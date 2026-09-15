Судовладельцев предупредили об обмелении Оби в черте Новосибирска

Департамент по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска призвал судовладельцев отказаться от ночных выходов на акваторию Оби. Причиной названо уменьшение сброса воды на Новосибирской ГЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«На акватории возможно образование скрытых и явных мелей, освобождение от воды подводных препятствий: камней, инженерных коммуникаций, затопленных конструкций»,— говорится в сообщении пресс-центра городской администрации.

По данным Верхне-Обского бассейнового водного управления, сброс воды уменьшится с 1,4 тыс. куб. м в секунду с 14 сентября до 1 тыс. с 16 сентября.

Валерий Лавский