Число участников TNF выросло с 570 до 18 тыс. с первого форума

В Тюмени прошел первый день форума TNF. За 15 лет число участников мероприятия выросло с 570 до рекордных 18 тыс. человек, сообщил на открытии глава Тюменской области Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Участники форума — руководители крупнейших нефтегазовых и промышленных компаний, инженеры, ученые и представители органов власти. Программа рассчитана на четыре дня и включает более ста мероприятий, уточнил господин Моор.

В первый день работы губернатор ознакомился с площадкой TNF EXPO. Акцент в этом году сделан на промышленной робототехнике и беспилотных комплексах. В выставочном пространстве участвуют более 70 компаний, представивших свыше ста единиц оборудования по ключевым направлениям — от нефтесервиса и скважинных технологий до обустройства месторождений, автономной энергетики, инжиниринга газотурбинного оборудования и нефтехимии.

На уличной экспозиции TNF компании показали как инновационные, так и уже действующие продукты — не только в нефтегазовой, но и в смежных отраслях. «Озерский завод энергоустановок» представил автономную газотурбинную электростанцию для электроснабжения удаленных объектов. «Интехрос» привез робототехническое средство для инженерных работ: оборудование способно действовать удаленно, без участия человека.

Участникам TNF EXPO предложено более 50 мероприятий: экспертные сессии, технологические визиты и экспо-туры. У компаний есть возможность презентовать собственные инженерные решения и управленческие компетенции.

Одновременно начала работу деловая программа. Тема форума в этом году — «Нефтегазовая отрасль будущего: энергия лидерства». Мероприятия посвящены внедрению современных технологий и цифровых решений в отрасли.

В первый день дискуссии затронули цифровизацию кластера ТЭК, внедрение беспилотных и автономных решений, создание центров обработки данных (ЦОД), а также новые материалы и технологии в нефтегазовой сфере. В рамках форума поставщиков состоялись дни поставщика ключевых компаний-участников.

Форум TNF проводится с 2011 года. В этом году он впервые получил международный статус, что должно упростить участие иностранных делегаций. Мероприятие проходит с 14 по 17 сентября в Тюменском технопарке.

Анна Капустина