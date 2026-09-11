Лукашенко: в отношении Белоруссии «почти внаглую» ведется разведка
Лукашенко заявил о регулярном нарушении воздушного пространства Белоруссии
В отношении Белоруссии «открыто, почти внаглую» ведется внешнеполитическая разведка. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко во время поездки в Брестскую область на военный полигон.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Разведка ведется достаточно открыто, почти внаглую: периодически фиксируем различного рода провокации, нарушения воздушного пространства. Но не это главное. Главное заключается в том, что наши соседи тратят миллиарды на вооружение своей армии»,— сказал господин Лукашенко (цитата «БелТА»).
Белорусский президент призвал военное руководство быть готовыми к адекватной реакции, «если вдруг что-то случится». «Нам надо, как я говорил когда-то открыто и честно, готовиться к войне, чтобы ее избежать»,— указал Александр Лукашенко.
В мае президент Белоруссии говорил о подготовке вооруженных сил страны к возможным боевым действиям, несмотря на стремление избежать конфликта. Одним из приоритетных направлений он называл противодействие БПЛА.
Практический смысл заявления — не только в оценке внешних угроз, но и в поддержании армии в состоянии постоянной готовности. В январе 2026 года по поручению Лукашенко началась внезапная масштабная проверка; 26 января министр обороны Виктор Хренин сообщил о проверке боевой готовности соединений и воинских частей, а 13 марта секретарь Совета безопасности Александр Вольфович доложил о завершении мероприятий.
В мае 2026 года Лукашенко объявил о продолжении подготовки вооруженных сил к возможным боевым действиям и заявил, что для поддержания боеготовности будет проводиться точечная мобилизация отдельных частей. Тогда же обсуждался проект государственной программы вооружения на 2026–2030 годы, на которую, по словам министра, планируется выделить «серьезные средства». Реакция, таким образом, предполагает не только учения и проверки, но и долгосрочное обновление вооружений.