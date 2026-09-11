На Кубани четверо школьников попали в больницу с отравлением

В Каневском районе Краснодарского края госпитализированы четверо учеников общеобразовательной школы, где зарегистрирована вспышка кишечной инфекции, сообщили «Ъ» в экстренных службах. По факту массового заболевания детей следователем СКР возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

О массовом заболевании школьников в Каневском районе прокуратура и Следственный комитет сообщили вечером 10 сентября. Общее количество заболевших детей в правоохранительных органах не называют.

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю начало эпидемиологическое расследование в связи с выявлением нескольких случаев острой кишечной инфекции.

Анна Перова, Краснодар