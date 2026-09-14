КТК ввел в эксплуатацию новое ВПУ-2 в Новороссийске в замен поврежденному ВСУ
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) завершил монтаж, пусконаладку и пробную эксплуатацию нового выносного причального устройства (ВПУ) № 2 в Новороссийске. Об этом говорится в корпоративном журнале «Панорама КТК».
Оборудование успешно прошло гидроиспытания, и его уже ввели в эксплуатацию. С нового устройства уже погрузили 127 тыс. т нефти на танкер Aegean Dream, грузоотправителем которого выступала казахская нефтегазовая компания «Тенгизшевройл». В КТК отмечают, что консорциум вновь обладает тремя работоспособными ВПУ и может при необходимости использовать их одновременно.
Прежнее ВПУ-2 на морском терминале КТК под Новороссийском было повреждено после атаки украинским безэкипажным катером в ноябре 2025 года. В компании заявляли, что использовать устройство невозможно из-за характера его повреждений, поэтому объект демонтировали. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов сообщал, что страна потеряла 3,5 млн т нефти из-за атак ВСУ на КТК.
КТК соединяет месторождения нефти в Казахстане и России с морским терминалом в Новороссийске на Черном море. Через него Астана отправляет порядка 80% нефти на внешние рынки.
Для КТК третье выносное причальное устройство — это резерв, который подключают при необходимости: в обычном режиме работают два ВПУ, а для выполнения годовых планов консорциум должен обеспечивать одновременную работу как минимум двух устройств. Ввод нового ВПУ-2 возвращает терминалу штатную схему работы с тремя работоспособными причалами и возможность при необходимости задействовать их одновременно.
После повреждения прежнего ВПУ-2 в результате атаки 29 ноября 2025 года нефть отгружалась только через одно устройство — ВПУ-1, а Минэнерго Казахстана временно перенаправляло поставки по альтернативным маршрутам, чтобы сохранить темпы добычи. Восстановление второго причала устраняет этот ограниченный режим отгрузки.