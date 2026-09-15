Верховный суд оставил алтайскую коммунистку на выборах в заксобрание

Верховный суд (ВС) отклонил жалобу на решение суда апелляционной инстанции, который ранее восстановил кандидата от КПРФ Людмилу Клюшникову на выборах в законодательное собрание Алтайского края. Заседание ВС состоялось 14 сентября.

«Жалоба (представление) оставлена без удовлетворения»,— говорится в карточке дела.

Как писал «Ъ-Сибирь», снятия Людмилы Клюшниковой с выборов добивались ее конкуренты в одномандатном округе №19 — Ирина Ключникова, выдвинутая «Коммунистами России», и кандидат от Партии пенсионеров Татьяна Арбузова. 21 августа Алтайский краевой суд удовлетворил их иск, заключив, что кандидат от КПРФ нарушила правила подачи документов в окружной избирком. Но 1 сентября Пятый апелляционный суд общей юрисдикции в Новосибирске отменил это решение, после чего Ирина Ключникова и Татьяна Арбузова подали кассационную жалобу в ВС РФ.

«Все попытки, предпринятые оппонентами, устранить неудобного конкурента, провалены»,— прокомментировала решение ВС РФ первый секретарь алтайского крайкома КПРФ Мария Прусакова.

Напомним, что Людмила Клюшникова является подсудимой по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ее обвиняют в фиктивном трудоустройстве помощницы Светланы Кербер, что, по версии следствия, нанесло бюджету ущерб в размере более 3 млн руб.

Валерий Лавский