Клуб КХЛ «Шанхай Дрэгонс» может переехать в Китай в следующем сезоне
«Шанхай Дрэгонс», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), может переехать в Китай из Санкт-Петербурга в сезоне-2027/28 или через год. Об этом на Международном фестивале молодежи заявил президент клуба Илья Ковальчук.
«Задача стоит, чтобы команда переехала в Шанхай в следующем сезоне или через год. Поэтому сейчас запланировано несколько матчей в феврале, они будут выставочными, как в прошлом году. В этом году тоже планируются»,— приводит слова господина Ковальчука «РИА Новости».
До августа 2025 года «Шанхай Дрэгонс» назывался «Куньлунь Ред Стар». Прошлый сезон китайская команда принимала домашние матчи на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. В этом сезоне команда проводит игры там же.
В марте «Дрэгонс» провели два вынесенных матча регулярного чемпионата в Китае — клуб сыграл с новосибирской «Сибирью» (1:2) и астанинским «Барысом» (4:8). Президент КХЛ Алексей Морозов в апреле сообщил о планах провести в этом сезоне серию из восьми игр в Шанхае. В интервью «Ъ» глава лиги отметил, что Китай — «это большой рынок, который нужен КХЛ».
Возможный переезд «Шанхай Дрэгонс» рассматривается как поэтапный проект, а не как одномоментная смена адреса. В сентябре 2026 года президент КХЛ Алексей Морозов объяснял, что новому руководству клуба нужно время, чтобы понять, как его развивать, поэтому сезон команда начинает в Санкт-Петербурге, а лига вместе с клубным менеджментом ведет переговоры с китайской стороной о перебазировании.
Сроки должны зависеть от проверки проекта на практике. В январе 2026 года руководство клуба называло тестовые матчи в Китае ключевой проверкой проекта как с организационной, так и со спортивной стороны, а их результаты и оценку условий — основой для решения о сроках полноценного переезда в Шанхай. Для КХЛ шанхайская база имеет и международное значение: в 2025 году переезд клуба связывали с поддержанием статуса лиги, в которой также выступают минское «Динамо» и казахстанский «Барыс».