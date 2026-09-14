В Тюмени открылся промышленно-энергетический форум TNF

Сегодня в Тюмени стартовал XI промышленно-энергетический форум TNF, сообщил в своих социальных сетях глава города Максим Афанасьев. Главной темой в этом году стала «Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Господин Афанасьев отметил, что на форуме производители смежных секторов, технологические предприниматели, поставщики услуг и инвесторы, заинтересованные в партнерстве с нефтегазовыми гигантами, смогут сформировать новые кооперационные связи за пределами традиционной отрасли. «В 2026 году форум расширяет свои границы. Он открывается не только для профильных нефтегазовых компаний, но и для широкого круга бизнес-сообществ, жителей города»,— подчеркнул мэр.

TNF проходит в Тюмени с 14 по 17 сентября, в нем примут участие более 60 регионов России, ожидается свыше 18 тыс. посетителей. Деловая программа выстроена вокруг ключевых треков «Технологии и цифра», «Стратегии» и «Люди».

В конце августа председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял предложение Министерства промышленности и торговли страны о ежегодном проведении в Тюменской области форума TNF, который будет иметь статус международного. Прежний организационный комитет события решили упразднить, а координацию по подготовке и проведению мероприятия передать Минпромторгу РФ.

Ирина Пичурина