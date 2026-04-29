На пять лет условно осужден экс-ректор ТПУ по делу о растрате 5 млн рублей

Кировский райсуд Томска вынес приговор в отношении бывшего ректора Томского политехнического университета (ТПУ) Дмитрия Седнева. Его признали виновным в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Подсудимому назначили пять лет лишения свободы условно и штраф в размере 800 тыс. руб., пишет ТАСС.

По версии следствия, Дмитрий Седнев фиктивно трудоустроил сотрудника в учебное заведение. Таким образом, с ноября 2021 года по январь 2023-го он получал за него заработную плату и премии. Ущерб бюджету вуза составил более 5 млн руб. В уголовном деле в качестве обвиняемых в пособничестве также фигурировали экс-проректор по молодежной политике вуза Мария Моисеенко и индивидуальный предприниматель Наталья Янцен. Ранее суд назначил им от трех до пяти лет условно.

Как писал «Ъ-Сибирь», бывший ректор ТПУ обвиняется в злоупотреблении полномочиями по еще одному уголовному делу. Следствие считает, что с декабря 2022-го по апрель 2023 года по указанию Дмитрия Седнева фиктивно трудоустроенному работнику выплатили более 2 млн руб. В ноябре прошлого года суд оправдал его по этому делу. Однако по апелляционному представлению прокуратуры дело было направлено на новое рассмотрение в Кировский райсуд Томска.

Дмитрий Седнев — выпускник ТПУ. Он окончил вуз по специальности «Безопасность и нераспространение ядерных материалов». В июле 2021 года был назначен и. о. ректора ТПУ, в сентябре 2022 года — ректором. Весной 2023 года он оставил должность по собственному желанию.

Александра Стрелкова