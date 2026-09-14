Клуб КХЛ «Шанхай Дрэгонс» может переехать в Китай в следующем сезоне

«Шанхай Дрэгонс», выступающий в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), может переехать в Китай из Санкт-Петербурга в сезоне-2027/28 или через год. Об этом на Международном фестивале молодежи заявил президент клуба Илья Ковальчук.

«Задача стоит, чтобы команда переехала в Шанхай в следующем сезоне или через год. Поэтому сейчас запланировано несколько матчей в феврале, они будут выставочными, как в прошлом году. В этом году тоже планируются»,— приводит слова господина Ковальчука «РИА Новости».

До августа 2025 года «Шанхай Дрэгонс» назывался «Куньлунь Ред Стар». Прошлый сезон китайская команда принимала домашние матчи на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. В этом сезоне команда проводит игры там же.

В марте «Дрэгонс» провели два вынесенных матча регулярного чемпионата в Китае — клуб сыграл с новосибирской «Сибирью» (1:2) и астанинским «Барысом» (4:8). Президент КХЛ Алексей Морозов в апреле сообщил о планах провести в этом сезоне серию из восьми игр в Шанхае. В интервью «Ъ» глава лиги отметил, что Китай — «это большой рынок, который нужен КХЛ».

Арнольд Кабанов