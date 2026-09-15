Вучич уточнил дату своей отставки с поста президента
Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии 27 сентября
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что подаст в отставку 27 сентября. Неделей ранее он говорил, что покинет пост 25–26 сентября по возвращении с Генеральной ассамблеи ООН.
«Подам в отставку... 27 сентября. Обращусь к людям, я дольше всего был президентом нашей страны, не смог бы без наших граждан»,— рассказал господин Вучич (цитата по «РИА Новости»).
Срок президентских полномочий Александра Вучича должен был истечь весной 2027 года. В начале сентября господин Вучич распустил парламент страны — Народную скупщину. Роспуск парламента — необходимое условие для проведения досрочных выборов. Решение об их проведении приняли на фоне студенческих протестов, главным требованием которых были внеочередные выборы.
После отставки президента его обязанности временно переходит исполнять спикер парламента. В данном случае это Ана Брнабич: она назначает дату досрочных выборов, но по закону может оставаться исполняющей обязанности президента не более трех месяцев, причем этот срок отсчитывается со дня отставки Александра Вучича.
Если досрочные президентские и парламентские выборы пройдут одновременно, в центре всей кампании окажется сам Вучич: он сможет возглавить список правящей партии на выборах в парламент, продвигать своего кандидата на пост президента и поддерживать нужных кандидатов на местах. Такая конструкция позволяет мобилизовать весь партийно-государственный аппарат, не распыляя силы и средства по нескольким направлениям.