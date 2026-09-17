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Топ-25 директоров по кибербезопасности

Место ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Волков Сергей Петрович Директор центра киберзащиты Cloud.ru
2 Вовк Алексей Владимирович Директор по информационной безопасности «Лаборатория Касперского»
3 Бобыльков Виктор Михайлович Директор по кибербезопасности MWS Cloud
4 Соленик Всеслав Сергеевич Директор по кибербезопасности «СберТех»
5 Пилипенко Галина Васильевна Директор по безопасности МТС Web Services
Коммерческие банки
1 Лебедь Сергей Васильевич Вице-президент по кибербезопасности «Сбер»
2 Зуев Илья Сергеевич Вице-президент по информационной безопасности МТС-банк
3 Никишов Дмитрий Юрьевич Вице-президент—директор по информационной безопасности Банк ДОМ.РФ
4 Руденко Георгий Викторович Управляющий директор Райффайзен-банк
Коммуникационные и рекламные агентства
1 Голубев Игорь Александрович Директор по кибербезопасности «СберМаркетинг»
Медиа и креативные индустрии
1 Руденко Евгений Валерьевич Директор по кибербезопасности Rambler&Co
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Мартынцев Алексей Сергеевич Директор Департамента защиты информации и ИТ-инфраструктуры «Норникель»
2 Редишев Михаил Викторович Директор департамента информационной безопасности «Русал»
Онлайн-платформы
1 Гараев Тимур Русланович Руководитель департамента информационной безопасности «Банки.ру»
Связь и телекоммуникации
1 Волков Алексей Николаевич Вице-президент «Вымпелком» (бренд «Билайн»)
2 Фалилеев Эдуард Андреевич Директор департамента информационной безопасности МТС
3 Гончаров Сергей Дмитриевич Заместитель генерального директора «Почта России»
Сельское хозяйство
1 Каширин Андрей Олегович Директор департамента информационной безопасности Группа «Черкизово»
Сервис
1 Медведев Виталий Евгеньевич Директор по информационной безопасности ГК «Медси»
2 Терентьев Дмитрий Анатольевич Директор по информационной безопасности Cosmos Hotel Group
Страхование
1 Валеев Альберт Маратович Директор по кибербезопасности «СберСтрахование жизни»
2 Солянкин Евгений Сергеевич Руководитель управления информационной безопасности «АльфаСтрахование»
Торговля
1 Черномазов Алексей Сергеевич Директор по информационной безопасности «Лемана ПРО»
Финансовый сектор
1 Гутник Артем Андреевич Директор департамента Платежная система «Мир»
2 Шакиров Гизар Илгизович Заместитель председателя правления по информационной безопасности Единый ЦУПИС
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