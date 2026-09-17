Управленцев оценили по командной системе

|Информационные технологии
|1
|Воронин Павел Алексеевич
|Генеральный директор
|МТС Web Services
|2
|Попова Марина Александровна
|Исполнительный директор
|Brand Analytics
|3
|Тятюшев Максим Анатольевич
|Генеральный директор
|«СберТех»
|4
|Гонтарев Павел Александрович
|Генеральный директор
|VK Tech
|5
|Сергиенков Дмитрий Сергеевич
|Генеральный директор
|hh.ru
|6
|Урбанский Владимир Александрович
|Генеральный директор
|«МТС Линк»
|7
|Андреев Николай Юрьевич
|Генеральный директор
|«Сбер А»
|8
|Баранов Денис Сергеевич
|Генеральный директор
|Positive Technologies
|9
|Кашутин Андрей Вячеславович
|Генеральный директор
|«Росэлторг»
|10
|Биккужин Рамиль Азаматович
|Генеральный директор
|МТС Exolve
|
|Благов Арсен Георгиевич
|Генеральный директор
|«Лукоморье»
|
|Гостев Андрей Алексеевич
|Операционный директор
|Социальная сеть VK
|
|Доможиров Евгений Владимирович
|Генеральный директор
|CESCA
|
|Колбин Евгений Иванович
|Генеральный директор
|MWS Cloud
|
|Кубаев Вячеслав Андреевич
|Генеральный директор
|MAGNIT TECH
|
|Лобоцкий Михаил Юрьевич
|Генеральный директор
|Cloud.ru
|
|Мартиросов Давид Игоревич
|Генеральный директор
|«Базис»
|
|Михайлов Александр Георгиевич
|Управляющий директор
|ЛАНИТ
|
|Осипов Александр Александрович
|Генеральный директор
|RED Security
|
|Саркисян Артур Аркадьевич
|Генеральный директор
|Calltouch
|
|Сивцев Илья Игоревич
|Генеральный директор
|«Группа«Астра»
|
|Филиппов Денис Сергеевич
|Генеральный директор
|MWS AI
|
|Харитонов Дмитрий Сергеевич
|Генеральный директор
|ИТ-холдинг Т1
|
|Чухнова Евгения Леонидовна
|Генеральный директор
|«РЖД — Цифровые пассажирские решения»
|Коммерческие банки
|1
|Верхошинский Владимир Вячеславович
|Главный управляющий директор
|Альфа-банк
|2
|Попович Алексей Валерьевич
|Заместитель председателя правления
|Газпромбанк
|3
|Иссопов Эдуард Александрович
|Председатель правления
|МТС-банк
|4
|Горшков Георгий Вячеславович
|Член совета директоров**
|WB-банк
|5
|Шульга Андрей Сергеевич
|Председатель правления
|Банк ФИНАМ
|Коммуникационные и рекламные агентства
|1
|Мерещенко Надежда Михайловна
|Управляющий партнер
|IConText Group
|2
|Прохоров Никита Витальевич
|Исполнительный директор
|«Сидорин Лаб»
|3
|Харитонов Александр Эльдарович
|Генеральный директор
|PPL COMMUNICATION GROUP
|4
|Баранников Андрей Петрович
|Генеральный директор
|SPN Communications
|5
|Глазова Лилия Ильдаровна
|Генеральный директор
|PR News
|6
|Полкан Григорий Алексеевич
|Генеральный директор
|Demis Group
|7
|Лапук Мария Юрьевна
|Генеральный директор
|Vinci Agency
|8
|Кабалкин Денис Витальевич
|Генеральный директор
|Vitamin.tools
|9
|Орченко Дмитрий Викторович
|Генеральный директор
|«СберМаркетинг»
|10
|Белобородов Михаил Михайлович
|Генеральный директор
|RTA
|
|Быкасов Андрей Петрович
|Генеральный директор
|«Михайлов и партнеры»
|
|Виноградов Владимир Геннадьевич
|Генеральный директор
|Pro-Vision Communications
|
|Дашевская Ольга Аркадьевна
|Старший партнер
|PR Inc.
|
|Дмитриева Наталья Викторовна
|Генеральный директор
|«СберСеллер»
|
|Лащевский Игорь Вячеславович
|Генеральный директор
|АГТ
|
|Миняжетдинов Руслан Яхиевич
|Основатель и генеральный директор
|АЙNET
|
|Мовсесян Екатерина Михайловна
|Генеральный директор
|КРОС
|
|Нестеренко Юрий Иванович
|Генеральный директор
|Коммуникационное агентство «НЕпросто PR»
|
|Обрезков Николай Николаевич
|Генеральный директор
|Коммуникационная группа «Орта»
|
|Оганджанян Сергей Александрович
|Управляющий директор
|TWIGA Communication Group
|
|Рудакова Лариса Анатольевна
|Управляющий партнер
|Коммуникационная группа «МедиаЛайн»
|
|Сидоренко Валерий Геннадьевич
|Генеральный директор
|Коммуникационная группа «Р.И.М. — ИНТЕРИУМ»
|
|Соколова Каролина Александровна
|Управляющий директор
|«X5 Медиа»
|
|Умаров Михаил Юрьевич
|Генеральный директор
|PR-агентство Comunica
|
|Фортуна Лариса Викторовна
|Президент
|Beetl
|
|Цыденова Азия Нимаевна
|Сооснователь, генеральный директор
|Novikov TV
|Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
|1
|Колчин Дмитрий Владимирович
|Генеральный директор
|Группа компаний «Свеза»
|Машиностроение
|1
|Антонов Владимир Сергеевич
|Исполнительный директор
|ЧЕТРА
|2
|Фролова Елена Александровна
|Генеральный директор
|«Москвич»
|3
|Забелин Андрей Николаевич
|Генеральный директор
|IEK GROUP
|4
|Середа Павел Валерьевич
|Генеральный директор
|MGC Group
|5
|Власенко Андрей Витальевич
|Генеральный директор
|«ЛокоТех»
|6
|Барахоев Адам Асхабович
|Генеральный директор
|АВТОТОР
|Медиа и креативные индустрии
|1
|Баланова Светлана Евгеньевна
|Генеральный директор
|Национальная Медиа Группа
|2
|Доронов Илья Алексеевич
|Управляющий директор
|Телеканал РБК
|3
|Слащёва Юлиана Юрьевна
|Председатель совета директоров
|«Союзмультфильм»
|4
|Цыпер Андрей Сергеевич
|Исполнительный директор
|Rambler&Co
|5
|Шкулёв Виктор Михайлович
|Президент
|«Шкулёв Холдинг»
|6
|Майор Константин Валерьевич
|Генеральный директор
|«Маер групп»
|7
|Щербакова Маргарита Александровна
|Исполнительный директор
|SOSTAV
|8
|Маляревская Любовь Аркадьевна
|Генеральный директор
|Русская Медиагруппа
|9
|Павлов Игнатий Маратович
|Генеральный директор
|«Ведомости»
|10
|Иксанов Максим Тахирович
|Генеральный директор
|News Media Holding
|
|Арапов Денис Дмитриевич
|Генеральный директор
|LIFE
|
|Бабин Захар Сергеевич
|Генеральный директор
|Телеканал МУЗ-ТВ
|
|Болтянский Борис Александрович
|Управляющий партнер
|Импакт Медиа Холдинг
|
|Веснина Наталья Вячеславовна
|Генеральный директор
|Медиахолдинг Independent Media
|
|Водахов Аркадий Асланбекович
|Генеральный продюсер
|ТНТ
|
|Геворкян Марина Александровна
|Генеральный директор
|Медиапроект «Сноб»
|
|Дубовицкий Вячеслав Феликсович
|Заместитель генерального директора
|«Москва Медиа»
|
|Змеющенко Владимир Анатольевич
|Генеральный директор
|ЛюдиPEOPLE
|
|Иванова Анна Владимировна
|Исполнительный директор, директор департамента контента и технологий
|Портал «Рамблер»
|
|Канаев Петр Геннадьевич
|Руководитель
|Объединенная редакция РБК
|
|Канделаки Тинатин
|Управляющий директор
|ГПМ РТВ
|
|Лимарь Дмитрий Владимирович
|Генеральный директор
|Телеканал 2x2
|
|Митрофанова Софья Тристановна
|Генеральный директор
|ON Медиа
|
|Михно Виктория Викторовна
|Генеральный директор
|ПРЕМЬЕР
|
|Мухаметзянова Альбина Амирзяновна
|Генеральный директор и генеральный продюсер
|«Ярко»
|
|Обухов Константин Игоревич
|Генеральный продюсер
|Телеканал ТВ-3
|
|Оганесян Эдуард Тигранович
|Генеральный директор
|Krutoy Media
|
|Погорелый Юрий Андреевич
|Заместитель генерального директора
|Информационное агентство «Интерфакс»
|
|Рудницкий Георгий Михайлович
|Генеральный директор
|Редакция газеты «Вечерняя Москва»
|
|Ряжских Андрей Васильевич
|Генеральный директор
|ГК «Румедиа» (Business FM — BFM.ru — радио Chocolate)
|
|Сидоров Евгений Вячеславович
|Генеральный директор
|«Афиша»
|
|Стамболцян Сергей Оганесович
|Генеральный директор
|«ГПМ Проекты»
|
|Столярский Роман Борисович
|Исполнительный директор
|«ТПО Ред Медиа»
|
|Тащин Александр Григорьевич
|Генеральный продюсер
|«Матч ТВ»
|
|Терещук Вадим Игоревич
|Генеральный директор
|«ГПМ Радио»
|
|Хрипунова Марина Александровна
|Генеральный директор
|Телеканал «Dомашний»
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Маринычев Павел Алексеевич
|Генеральный директор – председатель правления
|АЛРОСА
|2
|Шевелев Александр Анатольевич
|Генеральный директор
|«Северсталь»
|3
|Востоков Алексей Александрович
|Генеральный директор
|«Полюс»
|4
|Ящук Алексей Алексеевич
|Генеральный директор
|«Удоканская медь»
|5
|Шиляев Павел Владимирович
|Генеральный директор
|Магнитогорский металлургический комбинат
|6
|Куземченко Максим Николаевич
|Генеральный директор
|Восточная горнорудная компания
|7
|Михин Иван Владимирович
|Директор
|Алюминиевый дивизион «Русал Менеджмент»
|Многопрофильные холдинги
|1
|Зингман Вадим Яковлевич
|Президент
|«Альфа-Групп»
|2
|Ершов Роман Владимирович
|Президент
|Askona Life Group
|3
|Илиопуло Андрей Андреевич
|Президент
|ГК «Новард»
|4
|Дыбко Кирилл Владимирович
|Президент
|«Техноимпульс»
|Онлайн-платформы
|1
|Григорьев Дмитрий Константинович
|Генеральный директор
|ЦИАН
|2
|Дусалеев Вячеслав Юрьевич
|Генеральный директор
|«Туту»
|3
|Иванов Алексей Валерьевич
|Генеральный директор
|KION
|4
|Халанский Роман Владиславович
|Генеральный директор
|«Банки.ру»
|5
|Медведь Руслан Григорьевич
|Генеральный директор
|PARI
|6
|Шишкин Сергей Андреевич
|Генеральный директор
|Okko
|7
|Толокольников Александр Викторович
|Управляющий директор
|«Дзен»
|8
|Зорихин Дмитрий Борисович
|Генеральный директор
|МТС Live
|9
|Полонский Андрей Михайлович
|Генеральный директор
|Холдинг «Учи.ру»
|10
|Снигирева Марианна Владимировна
|Генеральный директор
|«Нетология»
|
|Алексеев Илья Петрович
|Генеральный директор
|Онлайн-кинотеатр START
|
|Глуховская Елена Олеговна
|Генеральный директор
|ГК KASSIR.RU
|
|Гречин Сергей Сергеевич
|Генеральный директор
|AliExpress СНГ
|
|Желяпов Виталий Андреевич
|Генеральный директор
|Buzzoola
|
|Казаков Артем Юрьевич
|Генеральный директор
|Skillbox
|
|Кондрашова Марина Васильевна
|Генеральный директор
|GETBLOGGER
|
|Константинов Михаил Юрьевич
|Генеральный директор
|ЭТП ГПБ
|
|Кочеткова Дарья Владимировна
|Управляющий директор
|«Островок!»
|
|Крайник Александр Анатольевич
|Генеральный директор
|«Сравни»
|
|Панкрушев Дмитрий Викторович
|Руководитель
|RuStore
|
|Стрелкова Александра Леонидовна
|Генеральный директор
|МТС Ads Premium Video
|
|Тренин Кирилл Юрьевич
|Генеральный директор
|Bronevik.com
|Производство потребительских товаров
|1
|Манёнок Александр Александрович
|Генеральный директор
|«Аскона»
|2
|Вильк Святослав Михайлович
|Генеральный директор
|Холдинг «Аква»
|3
|Закриев Якуб Салманович
|Генеральный директор
|«Логика молока»
|Профессиональные услуги
|1
|Ким Александр Анатольевич
|Ректор
|Московская школа управления «Сколково»
|2
|Абдушелишвили Георгий Леванович
|Президент
|Ward Howell Group
|3
|Лузгина Айта Доржиевна
|Генеральный директор
|КД
|4
|Тышковский Роман Александрович
|Управляющий партнер
|The Edgers
|5
|Казанский Николай Владиславович
|Управляющий партнер
|Nikoliers
|6
|Базаров Дмитрий Леонидович
|Управляющий партнер
|BGP Litigation
|7
|Саликов Сергей Николаевич
|Генеральный директор
|ANCOR
|8
|Рябокобылко Сергей Юрьевич
|Управляющий партнер
|CMWP
|9
|Шапигузов Сергей Михайлович
|Президент
|«Финансовые и бухгалтерские консультанты»
|10
|Цой Наталья Вячеславовна
|Управляющий партнер
|Группа компаний «Мариллион»
|
|Крутильников Константин Владимирович
|Управляющий партнер, адвокат
|Адвокатское бюро «Вертикаль»
|Связь и телекоммуникации
|1
|Помбухчан Хачатур Эдуардович
|Генеральный директор
|«МегаФон»
|2
|Анохин Сергей Николаевич
|Генеральный директор
|«Вымпелком» (бренд «Билайн»)
|3
|Голованов Денис Вадимович
|Генеральный директор
|Mango Office
|4
|Волков Михаил Юрьевич
|Генеральный директор
|«Почта России»
|5
|Жиленко Игорь Юрьевич
|Основатель компании
|«Экомобайл»
|Сельское хозяйство
|1
|Недужко Андрей Михайлович
|Генеральный директор
|Агрохолдинг «Степь»
|2
|Лореш Наталья Андреевна
|Генеральный директор
|ГК РОСТ
|Сервис
|1
|Биба Александр Петрович
|Президент
|Cosmos Hotel Group
|2
|Соколов Андрей Геннадиевич
|Президент
|ГК «Медси»
|3
|Гончарова Ирина Сергеевна
|Вице-президент по туризму и специальным проектам
|Центр туризма Абрау-Дюрсо
|4
|Ситников Иван Валерьевич
|Генеральный директор
|DDX Fitness
|5
|Саруханян Самвел Ашотович
|Генеральный директор
|Курорт «Мрия»
|6
|Леоненко Оксана Олеговна
|Генеральный директор
|The Carlton, Moscow
|7
|Ступин Родион Сергеевич
|Генеральный директор
|«Будь здоров»
|8
|Шаманская Татьяна Владимировна
|Генеральный директор
|Rostic's
|9
|Костеева Маргарита Валерьевна
|Президент
|«Росинтер Ресторантс»
|10
|Демура Тарас Александрович
|Владелец
|FUN&SUN
|
|Бурзаковская Анна Викторовна
|Генеральный управляющий
|Sheraton Skypoint Luxe
|
|Донцова Альбина Салаватовна
|Основатель и владелец
|Inwhite Medical
|
|Лебедев Артем Олегович
|Генеральный директор
|«Звук»
|
|Лемберг Ксения Александровна
|Генеральный директор
|Клиники «Атлас»
|
|Романова Юлия Сергеевна
|Генеральный директор
|«УГМК-Арена»
|
|Шапиро Антон Аркадьевич
|Генеральный директор
|«Столото»
|Страхование
|1
|Гадлиба Юлия Олеговна
|Генеральный директор
|Группа «Ренессанс страхование»
|2
|Фатьянов Игорь Сергеевич
|Генеральный директор
|«Зетта Страхование»
|3
|Скворцов Владимир Юрьевич
|Генеральный директор
|«АльфаСтрахование»
|4
|Рыбина Анна Геннадьевна
|Генеральный директор
|Страховой дом ВСК
|5
|Кобзарь Игорь Викторович
|Генеральный директор
|«СберСтрахование жизни»
|6
|Шепелев Максим Валентинович
|Генеральный директор
|«Росгосстрах»
|7
|Руденко Дмитрий Федорович
|Генеральный директор
|«Абсолют Страхование»
|8
|Черников Владимир Владимирович
|Генеральный директор
|«Ингосстрах-Жизнь»
|9
|Смирнов Валерий Валерьевич
|Генеральный директор
|СК «Росгосстрах Жизнь»
|Строительство и девелопмент
|1
|Киселев Станислав Владиславович
|Генеральный директор
|Группа компаний «Кортрос»
|2
|Акиньшина Анна Николаевна
|Генеральный директор
|Группа «Самолет»
|3
|Гейзер Максим Георгиевич
|Генеральный директор
|STONE
|4
|Игнахин Кирилл Игоревич
|Генеральный директор
|Level Group
|5
|Андрианов Александр Николаевич
|Генеральный директор
|GloraX
|6
|Данилиди Игнатий Сергеевич
|Генеральный директор
|ГК А101
|7
|Ткаченко Николай Витальевич
|Генеральный директор
|Газстройпром
|8
|Багаев Андрей Викторович
|Генеральный директор
|Донстрой
|9
|Трубников Дмитрий Александрович
|Генеральный директор
|ГК ФСК
|10
|Мухин Андрей Анатольевич
|Генеральный директор
|Галс-Девелопмент
|
|Володина Ольга Сергеевна
|Генеральный директор
|MANUFAQTURY
|
|Гайдуков Александр Олегович
|Руководитель
|Страна Девелопмент
|
|Иванова Ольга Александровна
|Генеральный директор
|BN Group
|
|Мирошников Алексей Александрович
|Генеральный директор
|PIONEER
|
|Тихонова Татьяна Владимировна
|Генеральный директор
|РГ-Девелопмент
|Торговля
|1
|Гришаков Максим Петрович
|Генеральный директор
|Lamoda
|2
|Дей Марья Викторовна
|Исполнительный директор
|Simple Group
|3
|Давыдова Мария Сергеевна
|Генеральный директор
|ГК «Детский мир»
|4
|Бакальчук Владислав Сергеевич
|Генеральный директор
|«М.Видео»
|5
|Поляков Николай Валерьевич
|Генеральный директор
|Sokolov
|6
|Губанов Андрей Борисович
|Генеральный директор
|Розничная сеть МТС
|7
|Смыков Тихон Демидович
|Президент и управляющий партнер
|Inventive Retail Group
|8
|Гришак Александр Иванович
|Генеральный директор
|Familia
|9
|Кузин Александр Владимирович
|Генеральный директор
|Аптечная сеть 36,6
|10
|Королева Наталья Анатольевна
|Заместитель генерального директора
|МБ РУС
|
|Виноградова Светлана Викторовна
|Генеральный директор
|«Рольф»
|
|Герц Никита Алексеевич
|Директор
|Magnit Omni
|
|Попов Борис Федорович
|Генеральный директор
|«Ригла»
|
|Толай Йоханнес
|Генеральный директор
|Metro
|
|Храбров Дмитрий Александрович
|Генеральный директор
|«Русский cвет»
|Транспорт
|1
|Белозёров Олег Валентинович
|Генеральный директор—председатель правления
|РЖД
|2
|Александровский Сергей Владимирович
|Генеральный директор
|«Аэрофлот»
|3
|Пивоваров Дмитрий Александрович
|Генеральный директор
|CDEK.Shopping
|4
|Акимов Андрей Валерьевич
|Генеральный директор
|«Аэроэкспресс»
|5
|Иванов Петр Валерьевич
|Генеральный директор
|Транспортная группа FESCO
|6
|Сергеев Леонид Владимирович
|Генеральный директор
|«Воздушные ворота Северной столицы»
|7
|Мурев Дмитрий Иовчович
|Генеральный директор
|Федеральная грузовая компания
|8
|Трани Винченцо
|Генеральный директор и основатель
|«Делимобиль»
|Фармацевтика
|1
|Сивокоз Дмитрий Владимирович
|Генеральный директор
|Biocad
|2
|Родионов Петр Петрович
|Генеральный директор
|«Герофарм»
|3
|Погодина Екатерина Борисовна
|Управляющий директор
|«Джонсон и Джонсон»
|4
|Музяев Вадим Геннадьевич
|Президент
|«Протек»
|5
|Пуния Викрам Сингх
|Президент и основатель
|ГК «Фармасинтез»
|6
|Погребинский Дмитрий Борисович
|Генеральный директор
|ЦВ «Протек»
|7
|Минаков Олег Эдуардович
|Генеральный директор
|«Озон Фармацевтика»
|8
|Баринов Евгений Валерьевич
|Генеральный директор
|«Нанолек»
|9
|Никулина Ирина Валерьевна
|Генеральный директор
|«Буарон»
|УК в финансовом секторе
|1
|Кривошеева Ирина Владимировна
|Генеральный директор
|«Альфа-Капитал»
|2
|Бирман Александр Петрович
|Генеральный директор
|УК «Финам менеджмент»
|3
|Семенихин Роман Борисович
|Генеральный директор
|УК «Ингосстрах-Инвестиции»
|4
|Рыкова Ольга Евгеньевна
|Генеральный директор
|УК «Велес Менеджмент»
|Финансовый сектор
|1
|Жидков Виктор Олегович
|Председатель правления
|Московская биржа
|2
|Исаев Сергей Сергеевич
|Генеральный директор
|«СберСпасибо»
|3
|Дубынин Дмитрий Геннадьевич
|Генеральный директор
|Платежная система «Мир»
|4
|Гришин Олег Александрович
|Генеральный директор
|«Альфа-Деньги»
|5
|Кочетков Владислав Вячеславович
|Президент—председатель правления
|ФИНАМ
|6
|Овсепян Давид Самвелович
|Заместитель генерального директора—финансовый директор
|ДОМ.РФ
|7
|Алексин Михаил Анатольевич
|Генеральный директор
|Объединенное кредитное бюро
|8
|Петров Константин Сергеевич
|Генеральный директор
|«ВТБ Регистратор»
|9
|Гнедовский Алексей Дмитриевич
|Генеральный директор
|ИК «ВЕЛЕС Капитал»
|
|
|10
|Максименко Денис Владимирович
|Генеральный директор
|«СберФакторинг»
|
|Мошляк Олег Валентинович
|Генеральный директор
|НПФ «Будущее»
|
|Осипов Андрей Александрович
|Генеральный директор
|НПФ ВТБ
|
|Печатников Анатолий Юрьевич
|Генеральный директор
|НПФ «Газфонд ПН»
|
|Поликарпов Дмитрий Федорович
|Исполнительный директор
|Robokassa
|
|Тетюнина Елена Николаевна
|Генеральный директор
|НПФ «Эволюция»
|
|Шейкина Елена Николаевна
|Председатель правления
|Единый ЦУПИС
|Химическая промышленность
|1
|Грачёв Михаил Николаевич
|Генеральный директор
|Grass
|2
|Мор Антон Павлович
|Генеральный директор
|«Сибстекло»
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Колмогоров Владимир Васильевич
|Генеральный директор
|Эн+
|2
|Врацких Филипп Юрьевич
|Генеральный директор
|«Техэкспо»
|3
|Гарагуль Семен Сергеевич
|Основатель, акционер
|«Кириллица»
|4
|Харитонов Андрей Юрьевич
|Генеральный директор
|«Иркутскэнергосбыт»