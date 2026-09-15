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Вучич уточнил дату своей отставки с поста президента

Вучич объявил об отставке с поста президента Сербии 27 сентября

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что подаст в отставку 27 сентября. Неделей ранее он говорил, что покинет пост 25–26 сентября по возвращении с Генеральной ассамблеи ООН.

«Подам в отставку... 27 сентября. Обращусь к людям, я дольше всего был президентом нашей страны, не смог бы без наших граждан»,— рассказал господин Вучич (цитата по «РИА Новости»).

Срок президентских полномочий Александра Вучича должен был истечь весной 2027 года. В начале сентября господин Вучич распустил парламент страны — Народную скупщину. Роспуск парламента — необходимое условие для проведения досрочных выборов. Решение об их проведении приняли на фоне студенческих протестов, главным требованием которых были внеочередные выборы.

Составлено ИИ-Ассистентъ

После отставки президента его обязанности временно переходит исполнять спикер парламента. В данном случае это Ана Брнабич: она назначает дату досрочных выборов, но по закону может оставаться исполняющей обязанности президента не более трех месяцев, причем этот срок отсчитывается со дня отставки Александра Вучича.

Если досрочные президентские и парламентские выборы пройдут одновременно, в центре всей кампании окажется сам Вучич: он сможет возглавить список правящей партии на выборах в парламент, продвигать своего кандидата на пост президента и поддерживать нужных кандидатов на местах. Такая конструкция позволяет мобилизовать весь партийно-государственный аппарат, не распыляя силы и средства по нескольким направлениям.

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