Вучич уточнил дату своей отставки с поста президента

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что подаст в отставку 27 сентября. Неделей ранее он говорил, что покинет пост 25–26 сентября по возвращении с Генеральной ассамблеи ООН.

«Подам в отставку... 27 сентября. Обращусь к людям, я дольше всего был президентом нашей страны, не смог бы без наших граждан»,— рассказал господин Вучич (цитата по «РИА Новости»).

Срок президентских полномочий Александра Вучича должен был истечь весной 2027 года. В начале сентября господин Вучич распустил парламент страны — Народную скупщину. Роспуск парламента — необходимое условие для проведения досрочных выборов. Решение об их проведении приняли на фоне студенческих протестов, главным требованием которых были внеочередные выборы.