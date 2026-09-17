Топ-25 директоров по кибербезопасности

Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Волков Сергей Петрович Директор центра киберзащиты Cloud.ru 2 Вовк Алексей Владимирович Директор по информационной безопасности «Лаборатория Касперского» 3 Бобыльков Виктор Михайлович Директор по кибербезопасности MWS Cloud 4 Соленик Всеслав Сергеевич Директор по кибербезопасности «СберТех» 5 Пилипенко Галина Васильевна Директор по безопасности МТС Web Services Коммерческие банки 1 Лебедь Сергей Васильевич Вице-президент по кибербезопасности «Сбер» 2 Зуев Илья Сергеевич Вице-президент по информационной безопасности МТС-банк 3 Никишов Дмитрий Юрьевич Вице-президент—директор по информационной безопасности Банк ДОМ.РФ 4 Руденко Георгий Викторович Управляющий директор Райффайзен-банк Коммуникационные и рекламные агентства 1 Голубев Игорь Александрович Директор по кибербезопасности «СберМаркетинг» Медиа и креативные индустрии 1 Руденко Евгений Валерьевич Директор по кибербезопасности Rambler&Co Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Мартынцев Алексей Сергеевич Директор Департамента защиты информации и ИТ-инфраструктуры «Норникель» 2 Редишев Михаил Викторович Директор департамента информационной безопасности «Русал» Онлайн-платформы 1 Гараев Тимур Русланович Руководитель департамента информационной безопасности «Банки.ру» Связь и телекоммуникации 1 Волков Алексей Николаевич Вице-президент «Вымпелком» (бренд «Билайн») 2 Фалилеев Эдуард Андреевич Директор департамента информационной безопасности МТС 3 Гончаров Сергей Дмитриевич Заместитель генерального директора «Почта России» Сельское хозяйство 1 Каширин Андрей Олегович Директор департамента информационной безопасности Группа «Черкизово» Сервис 1 Медведев Виталий Евгеньевич Директор по информационной безопасности ГК «Медси» 2 Терентьев Дмитрий Анатольевич Директор по информационной безопасности Cosmos Hotel Group Страхование 1 Валеев Альберт Маратович Директор по кибербезопасности «СберСтрахование жизни» 2 Солянкин Евгений Сергеевич Руководитель управления информационной безопасности «АльфаСтрахование» Торговля 1 Черномазов Алексей Сергеевич Директор по информационной безопасности «Лемана ПРО» Финансовый сектор 1 Гутник Артем Андреевич Директор департамента Платежная система «Мир» 2 Шакиров Гизар Илгизович Заместитель председателя правления по информационной безопасности Единый ЦУПИС