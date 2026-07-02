В Белгороде в доход государства изъяли 236 млн незаконного заработка обнальщиков

По иску прокуратуры города Белгорода в доход государства было взыскано более 235,5 млн руб., извлеченные в качестве дохода от незаконной банковской деятельности организованной группой лиц. Об этом 2 июля рассказали в надзорном ведомстве. По данным проверки, группа оперировала в период с мая 2015 года по апрель 2017-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В прокуратуре указали, что в состав преступной группы входили восемь человек. Они проводили банковские операции без регистрации и лицензии, обналичивали денежные средства, оставляя себе комиссионное вознаграждение. Участники преступной группы осуждены по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ к наказаниям в виде лишения свободы, ограничения свободы и принудительных работ.

По всей видимости, этот процесс связан с уголовным делом известного белгородского бизнесмена Владимира Тебекина, которому вменили занятие высшего положения в преступной иерархии, организация сообщества, занимавшегося незаконной банковской деятельностью и мошенническим возмещением НДС. Как сообщал «Ъ-Черноземье» в середине апреля, в МВД посчитали, что предприниматель в 2014 году создал и возглавил преступное сообщество, занимавшееся «обналичкой» и незаконным возмещением НДС с помощью фиктивных сделок. В составе группы, по данным правоохранительных органов, различные роли выполняли 11 человек: Александр Кладов, Андрей Лысенко, Денис Дягилев, Дмитрий Малышев, Илья Полухин, Марина Хрипкова, Марина Черкашина, Николай Бортников, Николай Шахов, Светлана Лихобаба и Сергей Щеглов.

В начале июня также стало известно, что Воронежский областной суд смягчил приговор местному ресторатору Максиму Скоркину, который в 2025-м получил 17 лет строгого режима за создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), осуществление банковской деятельности без регистрации и лицензии (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), легализацию полученных преступным путем денег (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Наказание для него было сокращено до 14 лет, а штраф уменьшен с 1 млн до 800 тыс. руб.

Денис Данилов