2024 года на Яковлевском ГОКе запустили опытную установку для трехступенчатой очистки сточных вод за 27 млн руб. Эта установка предназначалась для тестирования новой технологии, которая должна была привести стоки к нормативному состоянию. В компании уточняли, что, если эксперты одобрят работу установки, до 2030 года планируется строительство очистных сооружений мощностью 1000 куб. м в час. Стоимость проекта оценивалась в 4,5 млрд руб. Однако о полномасштабном запуске очистных так и не сообщили.

Анна Швечикова