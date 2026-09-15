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Авиацию используют для доставки продуктов в Эвенкию из-за обмеления реки

«КрасАвиа» 14 и 15 сентября отправила два спецрейса с продуктами из Красноярска в Туру — административный центр Эвенкийского муниципального округа. Они выполнены по заказу администрации округа, сообщили «Ъ-Сибирь» в авиакомпании.

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

По данным «КрасАвиа», еще два борта вылетят 16 сентября. В выполнении заказа задействованы самолеты Ан-24 и Ан-26.

Спецрейсы стали необходимыми из-за низкого уровня воды в Нижней Тунгуске, по которой доставляются грузы в Эвенкию. В настоящее время суда не могут подняться вверх по реке от Туруханска.

По данным «Эвенкийской жизни», авиационный транспорт доставит 14 т овощей, молочной и другой скоропортящейся продукции. «Продовольственные товары сразу поступят в образовательные учреждения, больницу, а также будут доставлены в поселки Илимпии. Кроме этого, мы предусмотрели дополнительные спецрейсы для обеспечения населения, то есть для розничной продажи»,— привело издание комментарий главы округа Андрея Гаюльского.

Валерий Лавский

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