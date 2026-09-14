Белгородский облсуд утвердил взыскание 236 млн рублей с группы обнальщиков

Белгородский областной суд оставил в силе решение первой инстанции о взыскании в доход Российской Федерации более 235,5 млн руб. солидарно с восьмерых участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. По версии следствия, в период с мая 2015-го по апрель 2017-го ответчики оказывали юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и фактически занимались незаконным обналичиванием денежных средств с комиссией в размере 6–11%. Об этом в суде рассказали 14 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», участники преступной группы были осуждены за незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы с извлечением дохода в крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ, до семи лет лишения свободы) к наказаниям в виде лишения свободы, ограничения свободы и принудительных работ. В ноябре прошлого года прокурор города Белгорода обратился в Свердловский районный суд с иском о взыскании в доход государства средств, полученных в результате преступлений. Решением суда от 13 мая 2026 года его исковые требования были удовлетворены. В апелляционных жалобах ответчики просили отменить решение суда, ссылаясь на неправильное применение норм материального и процессуального права.

«Судебная коллегия по гражданским делам Белгородского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции, указав, что взыскание денежных средств по гражданскому иску представляет собой гражданско-правовое последствие недействительности сделок и не является повторным (двойным) наказанием, поскольку уголовное наказание и гражданско-правовые последствия не исключают друг друга»,— отметили в облсуде.

Апелляционная инстанция также отклонила доводы ответчиков о пропуске срока исковой давности, указав, что течение срока в данном случае «подлежит исчислению с даты, когда окончательно установлена причастность всех участников к противоправной деятельности».

Процесс связан с уголовным делом известного белгородского бизнесмена Владимира Тебекина, которому вменили занятие высшего положения в преступной иерархии и организацию в 2014 году сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью и мошенническим возмещением НДС с помощью фиктивных сделок. В составе группы, по данным правоохранительных органов, различные роли выполняли 11 человек: Александр Кладов, Андрей Лысенко, Денис Дягилев, Дмитрий Малышев, Илья Полухин, Марина Хрипкова, Марина Черкашина, Николай Бортников, Николай Шахов, Светлана Лихобаба и Сергей Щеглов. С восьмерых из них солидарно и была взыскана сумма незаконного дохода.

Денис Данилов