Новосибирца оштрафовали на 300 тыс. рублей за донаты экстремистской организации

Калининский райсуд Новосибирска вынес приговор в отношении местного жителя Алексея Гребенкина (внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов). Его признали виновным в предоставлении средств для обеспечения деятельности экстремистской организации (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Подсудимому назначили наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб., сообщают суды общей юрисдикции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По версии следствия, с 5 августа по 5 октября 2021 года фигурант дела сделал три перевода на общую сумму 900 руб. на счет в Нью-Йорке, зная, что средства предназначены для НКО «Фонд борьбы с коррупцией» (признан в РФ экстремистской организацией, иностранным агентом, запрещен и ликвидирован). Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ региона.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале сентября суд в Новосибирске обязал местную жительницу Татьяну Головину (внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов) выплатить штраф в размере 300 тыс. руб. за перевод 500 руб. на счет «Фонда борьбы с коррупцией» (признан в РФ экстремистской организацией, иностранным агентом, запрещен и ликвидирован).

Александра Стрелкова