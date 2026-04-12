Завершено расследование еще одного дела белгородского бизнесмена Тебекина

Генеральная прокуратура РФ сообщила об утверждении обвинительного заключения по уголовному делу известного белгородского бизнесмена Владимира Тебекина и еще 11 обвиняемых. Материалы направлены в Первый кассационный суд для решения вопроса о смене территориальной подсудности.

Владимир Тебекин

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Владимир Тебекин

Тебекину вменяется занятие высшего положения в преступной иерархии, организация сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью и мошенническим возмещением НДС (ст. 210.1, 210, 172, 159 УК РФ, максимальная санкция — 20 лет лишения свободы).

По версии МВД, в начале 2002 года вор в законе Виктор Панюшин (Пан), имевший влияние на организованную преступность в регионах Черноземья, наделил Тебекина статусом «положенца» — доверенного лица, который присматривал за Белгородской областью.

Как считают в МВД, с помощью этого статуса предприниматель в 2014 году создал и возглавил преступное сообщество, занимавшееся «обналичкой» и незаконным возмещением НДС с помощью фиктивных сделок. По подсчетам следствия, с 2015 года группировка заработала более 235 млн руб. и похитила из бюджета свыше 57 млн руб. В составе группы, по данным МВД, различные роли выполняли Александр Кладов, Андрей Лысенко, Денис Дягилев, Дмитрий Малышев, Илья Полухин, Марина Хрипкова, Марина Черкашина, Николай Бортников, Николай Шахов, Светлана Лихобаба и Сергей Щеглов.

Тебекин вину не признает. Его защита считает, что биография предпринимателя исключает причастность к преступной иерархии.

Напомним, предприниматель находится под стражей почти три года. Его задержали летом 2023 года в Москве по делу о растрате имущества белгородского завода «Энергомаш» стоимостью почти 700 млн руб. Позже Тебекин был признан виновным в преступлении, однако освобожден из-за истечения сроков давности. Вину он не признал.

