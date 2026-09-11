Лукашенко: в отношении Белоруссии «почти внаглую» ведется разведка

В отношении Белоруссии «открыто, почти внаглую» ведется внешнеполитическая разведка. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко во время поездки в Брестскую область на военный полигон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Разведка ведется достаточно открыто, почти внаглую: периодически фиксируем различного рода провокации, нарушения воздушного пространства. Но не это главное. Главное заключается в том, что наши соседи тратят миллиарды на вооружение своей армии»,— сказал господин Лукашенко (цитата «БелТА»).

Белорусский президент призвал военное руководство быть готовыми к адекватной реакции, «если вдруг что-то случится». «Нам надо, как я говорил когда-то открыто и честно, готовиться к войне, чтобы ее избежать»,— указал Александр Лукашенко.

В мае президент Белоруссии говорил о подготовке вооруженных сил страны к возможным боевым действиям, несмотря на стремление избежать конфликта. Одним из приоритетных направлений он называл противодействие БПЛА.