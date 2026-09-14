За выходные 12 медведей застрелили на окраинах двух городов Хакасии

За минувшие выходные в Хакасии в городской черте Абазы и Саяногорска застрелили 12 бурых медведей. В результате к сегодняшнему дню «в рамках регулирования» в республике добыто 79 этих животных, подсчитали в республиканском министерстве природных ресурсов и экологии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Если раньше к населенным пунктам выходили молодые особи, то в последние дни наблюдается выход взрослых медведей либо медведиц с медвежатами»,— отметили в министерстве изменение ситуации. В большинстве районов Хакасии введен режим регулирования численности бурого медведя. Минприроды анонсировало заседание региональной комиссии по ЧС для принятия дополнительных мер «безопасности и контроля ситуации».

В соседнем Красноярском крае в конце прошлой недели ввели вознаграждение за добытого медведя в размере 36,5 тыс. руб.

Валерий Лавский