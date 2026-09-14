Кремы сокращают точки

Продавец косметики The Act вынужден закрыть половину своих торговых точек. Созданному шесть лет назад бренду все сложнее становится содержать офлайн-розницу. Из-за падения спроса и загрузки производственных мощностей некоторые игроки уже уходят с рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

The Act сообщила в своих соцсетях об оптимизации сети магазинов. К ноябрю 2026 года сеть закроет четыре торговые точки: в «Галерее Чижова» в Воронеже, в «Ворошиловском» в Волгограде, в «Космопорте» в Самаре и в торгово-развлекательном центре «Лето» в Санкт-Петербурге. По данным сайта The Act, всего у бренда сейчас девять точек продаж. Производитель решил снизить издержки на содержание офлайн-розницы, чтобы, как говорится в его сообщении, «сохранить темпы роста, качество продуктов и сервиса». В The Act сообщили “Ъ”, что направят освободившиеся средства на развитие действующих точек, новых каналов продаж и продуктовых категорий.

Свою розницу The Act начала развивать не так давно — в 2024 году. На пике развития сети у нее было 15–17 торговых точек. До этого производитель закрыл точки продаж в московских торговых центрах «Саларис» и Columbus.

The Act в начале 2020 года основали в Ростове-на-Дону Юлия Хатламаджиева и Михаил Рязанов. В основном юрлице компании ООО «Экт» у госпожи Хатламаджиевой 5%, у господина Рязанова — 95%. В 2025 году выручка выросла на 35% год к году, до 5,4 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 8%, до 634,7 млн руб.

The Act создала обширную сеть магазинов всего за пару лет, но теперь компания, видимо, перешла от этапа активного открытия новых точек к оценке эффективности уже действующих магазинов, говорит региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева.

Сейчас стратегия многих брендов направлена на сокращение менее эффективных точек и концентрацию ресурсов на тех магазинах, где экономика лучше, добавляет эксперт. Если за несколько месяцев работы магазин не выходит на необходимые показатели, компании зачастую выгоднее потратить высвободившиеся деньги на развитие более эффективных каналов, например собственного интернет-магазина, отмечает госпожа Хакбердиева.

Продукция The Act представлена на маркетплейсах и на полках крупных офлайн-ритейлеров. Летом 2026 года бренд также сообщил о строительстве новой производственной площадки в Азове за 750 млн руб. Кроме того, The Act, как и многие другие российские косметические бренды, пострадала из-за атак на склады маркетплейсов. Объем потерь бренд не раскрывал, но устраивал распродажу уцелевших товаров.

Из-за регуляторных и налоговых изменений, а также конкуренции с зарубежными продавцами на маркетплейсах и общего снижения спроса российская косметическая отрасль сталкивается со снижением показателей.

По данным «Чек Индекса», средняя цена на косметическую продукцию по итогам января—июля 2026 года выросла на 10% год к году, до 509 руб. При этом число покупок за этот период сократилось на 2%.

В 2025 году объем рынка косметики, парфюмерии и бытовой химии достиг 800 млрд руб., к концу года загрузка производственных мощностей упала до 55–57%, сообщала ранее Российская парфюмерно-косметическая ассоциация. По итогам 2026 года в ассоциации ожидали спада производства на 12–15% в случае отсутствия для отрасли льгот и господдержки от властей. На фоне такой ситуации некоторые игроки уже начали уходить с рынка — например, сеть Oomph (бывшие российские магазины британской Lush) решила начать процедуру собственного банкротства.

Виктория Колганова