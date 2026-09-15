Бухгалтера лесничества в Красноярске осудили за хищение 32 млн рублей

Суд в Красноярске вынес приговор в отношении ведущего бухгалтера КГБУ «Большемуртинское лесничество». Ее признали виновной в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорили к четырем годам принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Кроме того, на имущество фигурантки дела наложен арест на сумму более 10 млн руб., сообщает краевая прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По версии следствия, с февраля 2015-го по ноябрь 2025 года бухгалтер через «Сбербанк онлайн» ежемесячно отправляла фиктивные реестры на выплату. В них, считают правоохранители, она указывала суммы, которые превышали ее реальный оклад.

При этом разницу сотрудница оставляла себе, а часть передавала руководителю. Ущерб следствием оценивается более чем в 32 млн руб. На эти деньги обвиняемая купила технику, золото, снегоход, оплатила ремонты и одолжила средства родственникам.

Александра Стрелкова