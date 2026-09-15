Моор назвал большой ответственностью международный статус форума TNF

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал главной задачей промышленно-энергетического форума TNF достижение практических результатов для развития промышленности и обеспечения энергетической безопасности страны. Он также подчеркнул важность международного статуса мероприятия, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор (в центре)

Фото: Правительство Тюменской области Александр Моор (в центре)

Фото: Правительство Тюменской области

«Тюменская область всегда была ориентирована на решение прикладных задач и обсуждение текущих вызовов. Международный статус — это и большая ответственность, и признание успехов. На нашем форуме обсуждаются не только вопросы развития региона и страны, но и международная повестка. С нами сегодня наши друзья и коллеги из республики Беларусь, республики Казахстан, Вьетнама, Алжира и других стран. Я уверен, что с каждым годом присутствие иностранных партнеров будет только расширяться»,— отметил глава региона на открытии форума.

Форум TNF проводится с 2011 года. За 15 лет число участников мероприятия выросло с 570 до рекордных 18 тыс. человек. В конце августа председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял предложение Минпромторга РФ о ежегодном проведении TNF со статусом международного форума. Это должно упростить участие иностранных делегаций. Координацию по подготовке и проведению мероприятия передали Минпромторгу.

TNF проходит в Тюмени с 14 по 17 сентября. Главной темой форума в этом году стала «Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства»: мероприятия посвящены внедрению современных технологий и цифровых решений в отрасли. В первый день дискуссии затронули цифровизацию кластера ТЭК, внедрение беспилотных и автономных решений, создание центров обработки данных (ЦОД), а также новые материалы и технологии в нефтегазовой сфере.

Губернатор ознакомился с площадкой TNF EXPO. Акцент в этом году сделан на промышленной робототехнике и беспилотных комплексах. В выставочном пространстве участвуют более 70 компаний, представивших свыше ста единиц оборудования.

Ирина Пичурина