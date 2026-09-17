Топ-25 директоров по кибербезопасности

|Информационные технологии
|
|1
|Волков Сергей Петрович
|Директор центра киберзащиты
|Cloud.ru
|
|2
|Вовк Алексей Владимирович
|Директор по информационной безопасности
|«Лаборатория Касперского»
|
|3
|Бобыльков Виктор Михайлович
|Директор по кибербезопасности
|MWS Cloud
|
|4
|Соленик Всеслав Сергеевич
|Директор по кибербезопасности
|«СберТех»
|
|5
|Пилипенко Галина Васильевна
|Директор по безопасности
|МТС Web Services
|
|Коммерческие банки
|
|1
|Лебедь Сергей Васильевич
|Вице-президент по кибербезопасности
|«Сбер»
|
|2
|Зуев Илья Сергеевич
|Вице-президент по информационной безопасности
|МТС-банк
|
|3
|Никишов Дмитрий Юрьевич
|Вице-президент—директор по информационной безопасности
|Банк ДОМ.РФ
|
|4
|Руденко Георгий Викторович
|Управляющий директор
|Райффайзен-банк
|
|Коммуникационные и рекламные агентства
|
|1
|Голубев Игорь Александрович
|Директор по кибербезопасности
|«СберМаркетинг»
|
|Медиа и креативные индустрии
|
|1
|Руденко Евгений Валерьевич
|Директор по кибербезопасности
|Rambler&Co
|
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|
|1
|Мартынцев Алексей Сергеевич
|Директор Департамента защиты информации и ИТ-инфраструктуры
|«Норникель»
|
|2
|Редишев Михаил Викторович
|Директор департамента информационной безопасности
|«Русал»
|
|Онлайн-платформы
|
|1
|Гараев Тимур Русланович
|Руководитель департамента информационной безопасности
|«Банки.ру»
|
|Связь и телекоммуникации
|
|1
|Волков Алексей Николаевич
|Вице-президент
|«Вымпелком» (бренд «Билайн»)
|
|2
|Фалилеев Эдуард Андреевич
|Директор департамента информационной безопасности
|МТС
|
|3
|Гончаров Сергей Дмитриевич
|Заместитель генерального директора
|«Почта России»
|
|Сельское хозяйство
|
|1
|Каширин Андрей Олегович
|Директор департамента информационной безопасности
|Группа «Черкизово»
|
|Сервис
|
|1
|Медведев Виталий Евгеньевич
|Директор по информационной безопасности
|ГК «Медси»
|
|2
|Терентьев Дмитрий Анатольевич
|Директор по информационной безопасности
|Cosmos Hotel Group
|
|Страхование
|
|1
|Валеев Альберт Маратович
|Директор по кибербезопасности
|«СберСтрахование жизни»
|
|2
|Солянкин Евгений Сергеевич
|Руководитель управления информационной безопасности
|«АльфаСтрахование»
|
|Торговля
|
|1
|Черномазов Алексей Сергеевич
|Директор по информационной безопасности
|«Лемана ПРО»
|
|Финансовый сектор
|
|1
|Гутник Артем Андреевич
|Директор департамента
|Платежная система «Мир»
|
|
|2
|Шакиров Гизар Илгизович
|Заместитель председателя правления по информационной безопасности
|Единый ЦУПИС