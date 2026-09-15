В Белоруссии начались учения по охране госграницы и борьбе с БПЛА и диверсантами

В Белоруссии начались командно-штабные учения по отработке стратегической операции вооруженных сил. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики. Во время маневров планируется отработать охрану границы, борьбу с БПЛА и диверсантами.

В Минобороны отметили, что учения проходят по плану подготовки вооруженных сил на 2025/2026 год и носят «сугубо оборонительный характер». Они продлятся до 18 сентября. Основные маневры пройдут на полигонах «Гожский», «Брестский», «Ружанский», а также в Брестской и Гродненской областях.

Во время учений военнослужащие отработают управление войсками при «прикрытии государственной границы» Белоруссии, поиск и уничтожение диверсантов, борьбу с легкомоторной авиацией. Кроме того, маневры включают «применение БАК, маскировку, обеспечение живучести, восстановление боеспособности и всестороннее обеспечение действий», уточнили в Минобороны.

На прошлой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил проверить боевую готовность армии «вплоть до мобилизации». Он заявил, что за страной «открыто, почти внаглую» ведется внешнеполитическая разведка, и призвал военное руководство быть готовыми к адекватной реакции, «если вдруг что-то случится».