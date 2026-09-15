Из-за выходов медведей в 11 районах Тувы ввели режим повышенной готовности

В 11 районах Республики Тыва введен режим повышенной готовности в связи с угрозой нападения медведей. Рядом с лесными массивами в вечернее время устанавливается комендантский час, сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Ограничения вводятся в Бай-Тайгинском, Барун-Хемчикском, Дзун-Хемчикском, Кызылском, Каа-Хемском, Овюрском, Пий-Хемском, Сут-Хольском, Тере-Хольском, Чаа-Хольском и Эрзинском кожуунах.

На период действия режима повышенной готовности запрещены массовые культурные, спортивные, школьные и детские развлекательные мероприятия в лесной зоне и прилегающих к ней территориях. Ранее глава Тувы Владислав Ховалыг сообщал, что в республике за прошедшую неделю было зафиксировано 10 выходов медведей к населенным пунктам.

Как писал «Ъ-Сибирь», за минувшие выходные в Хакасии, в городской черте Абазы и Саяногорска, застрелили 12 бурых медведей.

Александра Стрелкова