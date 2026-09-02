Верной дорогой возвращаются товарищи

Пятый апелляционный суд в Новосибирске восстановил депутата заксобрания Алтайского края от КПРФ Людмилу Клюшникову на выборах в новый созыв регионального парламента. Коммунистка является подсудимой по делу о мошенничестве, однако с гонки ее сняли по другой причине — из-за нарушения порядка подачи документов. В КПРФ, которая ранее добилась восстановления на выборах в Госдуму самарского депутата Михаила Матвеева, это решение считают «еще одной победой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Клюшникова

Фото: Страница Людмилы Клюшниковой во Вконтаке Людмила Клюшникова

Фото: Страница Людмилы Клюшниковой во Вконтаке

С требованием об отмене регистрации госпожи Клюшниковой 19 августа в суд обратились ее конкурентки по одномандатному округу — Ирина Ключникова («Коммунисты России») и Татьяна Арбузова (Партия пенсионеров). Они утверждали, что при подаче уведомления о выдвижении соперница представила неполный пакет документов. В ходе рассмотрения требований в краевом суде иски были объединены.

Людмила Клюшникова баллотируется в новый созыв заксобрания Алтайского края в необычном статусе — как подсудимая по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). В ноябре 2025 года ее обвинили в фиктивном трудоустройстве помощницы Светланы Кербер. По версии следствия, этим депутат нанесла бюджету ущерб в размере более 3 млн руб. Обвиняемая первоначально находилась под стражей, но в декабре ее отпустили под подписку о невыезде. С июня дело рассматривается в Центральном райсуде Барнаула.

На заседании 21 августа госпожа Клюшникова рассказала, что принесла бумаги в территориальный избирком (ТИК) 3 августа. Там ей заявили, что в пакете не хватает четырех документов, но позволили принести их позже. Речь идет о сведениях, касающихся имущества родственников и расходов по сделкам. Госпожа Клюшникова донесла их 12 августа и спустя два дня была зарегистрирована. По словам главы ТИК Ольги Гладковой, за это решение проголосовали пять из девяти членов комиссии.

Секретарь крайизбиркома Анна Пономаренко в ходе разбирательства встала на сторону истцов, заявив, что все предусмотренные законом документы, необходимые для уведомления о выдвижении, должны быть представлены одновременно. В итоге решение ТИК о регистрации Людмилы Клюшниковой было признано незаконным. «Получается театр абсурда: человека лишают конституционного права быть избранным только за то, что он строго выполнил официальное предписание самой избирательной комиссии»,— отреагировали тогда в крайкоме КПРФ. Как ранее и уголовное дело, снятие госпожи Клюшниковой с гонки там назвали «способом политического преследования», напомнив, что в 2021 году алтайским коммунистам удалось сформировать в заксобрании крупнейшую партийную фракцию среди всех региональных парламентов (в настоящее время она насчитывает 18 депутатов).

Людмила Клюшникова оспорила решение крайсуда в апелляции. На заседании в Новосибирске стороны повторили все те же аргументы, однако результат оказался противоположным. Чем конкретно руководствовался суд, пока неизвестно, поскольку мотивировочная часть решения еще не изготовлена.

«Еще одна победа всей партии КПРФ»,— прокомментировала исход разбирательства первый секретарь крайкома, депутат Госдумы Мария Прусакова. Как ранее сообщал “Ъ”, 26 августа Четвертый апелляционный суд отменил решение о снятии с выборов в Госдуму действующего депутата от КПРФ, заместителя председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Михаила Матвеева, который баллотируется в Промышленном одномандатном округе (Самарская область). Оппонент обвинял его в нарушении авторских прав при публикации агитационных материалов в интернете.

Валерий Лавский, Новосибирск