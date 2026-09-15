Экс-ректору ТПУ вынесли приговор по еще одному делу о фиктивном трудоустройстве

Кировский райсуд вынес приговор в отношении экс-ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Дмитрия Седнева. Его признали виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и приговорили к двум годам условно. Кроме того, удовлетворен иск вуза о взыскании с осужденного 2,1 млн руб. в счет возмещения ущерба, сообщает объединенная пресс-служба судов Томской области.

По версии следствия, с декабря 2022-го по апрель 2023 года по указанию Дмитрия Седнева фиктивному работнику выплатили более 2 млн руб. в качестве зарплаты и премии. В ноябре прошлого года суд оправдал экс-ректора по этому делу. Однако по апелляционному представлению прокуратуры дело было направлено на новое рассмотрение.

В апреле 2026-го бывшего ректора ТПУ признали также виновным в злоупотреблении полномочиями по еще одному уголовному делу и приговорили к пяти годам условно со штрафом в размере 800 тыс. руб. Согласно материалам дела, Дмитрий Седнев фиктивно трудоустроил сотрудника в учебное заведение, и с ноября 2021-го по январь 2023 года он получал за него зарплату и премии. Ущерб вузу составил более 5 млн руб.

Александра Стрелкова