Управленцев оценили по командной системе

Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» представляют 27-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». Впервые в составе рейтинга авторы презентовали оценку качества управленческих команд компаний, сотрудники которых наиболее широко представлены в исследовании. А количество новых имен (без учета высших руководителей) в текущем рейтинге уменьшилось по сравнению с результатами предыдущих четырех лет, что может свидетельствовать о замедлении текучки среди ведущих менеджеров страны и косвенно — о большей определенности в экономике.

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Портрет менеджера

В 2026 году в составе «Топ-1000 российских менеджеров», по данным Ассоциации менеджеров, больше всего представителей отрасли «Медиа и креативные индустрии»: на нее приходится 11,8% лауреатов. Второе место занимает ИТ-индустрия (11,3%), на третьем — торговля (9,2%). В наименьшей мере в «Топ-1000» представлены лесная и лесоперерабатывающая промышленность (0,4%), химическая промышленность (1,3%) и сельское хозяйство (1,4%).

В этом году в составе лауреатов 43% женщин и 57% мужчин, данная пропорция практически не меняется в течение последних четырех лет. Вместе с тем в категории «Высшие руководители» почти 77% лауреатов — мужчины. В остальных функциональных номинациях соотношение мужчин и женщин составляет 51,4% к 48,6%. В отраслевом разрезе максимальная доля мужчин среди лауреатов наблюдается в лесной и лесоперерабатывающей промышленности (80%), металлургии и горнодобыче (72%) и транспортной отрасли (70%). Максимальная доля женщин — в сфере профессиональных услуг (56,7%), многопрофильных холдингов (55,6%) и сервиса (55,1%).

По результатам анализа достижений лауреатов Ассоциация менеджеров выделяет пять главных трендов в современном управлении. Во-первых, это использование искусственного интеллекта (ИИ) как инструмента сквозной трансформации (в 80% достижений упоминается внедрение систем ИИ для оптимизации бизнес-процессов). Во-вторых, клиентоориентированность: использование метрик, аналитики клиентского опыта, разработка персонализированных решений на основе сбора обратной связи. В-третьих, оптимизация операционного управления, сокращение издержек, автоматизация и цифровизация процессов. Замыкают топ-5 развитие персонала как стратегический приоритет и инвестирование в HR, а также развитие аналитической культуры, создание инфраструктуры для работы с большими данными и интерес к числовым прогнозным моделям в рамках стратегического планирования.

Об эффективности данных управленческих технологий можно судить по динамике показателей компаний, в которых работают вошедшие в «Топ-1000» менеджеры. По данным Ассоциации менеджеров, их выручка по итогам прошлого года в среднем выросла на 34,5%, а прибыль — на 16,7%.

Рейтинг перемен

При анализе результатов рейтинга Ассоциации менеджеров «Топ-1000 российских менеджеров» мы по традиции пытались определить мобильность ведущих специалистов. То есть понять, на каких позициях и в каких отраслях ротация лидеров происходит наиболее быстро. Анализ проводился как в отраслевом разрезе, так и с точки зрения профессиональной специализации, то есть того, за какую сферу работы компании отвечает менеджер. В результате рассчитывались коэффициенты обновления, показывающие, сколько новых имен по сравнению с прошлым годом появилось в рейтинге «Топ-1000» по каждой позиции в каждой отрасли.

Также рассчитывались аналогичные коэффициенты по каждой менеджерской позиции, усредненные по всем отраслям, и по каждой отрасли, усредненные по всем позициям.

При этом при усреднении результатов в рамках отраслей не принимались во внимание данные по позиции «высший руководитель», поскольку занимающие ее управленцы зачастую являются одновременно и собственниками бизнеса, что не позволяет судить по этим данным о мобильности менеджеров как наемных сотрудников, имеющих возможность сменить работодателя.

В этом году общее количество новых имен в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» (без учета высших руководителей) составило 46,2%, что меньше в сравнении с результатами предыдущих четырех лет (51,4% в 2025, 53,8% в 2024, 45,3% в 2023 и 49,7% в 2022 годах). На первом месте по проценту новых имен в этом году оказались директора по развитию (61,7%), на втором — директора по логистике и цепям поставок (60%), на третьем — директора по информационным технологиям (56%). Наиболее устойчивыми к переменам оказались директора по корпоративному управлению (33,3%), директора по отношениям с органами власти и директора по закупкам (по 35%).

В отраслевом разрезе меньше всего перемен в лесной и лесоперерабатывающей промышленности (25% новых имен без учета высших руководителей), коммерческих банках (27,1%) и химической промышленности (28,6%), в остальных отраслях — больше 30%. При этом в тройке «лидеров» — фармацевтика (68,8%), онлайн-платформы (67,7%) и предприятия энергетики и топливного комплекса (55,6%). Кроме них коэффициент обновления выше 50% продемонстрировали сфера торговли (55,2%) и ИТ-компании (52,4%).

Групповой зачет

Помимо традиционных индивидуальных оценок менеджеров, рассчитываемых при составлении списка «Топ-1000», в этом году впервые была рассчитана оценка общего управленческого потенциала компаний (см. таблицу «Лучшие управленческие команды»).

Список лучших управленческих команд сформирован на основе агрегирования индивидуальных позиций представителей компаний, вошедших в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», в единую оценку компании. Интегральный показатель рассчитывался путем суммирования персональных баллов высшего руководителя и функциональных директоров компаний представленных в рейтинге. В Ассоциации менеджеров считают, что полученный показатель отражает уровень совокупного профессионального признания руководителей компаний.

В этом году в расчет вошли 85 компаний, представленных в «Топ-1000» не менее чем пятью топ-менеджерами. Совокупно на них приходится 614 лауреатов рейтинга. У десяти компаний из итоговой группы в «Топ-1000» вошли не менее десяти топ-менеджеров.

За включение каждого представителя компании в рейтинг начислялся базовый балл, дополнительно учитывался позиционный бонус в зависимости от места менеджера в отраслевой функциональной группе. Для руководителей высшего звена применялся повышенный вес.

В итоге был сформирован в алфавитном порядке список из 50 лучших управленческих команд рейтинга «Топ-1000». В отраслевом разрезе наибольшее количество мест в нем получили коммерческие банки (пять организаций). ИТ-компаниям, представителям сектора металлургии и горнодобычи и финансовому сектору досталось по четыре места. По три получили сегменты «Медиа и креативные индустрии», «Онлайн-платформы», «Связь и телекоммуникации», «Сервис», «Страхование», «Строительство и девелопмент», «Торговля». По два — «Производство потребительских товаров», «Сельское хозяйство» и «Транспорт». Коммуникационные и рекламные агентства, машиностроители, многопрофильные холдинги, фармацевтические компании, химическая промышленность и топливно-энергетический комплекс делегировали в список лучших управленческих команд по одной компании.

Методику формирования «Топ-1000 российских менеджеров» см. на www.top1000.amr.ru. Таблицу «Сколько новых имен появилось в рейтинге "ТОП-1000 российских менеждеров" в 2026 году по сравнению с 2025 годом» см. на www.kommersant.ru.

Петр Рушайло

Топ-250 высших руководителей Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Воронин Павел Алексеевич Генеральный директор МТС Web Services 2 Попова Марина Александровна Исполнительный директор Brand Analytics 3 Тятюшев Максим Анатольевич Генеральный директор «СберТех» 4 Гонтарев Павел Александрович Генеральный директор VK Tech 5 Сергиенков Дмитрий Сергеевич Генеральный директор hh.ru 6 Урбанский Владимир Александрович Генеральный директор «МТС Линк» 7 Андреев Николай Юрьевич Генеральный директор «Сбер А» 8 Баранов Денис Сергеевич Генеральный директор Positive Technologies 9 Кашутин Андрей Вячеславович Генеральный директор «Росэлторг» 10 Биккужин Рамиль Азаматович Генеральный директор МТС Exolve Благов Арсен Георгиевич Генеральный директор «Лукоморье» Гостев Андрей Алексеевич Операционный директор Социальная сеть VK Доможиров Евгений Владимирович Генеральный директор CESCA Колбин Евгений Иванович Генеральный директор MWS Cloud Кубаев Вячеслав Андреевич Генеральный директор MAGNIT TECH Лобоцкий Михаил Юрьевич Генеральный директор Cloud.ru Мартиросов Давид Игоревич Генеральный директор «Базис» Михайлов Александр Георгиевич Управляющий директор ЛАНИТ Осипов Александр Александрович Генеральный директор RED Security Саркисян Артур Аркадьевич Генеральный директор Calltouch Сивцев Илья Игоревич Генеральный директор «Группа«Астра» Филиппов Денис Сергеевич Генеральный директор MWS AI Харитонов Дмитрий Сергеевич Генеральный директор ИТ-холдинг Т1 Чухнова Евгения Леонидовна Генеральный директор «РЖД — Цифровые пассажирские решения» Коммерческие банки 1 Верхошинский Владимир Вячеславович Главный управляющий директор Альфа-банк 2 Попович Алексей Валерьевич Заместитель председателя правления Газпромбанк 3 Иссопов Эдуард Александрович Председатель правления МТС-банк 4 Горшков Георгий Вячеславович Член совета директоров** WB-банк 5 Шульга Андрей Сергеевич Председатель правления Банк ФИНАМ Коммуникационные и рекламные агентства 1 Мерещенко Надежда Михайловна Управляющий партнер IConText Group 2 Прохоров Никита Витальевич Исполнительный директор «Сидорин Лаб» 3 Харитонов Александр Эльдарович Генеральный директор PPL COMMUNICATION GROUP 4 Баранников Андрей Петрович Генеральный директор SPN Communications 5 Глазова Лилия Ильдаровна Генеральный директор PR News 6 Полкан Григорий Алексеевич Генеральный директор Demis Group 7 Лапук Мария Юрьевна Генеральный директор Vinci Agency 8 Кабалкин Денис Витальевич Генеральный директор Vitamin.tools 9 Орченко Дмитрий Викторович Генеральный директор «СберМаркетинг» 10 Белобородов Михаил Михайлович Генеральный директор RTA Быкасов Андрей Петрович Генеральный директор «Михайлов и партнеры» Виноградов Владимир Геннадьевич Генеральный директор Pro-Vision Communications Дашевская Ольга Аркадьевна Старший партнер PR Inc. Дмитриева Наталья Викторовна Генеральный директор «СберСеллер» Лащевский Игорь Вячеславович Генеральный директор АГТ Миняжетдинов Руслан Яхиевич Основатель и генеральный директор АЙNET Мовсесян Екатерина Михайловна Генеральный директор КРОС Нестеренко Юрий Иванович Генеральный директор Коммуникационное агентство «НЕпросто PR» Обрезков Николай Николаевич Генеральный директор Коммуникационная группа «Орта» Оганджанян Сергей Александрович Управляющий директор TWIGA Communication Group Рудакова Лариса Анатольевна Управляющий партнер Коммуникационная группа «МедиаЛайн» Сидоренко Валерий Геннадьевич Генеральный директор Коммуникационная группа «Р.И.М. — ИНТЕРИУМ» Соколова Каролина Александровна Управляющий директор «X5 Медиа» Умаров Михаил Юрьевич Генеральный директор PR-агентство Comunica Фортуна Лариса Викторовна Президент Beetl Цыденова Азия Нимаевна Сооснователь, генеральный директор Novikov TV Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Колчин Дмитрий Владимирович Генеральный директор Группа компаний «Свеза» Машиностроение 1 Антонов Владимир Сергеевич Исполнительный директор ЧЕТРА 2 Фролова Елена Александровна Генеральный директор «Москвич» 3 Забелин Андрей Николаевич Генеральный директор IEK GROUP 4 Середа Павел Валерьевич Генеральный директор MGC Group 5 Власенко Андрей Витальевич Генеральный директор «ЛокоТех» 6 Барахоев Адам Асхабович Генеральный директор АВТОТОР Медиа и креативные индустрии 1 Баланова Светлана Евгеньевна Генеральный директор Национальная Медиа Группа 2 Доронов Илья Алексеевич Управляющий директор Телеканал РБК 3 Слащёва Юлиана Юрьевна Председатель совета директоров «Союзмультфильм» 4 Цыпер Андрей Сергеевич Исполнительный директор Rambler&Co 5 Шкулёв Виктор Михайлович Президент «Шкулёв Холдинг» 6 Майор Константин Валерьевич Генеральный директор «Маер групп» 7 Щербакова Маргарита Александровна Исполнительный директор SOSTAV 8 Маляревская Любовь Аркадьевна Генеральный директор Русская Медиагруппа 9 Павлов Игнатий Маратович Генеральный директор «Ведомости» 10 Иксанов Максим Тахирович Генеральный директор News Media Holding Арапов Денис Дмитриевич Генеральный директор LIFE Бабин Захар Сергеевич Генеральный директор Телеканал МУЗ-ТВ Болтянский Борис Александрович Управляющий партнер Импакт Медиа Холдинг Веснина Наталья Вячеславовна Генеральный директор Медиахолдинг Independent Media Водахов Аркадий Асланбекович Генеральный продюсер ТНТ Геворкян Марина Александровна Генеральный директор Медиапроект «Сноб» Дубовицкий Вячеслав Феликсович Заместитель генерального директора «Москва Медиа» Змеющенко Владимир Анатольевич Генеральный директор ЛюдиPEOPLE Иванова Анна Владимировна Исполнительный директор, директор департамента контента и технологий Портал «Рамблер» Канаев Петр Геннадьевич Руководитель Объединенная редакция РБК Канделаки Тинатин Управляющий директор ГПМ РТВ Лимарь Дмитрий Владимирович Генеральный директор Телеканал 2x2 Митрофанова Софья Тристановна Генеральный директор ON Медиа Михно Виктория Викторовна Генеральный директор ПРЕМЬЕР Мухаметзянова Альбина Амирзяновна Генеральный директор и генеральный продюсер «Ярко» Обухов Константин Игоревич Генеральный продюсер Телеканал ТВ-3 Оганесян Эдуард Тигранович Генеральный директор Krutoy Media Погорелый Юрий Андреевич Заместитель генерального директора Информационное агентство «Интерфакс» Рудницкий Георгий Михайлович Генеральный директор Редакция газеты «Вечерняя Москва» Ряжских Андрей Васильевич Генеральный директор ГК «Румедиа» (Business FM — BFM.ru — радио Chocolate) Сидоров Евгений Вячеславович Генеральный директор «Афиша» Стамболцян Сергей Оганесович Генеральный директор «ГПМ Проекты» Столярский Роман Борисович Исполнительный директор «ТПО Ред Медиа» Тащин Александр Григорьевич Генеральный продюсер «Матч ТВ» Терещук Вадим Игоревич Генеральный директор «ГПМ Радио» Хрипунова Марина Александровна Генеральный директор Телеканал «Dомашний» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Маринычев Павел Алексеевич Генеральный директор – председатель правления АЛРОСА 2 Шевелев Александр Анатольевич Генеральный директор «Северсталь» 3 Востоков Алексей Александрович Генеральный директор «Полюс» 4 Ящук Алексей Алексеевич Генеральный директор «Удоканская медь» 5 Шиляев Павел Владимирович Генеральный директор Магнитогорский металлургический комбинат 6 Куземченко Максим Николаевич Генеральный директор Восточная горнорудная компания 7 Михин Иван Владимирович Директор Алюминиевый дивизион «Русал Менеджмент» Многопрофильные холдинги 1 Зингман Вадим Яковлевич Президент «Альфа-Групп» 2 Ершов Роман Владимирович Президент Askona Life Group 3 Илиопуло Андрей Андреевич Президент ГК «Новард» 4 Дыбко Кирилл Владимирович Президент «Техноимпульс» Онлайн-платформы 1 Григорьев Дмитрий Константинович Генеральный директор ЦИАН 2 Дусалеев Вячеслав Юрьевич Генеральный директор «Туту» 3 Иванов Алексей Валерьевич Генеральный директор KION 4 Халанский Роман Владиславович Генеральный директор «Банки.ру» 5 Медведь Руслан Григорьевич Генеральный директор PARI 6 Шишкин Сергей Андреевич Генеральный директор Okko 7 Толокольников Александр Викторович Управляющий директор «Дзен» 8 Зорихин Дмитрий Борисович Генеральный директор МТС Live 9 Полонский Андрей Михайлович Генеральный директор Холдинг «Учи.ру» 10 Снигирева Марианна Владимировна Генеральный директор «Нетология» Алексеев Илья Петрович Генеральный директор Онлайн-кинотеатр START Глуховская Елена Олеговна Генеральный директор ГК KASSIR.RU Гречин Сергей Сергеевич Генеральный директор AliExpress СНГ Желяпов Виталий Андреевич Генеральный директор Buzzoola Казаков Артем Юрьевич Генеральный директор Skillbox Кондрашова Марина Васильевна Генеральный директор GETBLOGGER Константинов Михаил Юрьевич Генеральный директор ЭТП ГПБ Кочеткова Дарья Владимировна Управляющий директор «Островок!» Крайник Александр Анатольевич Генеральный директор «Сравни» Панкрушев Дмитрий Викторович Руководитель RuStore Стрелкова Александра Леонидовна Генеральный директор МТС Ads Premium Video Тренин Кирилл Юрьевич Генеральный директор Bronevik.com Производство потребительских товаров 1 Манёнок Александр Александрович Генеральный директор «Аскона» 2 Вильк Святослав Михайлович Генеральный директор Холдинг «Аква» 3 Закриев Якуб Салманович Генеральный директор «Логика молока» Профессиональные услуги 1 Ким Александр Анатольевич Ректор Московская школа управления «Сколково» 2 Абдушелишвили Георгий Леванович Президент Ward Howell Group 3 Лузгина Айта Доржиевна Генеральный директор КД 4 Тышковский Роман Александрович Управляющий партнер The Edgers 5 Казанский Николай Владиславович Управляющий партнер Nikoliers 6 Базаров Дмитрий Леонидович Управляющий партнер BGP Litigation 7 Саликов Сергей Николаевич Генеральный директор ANCOR 8 Рябокобылко Сергей Юрьевич Управляющий партнер CMWP 9 Шапигузов Сергей Михайлович Президент «Финансовые и бухгалтерские консультанты» 10 Цой Наталья Вячеславовна Управляющий партнер Группа компаний «Мариллион» Крутильников Константин Владимирович Управляющий партнер, адвокат Адвокатское бюро «Вертикаль» Связь и телекоммуникации 1 Помбухчан Хачатур Эдуардович Генеральный директор «МегаФон» 2 Анохин Сергей Николаевич Генеральный директор «Вымпелком» (бренд «Билайн») 3 Голованов Денис Вадимович Генеральный директор Mango Office 4 Волков Михаил Юрьевич Генеральный директор «Почта России» 5 Жиленко Игорь Юрьевич Основатель компании «Экомобайл» Сельское хозяйство 1 Недужко Андрей Михайлович Генеральный директор Агрохолдинг «Степь» 2 Лореш Наталья Андреевна Генеральный директор ГК РОСТ Сервис 1 Биба Александр Петрович Президент Cosmos Hotel Group 2 Соколов Андрей Геннадиевич Президент ГК «Медси» 3 Гончарова Ирина Сергеевна Вице-президент по туризму и специальным проектам Центр туризма Абрау-Дюрсо 4 Ситников Иван Валерьевич Генеральный директор DDX Fitness 5 Саруханян Самвел Ашотович Генеральный директор Курорт «Мрия» 6 Леоненко Оксана Олеговна Генеральный директор The Carlton, Moscow 7 Ступин Родион Сергеевич Генеральный директор «Будь здоров» 8 Шаманская Татьяна Владимировна Генеральный директор Rostic's 9 Костеева Маргарита Валерьевна Президент «Росинтер Ресторантс» 10 Демура Тарас Александрович Владелец FUN&SUN Бурзаковская Анна Викторовна Генеральный управляющий Sheraton Skypoint Luxe Донцова Альбина Салаватовна Основатель и владелец Inwhite Medical Лебедев Артем Олегович Генеральный директор «Звук» Лемберг Ксения Александровна Генеральный директор Клиники «Атлас» Романова Юлия Сергеевна Генеральный директор «УГМК-Арена» Шапиро Антон Аркадьевич Генеральный директор «Столото» Страхование 1 Гадлиба Юлия Олеговна Генеральный директор Группа «Ренессанс страхование» 2 Фатьянов Игорь Сергеевич Генеральный директор «Зетта Страхование» 3 Скворцов Владимир Юрьевич Генеральный директор «АльфаСтрахование» 4 Рыбина Анна Геннадьевна Генеральный директор Страховой дом ВСК 5 Кобзарь Игорь Викторович Генеральный директор «СберСтрахование жизни» 6 Шепелев Максим Валентинович Генеральный директор «Росгосстрах» 7 Руденко Дмитрий Федорович Генеральный директор «Абсолют Страхование» 8 Черников Владимир Владимирович Генеральный директор «Ингосстрах-Жизнь» 9 Смирнов Валерий Валерьевич Генеральный директор СК «Росгосстрах Жизнь» Строительство и девелопмент 1 Киселев Станислав Владиславович Генеральный директор Группа компаний «Кортрос» 2 Акиньшина Анна Николаевна Генеральный директор Группа «Самолет» 3 Гейзер Максим Георгиевич Генеральный директор STONE 4 Игнахин Кирилл Игоревич Генеральный директор Level Group 5 Андрианов Александр Николаевич Генеральный директор GloraX 6 Данилиди Игнатий Сергеевич Генеральный директор ГК А101 7 Ткаченко Николай Витальевич Генеральный директор Газстройпром 8 Багаев Андрей Викторович Генеральный директор Донстрой 9 Трубников Дмитрий Александрович Генеральный директор ГК ФСК 10 Мухин Андрей Анатольевич Генеральный директор Галс-Девелопмент Володина Ольга Сергеевна Генеральный директор MANUFAQTURY Гайдуков Александр Олегович Руководитель Страна Девелопмент Иванова Ольга Александровна Генеральный директор BN Group Мирошников Алексей Александрович Генеральный директор PIONEER Тихонова Татьяна Владимировна Генеральный директор РГ-Девелопмент Торговля 1 Гришаков Максим Петрович Генеральный директор Lamoda 2 Дей Марья Викторовна Исполнительный директор Simple Group 3 Давыдова Мария Сергеевна Генеральный директор ГК «Детский мир» 4 Бакальчук Владислав Сергеевич Генеральный директор «М.Видео» 5 Поляков Николай Валерьевич Генеральный директор Sokolov 6 Губанов Андрей Борисович Генеральный директор Розничная сеть МТС 7 Смыков Тихон Демидович Президент и управляющий партнер Inventive Retail Group 8 Гришак Александр Иванович Генеральный директор Familia 9 Кузин Александр Владимирович Генеральный директор Аптечная сеть 36,6 10 Королева Наталья Анатольевна Заместитель генерального директора МБ РУС Виноградова Светлана Викторовна Генеральный директор «Рольф» Герц Никита Алексеевич Директор Magnit Omni Попов Борис Федорович Генеральный директор «Ригла» Толай Йоханнес Генеральный директор Metro Храбров Дмитрий Александрович Генеральный директор «Русский cвет» Транспорт 1 Белозёров Олег Валентинович Генеральный директор—председатель правления РЖД 2 Александровский Сергей Владимирович Генеральный директор «Аэрофлот» 3 Пивоваров Дмитрий Александрович Генеральный директор CDEK.Shopping 4 Акимов Андрей Валерьевич Генеральный директор «Аэроэкспресс» 5 Иванов Петр Валерьевич Генеральный директор Транспортная группа FESCO 6 Сергеев Леонид Владимирович Генеральный директор «Воздушные ворота Северной столицы» 7 Мурев Дмитрий Иовчович Генеральный директор Федеральная грузовая компания 8 Трани Винченцо Генеральный директор и основатель «Делимобиль» Фармацевтика 1 Сивокоз Дмитрий Владимирович Генеральный директор Biocad 2 Родионов Петр Петрович Генеральный директор «Герофарм» 3 Погодина Екатерина Борисовна Управляющий директор «Джонсон и Джонсон» 4 Музяев Вадим Геннадьевич Президент «Протек» 5 Пуния Викрам Сингх Президент и основатель ГК «Фармасинтез» 6 Погребинский Дмитрий Борисович Генеральный директор ЦВ «Протек» 7 Минаков Олег Эдуардович Генеральный директор «Озон Фармацевтика» 8 Баринов Евгений Валерьевич Генеральный директор «Нанолек» 9 Никулина Ирина Валерьевна Генеральный директор «Буарон» УК в финансовом секторе 1 Кривошеева Ирина Владимировна Генеральный директор «Альфа-Капитал» 2 Бирман Александр Петрович Генеральный директор УК «Финам менеджмент» 3 Семенихин Роман Борисович Генеральный директор УК «Ингосстрах-Инвестиции» 4 Рыкова Ольга Евгеньевна Генеральный директор УК «Велес Менеджмент» Финансовый сектор 1 Жидков Виктор Олегович Председатель правления Московская биржа 2 Исаев Сергей Сергеевич Генеральный директор «СберСпасибо» 3 Дубынин Дмитрий Геннадьевич Генеральный директор Платежная система «Мир» 4 Гришин Олег Александрович Генеральный директор «Альфа-Деньги» 5 Кочетков Владислав Вячеславович Президент—председатель правления ФИНАМ 6 Овсепян Давид Самвелович Заместитель генерального директора—финансовый директор ДОМ.РФ 7 Алексин Михаил Анатольевич Генеральный директор Объединенное кредитное бюро 8 Петров Константин Сергеевич Генеральный директор «ВТБ Регистратор» 9 Гнедовский Алексей Дмитриевич Генеральный директор ИК «ВЕЛЕС Капитал» 10 Максименко Денис Владимирович Генеральный директор «СберФакторинг» Мошляк Олег Валентинович Генеральный директор НПФ «Будущее» Осипов Андрей Александрович Генеральный директор НПФ ВТБ Печатников Анатолий Юрьевич Генеральный директор НПФ «Газфонд ПН» Поликарпов Дмитрий Федорович Исполнительный директор Robokassa Тетюнина Елена Николаевна Генеральный директор НПФ «Эволюция» Шейкина Елена Николаевна Председатель правления Единый ЦУПИС Химическая промышленность 1 Грачёв Михаил Николаевич Генеральный директор Grass 2 Мор Антон Павлович Генеральный директор «Сибстекло» Энергетика и топливный комплекс 1 Колмогоров Владимир Васильевич Генеральный директор Эн+ 2 Врацких Филипп Юрьевич Генеральный директор «Техэкспо» 3 Гарагуль Семен Сергеевич Основатель, акционер «Кириллица» 4 Харитонов Андрей Юрьевич Генеральный директор «Иркутскэнергосбыт»

Топ-100 коммерческих директоров Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Головин Дмитрий Сергеевич Коммерческий директор «МТС Линк» 2 Волынкин Алексей Александрович Директор коммерческого управления «СберТех» 3 Филиппов Максим Георгиевич Заместитель генерального директора Positive Technologies 4 Сивак Николай Николаевич Коммерческий директор ГК «Солар» 5 Прянишников Николай Николаевич Главный коммерческий директор «Группа Астра» Бухар Виктория Леонидовна Коммерческий директор «ЛАНИТ-Интеграция» Горяйнов Андрей Алексеевич Коммерческий директор VK Tech Игнатова Людмила Викторовна Коммерческий директор «Т1 Интеграция» Исагулова Элина Дженовна Вице-президент по B2B коммерции и операционному управлению VK Карпов Сергей Дмитриевич Коммерческий директор Nexign Кулашова Анна Владимировна Вице-президент по развитию бизнеса «Лаборатория Касперского» Михайличенко Татьяна Геннадьевна Коммерческий директор CESCA Сентемова Елена Александровна Директор по продажам Calltouch Коммерческие банки 1 Гиязов Алексей Валерьевич Директор розничного бизнеса, заместитель председателя правления Альфа-банк 2 Медведев Антон Сергеевич Заместитель председателя правления Банк ДОМ.РФ Коммуникационные и рекламные агентства 1 Плющева Анастасия Павловна Коммерческий директор «Сидорин Лаб» 2 Мануйло Айна Фазаиловна Руководитель управления по работе с внешними клиентами «СберМаркетинг» 3 Пуликов Артем Викторович Коммерческий директор МТС AdTech 4 Лубнин Кирилл Михайлович Вице-президент КРОС 5 Данилова Светлана Александровна Заместитель генерального директора по коммерческому блоку Demis Group Кинд Екатерина Юрьевна Коммерческий директор «СберСеллер» Машиностроение 1 Маймор Артем Сергеевич Коммерческий директор IEK Group 2 Анасов Рустам Крухманович Коммерческий директор АВТОТОР 3 Бриц Александр Владимирович Коммерческий директор MGC Group Медиа и креативные индустрии 1 Гурей Людмила Анатольевна Коммерческий директор РБК 2 Антонова Ланна Геннадьевна Коммерческий директор НТВ 3 Макарова Людмила Владимировна Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам «Ведомости» 4 Чибисов Владимир Геннадьевич Коммерческий директор «Союзмультфильм» 5 Гайдебурова Дана Григорьевна Коммерческий директор ГК «Румедиа» (Business FM — BFM.ru — радио Chocolate) Жевлакова Дарья Игоревна Коммерческий директор Информационное агентство «Интерфакс» Лебедева Нина Михайловна Коммерческий директор Русская Медиагруппа Пирожкова Елена Юрьевна Коммерческий директор Fontanka.ru Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Черняков Евгений Анатольевич Заместитель генерального директора по продажам и операциям «Северсталь» 2 Береснев Дмитрий Олегович Заместитель генерального директора, директор Единой сбытовой организации АЛРОСА 3 Еремин Андрей Анатольевич Заместитель генерального директора по коммерции Магнитогорский металлургический комбинат Онлайн-платформы 1 Посредников Михаил Игоревич Коммерческий директор ЦИАН 2 Мандрик Татьяна Петровна Коммерческий директор «Банки.ру» 3 Суховаров Павел Сергеевич Коммерческий директор KION 4 Гамзаев Магомед Гаджибекович Коммерческий директор «Сравни» 5 Диков Алексей Евгеньевич Директор департамента управления доходами PARI Каменева Екатерина Игоревна Коммерческий директор ГК Kassir.ru Производство потребительских товаров 1 Заказнов Александр Андреевич Коммерческий директор Nutricia 2 Корчагов Владимир Викторович Исполнительный директор «Аскона розница Россия и СНГ» «Аскона» 3 Королев Николай Александрович Коммерческий директор ГК «Абрау-Дюрсо» 4 Петрова Мария Юрьевна Вице-президент по продажам «Логика молока» 5 Доттер Александр Александрович Директор департамента оптово-розничных продаж ГК «Просвещение» Профессиональные услуги 1 Крейндлин Илона Михайловна Директор по развитию и продажам Московская школа управления «Сколково» 2 Логачёв Денис Дмитриевич Коммерческий директор Vizant Group 3 Лядова Дарья Андреевна Коммерческий директор HR-холдинг Ventra Связь и телекоммуникации 1 Рудских Дмитрий Игоревич Коммерческий директор «МегаФон» 2 Алдошин Олег Александрович Вице-президент по корпоративному бизнесу МТС 3 Лысов Денис Константинович Заместитель генерального директора «Вымпелrом» (бренд «Билайн») 4 Цыпин Максим Геннадиевич Первый заместитель генерального директора «Почта России» Сельское хозяйство 1 Заков Олег Леонидович Директор по продажам и маркетингу Группа «Черкизово» Сервис 1 Канунникова Алла Владимировна Вице-президент ГК «Медси» 2 Подойникова Галина Дмитриевна Директор по продажам сети DDX Fitness 3 Рубцов Владимир Игоревич Генеральный директор FUN&SUN Страхование 1 Белова Наталья Николаевна Заместитель генерального директора, директор по развитию бизнеса СК «Росгосстрах Жизнь» 2 Тихомиров Александр Романович Управляющий директор по инвестициям «СберСтрахование жизни» 3 Кривошеев Виктор Алексеевич Первый заместитель генерального директора «Абсолют Страхование» 4 Якимишен Кирилл Григорьевич Заместитель генерального директора по продажам «Зетта Страхование» Строительство и девелопмент 1 Тумайкина Ольга Витальевна Коммерческий директор ГК ФСК 2 Елютин Дмитрий Валерьевич Коммерческий директор «Газстройпром» 3 Приймак Вячеслав Владимирович Вице-президент по маркетингу и продажам Группа «Эталон» 4 Агафонова Юлия Михайловна Заместитель генерального директора по продажам и клиентскому сервису Level Group 5 Коробкова Анна Витальевна Заместитель генерального директора, руководитель бизнес-направления «Продажи» «Донстрой» Белянкина Жанна Ириковна Коммерческий директор DOGMA Железнов Дмитрий Вячеславович Главный коммерческий директор Группа компаний «Кортрос» Недря Кристина Вячеславовна Директор коммерческого управления STONE Федоров Егор Валерьевич Вице-президент коммерческого блока GloraX Хасиятуллина Ленария Амировна Коммерческий директор «Неометрия» Шишнина Алиса Нодариевна Коммерческий директор Pioneer Торговля 1 Богданов Евгений Игоревич Управляющий коммерческий директор Lamoda 2 Фытова Марина Аркадьевна Коммерческий директор «Лемана ПРО» 3 Кириллин Олег Витальевич Коммерческий директор Simple Group 4 Вечканов Денис Алексеевич Коммерческий директор Торговая сеть «Пятерочка» 5 Дёмин Сергей Александрович Коммерческий директор Аптечная сеть 36,6 Волгина Анна Сергеевна Заместитель генерального директора Familia Евлампиева Елизавета Николаевна Коммерческий директор ГК «Детский мир» Зубов Антон Борисович Директор формата «Магнит Доставка» Magnit Omni Никульников Николай Евгеньевич Директор по продажам «Русский cвет» Паршутин Александр Владимирович Бренд-директор FOTON МБ РУС Помозов Алексей Викторович Директор коммерческого департамента Розничная сеть МТС Уваров Сергей Евгеньевич Коммерческий директор «М.Видео» Шиманчук Елена Андреевна Коммерческий директор Sokolov Транспорт 1 Магнушевская Ирина Геннадьевна Заместитель генерального директора, начальник Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД 2 Тесло-Данилов Алексей Олегович Директор по неавиационной коммерции «Воздушные ворота Северной столицы» Фармацевтика 1 Ларина Ольга Алексеевна Коммерческий директор «Озон Фармацевтика» 2 Красильников Денис Александрович Заместитель генерального директора по коммерции ЦВ «Протек» 3 Соколов Александр Олегович Коммерческий директор «Акрихин» 4 Скорняков Владимир Валерьевич Директор департамента продаж «Герофарм» Финансовый сектор 1 Алутин Игорь Семенович Старший управляющий директор по розничному бизнесу и развитию электронных платформ Московская биржа 2 Сарокваша Николай Валерьевич Директор ДОМ.РФ 3 Обухов Алексей Алексеевич Руководитель блока «Розничный бизнес» «Альфа-Капитал» 4 Кириллова Ольга Игоревна Председатель правления «Альфа-Лизинг» 5 Ивановская Оксана Валерьевна Коммерческий директор «ВТБ Лизинг» Сычев Артем Александрович Коммерческий директор Единый ЦУПИС Шкерин Егор Андреевич Коммерческий директор, Директор департамента корпоративных продаж НПФ ВТБ Химическая промышленность 1 Иванилов Данил Викторович Заместитель генерального директора по коммерции Grass Энергетика и топливный комплекс 1 Кадагидзе Леван Давидович Начальник коммерческого департамента «Газпром нефть»

Топ-100 финансовых директоров Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Бородкина Елена Викторовна Заместитель генерального директора по экономике и финансам «Группа Астра» 2 Зотов Станислав Юрьевич Финансовый директор МТС Web Services 3 Кирсанова Ольга Валерьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам «РЖД — Цифровые пассажирские решения» 4 Панюков Андрей Игоревич И. о. вице-президента по финансам и инвестициям ГК «Элемент» 5 Серегина Екатерина Викторовна Финансовый директор МТС Exolve Видяева Екатерина Юрьевна Директор по финансам MWS Cloud Диденко Ирина Сергеевна Финансовый директор «Базис» Попова Ксения Вадимовна Финансовый директор ЛАНИТ Тараканов Артем Вячеславович Глобальный финансовый директор «Софтлайн» Коммерческие банки 1 Пьянов Дмитрий Васильевич Первый заместитель президента—председателя правления Банк ВТБ 2 Наумлинская Татьяна Вадимовна Заместитель председателя Банк ПСБ 3 Скворцов Тарас Андреевич Заместитель председателя правления, руководитель блока «Финансы» «Сбер» 4 Осипова Марина Васильевна Финансовый директор Банк ДОМ.РФ 5 Коликова Ирина Валерьевна Финансовый директор МТС-банк Коммуникационные и рекламные агентства 1 Сулейманова Марина Юрьевна Финансовый директор «СберМаркетинг» 2 Зайцева Елена Михайловна Финансовый директор Коммуникационная группа «Р.И.М. — ИНТЕРИУМ» Машиностроение 1 Горбачев Михаил Витальевич Первый заместитель генерального директора IEK Group 2 Лисовская Елена Геннадьевна Вице-президент—директор по финансам АВТОТОР Медиа и креативные индустрии 1 Демченко Мария Александровна Финансовый директор Национальная Медиа Группа 2 Чернов Викентий Геннадьевич Финансовый директор «Союзмультфильм» 3 Алврцян Шаварш Рафаэлович Финансовый директор Газпром-Медиа Холдинг 4 Войдилова Юлия Олеговна Директор дирекции экономики и финансов Медиагруппа «Россия сегодня» 5 Велиховская Элина Владимировна Финансовый директор—главный бухгалтер Медиагруппа «Комсомольская правда» Гуськова Ксения Сергеевна Финансовый директор «ТПО Ред Медиа» Зворыкин Дмитрий Владимирович Финансовый директор «Ведомости» Кононов Илья Борисович Заместитель генерального директора по финансам ГК «Румедиа» (Business FM — BFM.ru — радио Chocolate) Крылова Татьяна Васильевна Директор по финансам и операционной эффективности «ГПМ Реклама» Разумова Марина Анатольевна Финансовый директор ГПМ РТВ Селезнева Анастасия Сергеевна Финансовый директор «ГПМ Радио» Степанова Ольга Васильевна Директор финансовой дирекции НТВ Филипчук Кирилл Владимирович Финансовый директор «Инсайт Люди» Яковлева Татьяна Михайловна Руководитель финансового департамента Русская Медиагруппа Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Воронов Алексей Борисович Заместитель генерального директора—финансовый директор «Металлоинвест» 2 Малышев Сергей Геннадьевич Первый вице-президент—финансовый директор «Норникель» 3 Сопов Иван Александрович Директор по экономике Магнитогорский металлургический комбинат Многопрофильные холдинги 1 Кочубей Денис Евгеньевич Заместитель генерального директора по финансам и экономике Концерн «Автоматика» 2 Борукаев Владимир Георгиевич Финансовый директор ГК «Новард» Онлайн-платформы 1 Устименко Виталий Александрович Финансовый директор, руководитель блока стратегии и финансов «Туту» 2 Кожухарь Сергей Сергеевич Финансовый директор «Банки.ру» 3 Быков Иннокентий Юрьевич Финансовый директор Skillbox 4 Саулькин Михаил Иванович Финансовый директор «Флаувау» Производство потребительских товаров 1 Лашков Иван Николаевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам «Аскона» 2 Пустотин Данила Игоревич Заместитель генерального директора по экономике и финансам ГК «Абрау-Дюрсо» Профессиональные услуги 1 Яночкина Екатерина Сергеевна Финансовый директор Московская школа управления «Сколково» 2 Сырбу Ольга Николаевна Финансовый директор «Яков и партнеры» 3 Патюков Александр Сергеевич Директор по корпоративным финансам и инвестициям HR-холдинг Ventra 4 Петров Дмитрий Станиславович Финансовый директор Vizant Group Связь и телекоммуникации 1 Катунин Алексей Андреевич Вице-президент по финансам МТС 2 Федотов Денис Анатольевич Финансовый директор «МегаФон» 3 Щелоков Антон Вячеславович Заместитель генерального директора «Вымпелком» (бренд «Билайн») 4 Зарина Оксана Владимировна Финансовый директор Mango Office 5 Романов Александр Юрьевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам «ТрансТелеКом» Сельское хозяйство 1 Михайлова Людмила Ильинична Финансовый директор Группа «Черкизово» 2 Уткина Екатерина Владимировна Финансовый директор «Красный Восток» 3 Ландин Андрей Владимирович Финансовый директор Группа компаний «Содружество» Сервис 1 Шакирова Ольга Владимировна Вице-президент ГК «Медси» 2 Михалёва Татьяна Викторовна Финансовый директор DDX Fitness Страхование 1 Артемьев Сергей Александрович Исполнительный вице-президент по финансам Группа «Ренессанс страхование» 2 Решетников Илья Александрович Заместитель генерального директора по финансам «Зетта Страхование» 3 Жуков Александр Игоревич Заместитель генерального директора «СберСтрахование жизни» 4 Шумилова Юлия Юрьевна Первый заместитель генерального директора СК «Согласие» 5 Хоруженко Денис Игоревич Финансовый директор СК «Росгосстрах Жизнь» Торубарова Анастасия Васильевна Финансовый директор «Абсолют Страхование» Строительство и девелопмент 1 Басий Оксана Александровна Директор по экономике и финансам ГК ФСК 2 Воронина Елена Сергеевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам Level Group 3 Панарин Анатолий Геннадьевич Вице-президент по экономике и финансам Группа «Эталон» 4 Лазько Алексей Владимирович Финансовый директор «Газстройпром» 5 Голубничая Нина Владимировна Финансовый директор Группа «Самолет» Косарев Егор Юрьевич Директор департамента финансов Группа компаний «Кортрос» Шурпик Глеб Станиславович Вице-президент блока экономики и финансов GloraX Торговля 1 Егорова Мария Юрьевна Финансовый директор Simple Group 2 Матачунас Ирина Валерьевна Управляющий директор по операциям Lamoda 3 Неверова Елена Валерьевна Финансовый директор ГК «Детский мир» 4 Матвеев Дмитрий Валерьевич Финансовый директор Торговый дом «Перекресток» 5 Курилов Александр Сергеевич Финансовый директор Аптечная сеть 36,6 Калюжный Александр Сергеевич Директор по финансам Magnit Omni Плувьер Тибо Финансовый директор Metro Ступак Сергей Иванович Финансовый директор «Ригла» Темяков Евгений Евгеньевич Финансовый директор Inventive Retail Group Хыдырова Анна Владимировна Финансовый директор Familia Транспорт 1 Чиханчин Андрей Юрьевич Первый заместитель генерального директора по коммерции и финансам «Аэрофлот» 2 Михайлов Вадим Валерьевич Первый заместитель генерального директора РЖД 3 Шабунина Евгения Дмитриевна Финансовый директор Pony Express 4 Ромашевский Роман Игоревич Директор по финансам и персоналу ПЭК 5 Звягинцев Леонид Геннадиевич Заместитель генерального директора по финансам Транспортная группа FESCO Финансовый сектор 1 Акопян Ирина Рафаэлевна Первый заместитель генерального директора А7 А7 — Российская система международных расчетов 2 Списивый Александр Витальевич Финансовый директор «Альфа-Капитал» 3 Бутыльков Михаил Львович Финансовый директор «СберФакторинг» 4 Гончаров Алексей Евгеньевич Руководитель финансового департамента «Росагролизинг» 5 Фурзикова Екатерина Александровна Финансовый директор «Альфа-Деньги» Вицина Евгения Витальевна Финансовый директор НПФ «Будущее» Колмыков Александр Анатольевич Заместитель председателя правления Единый ЦУПИС Маленкин Юрий Валентинович Финансовый директор—руководитель финансового департамента «ВТБ Лизинг» Пятыгин Дмитрий Викторович Финансовый директор НПФ «Газфонд ПН» Химическая промышленность 1 Гринько Сергей Викторович Управляющий директор, экономика, отчетность и бизнес-планирование СИБУР 2 Нестеренко Екатерина Сергеевна Финансовый директор «Сибстекло» Энергетика и топливный комплекс 1 Урусов Алексей Александрович Начальник департамента экономики и корпоративного планирования «Газпром нефть» 2 Теребулин Сергей Сергеевич Заместитель генерального директора по финансам и корпоративному управлению «РусГидро» 3 Малевинская Анна Александровна Финансовый директор Эн+ 4 Коренев Игорь Александрович Финансовый директор «Кириллица»

Топ-100 директоров по маркетингу Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Григорьева Евгения Сергеевна Директор по маркетингу hh.ru 2 Андреева Ольга Сергеевна Директор по стратегическому маркетингу Brand Analytics 3 Гурьянова Яна Анатольевна Директор центра маркетинга и корпоративных коммуникаций Positive Technologies 4 Таболин Сергей Игоревич Директор по маркетингу и коммуникациям Дзена VK 5 Смертина Любовь Вадимовна Директор по маркетингу «МТС Линк» Вербицкая Юлия Владимировна Директор по маркетингу OCS Волковская Елена Викторовна Директор по маркетингу КРОК Гутин Александр Леонидович Директор по маркетингу «Группа Астра» Игнатова Мария Павловна Директор по маркетингу SberDevices Камаева Юлия Владимировна Директор по маркетингу «Базис» Кириллов Константин Анатольевич Директор по маркетингу Calltouch Кожин Вадим Валериевич Директор по маркетингу VK Tech Мельнова Анна Владимировна Директор по маркетингу «Леста Игры» Морозова Виктория Сергеевна Бренд-директор Cloud.ru Раппу Илона Николаевна Директор департамента стратегического управления и маркетинга «Лаборатория Касперского» Ручкина Анна Борисовна Директор по маркетингу ГК InfoWatch Шабалина Татьяна Владимировна Директор по маркетингу МТС Web Services Шумилина Наталья Сергеевна Директор по маркетингу ЛАНИТ Коммерческие банки 1 Зулкарнаев Тимур Шарабутдинович Директор по маркетингу, дизайну и привлечению клиентов, старший вице-президент Альфа-банк 2 Груздо Анна Юрьевна Директор департамента маркетинга Банк ПСБ Коммуникационные и рекламные агентства 1 Позяева Наталья Николаевна Директор по маркетингу, рекламе и коммуникациям Demis Group 2 Тупикина Анна Николаевна Директор по маркетингу «СберМаркетинг» 3 Оганджанян Карина Сергеевна Вице-президент по маркетингу TWIGA Communication Group 4 Лысенко Евгения Николаевна Директор по стратегии «СберСеллер» 5 Алимов Александр Сергеевич Директор по маркетингу Vitamin.tools Машиностроение 1 Курочкина Анна Евгеньевна Директор дирекции по маркетингу Lada Медиа и креативные индустрии 1 Сикорский Андрей Анатольевич Директор по маркетингу РБК 2 Годунова Анна Викторовна Директор по маркетингу ТНТ 3 Бельчиков Антон Александрович Директор по маркетингу «Афиша» 4 Титова Екатерина Олеговна Директор департамента маркетинга и внешних коммуникаций «Ведомости» 5 Коренфельд Алла Вадимовна Директор по рекламе, продвижению и пиару «Союзмультфильм» Боброва Ольга Вячеславовна Корпоративный директор по маркетингу Медиахолдинг Independent Media Володина Алла Андреевна Заместитель генерального директора—директор управления маркетинга и стратегических коммуникаций Русская Медиагруппа Голдаева Елена Вячеславовна Маркетинг-директор Телеканал ТВ-3 Лимарь Николай Владимирович Директор по маркетингу «Матч ТВ» Самукова Екатерина Владимировна Директор по маркетингу «ГПМ Радио» Струц Наталия Александровна Руководитель управления аналитики и сопровождения продаж «ГПМ Реклама» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Максимов Дмитрий Михайлович Директор по маркетингу «Северсталь» 2 Берлин Антон Витальевич Вице-президент—руководитель сбытового дивизиона «Норникель» Онлайн-платформы 1 Костров Сергей Александрович Директор по маркетингу Okko 2 Егоров Олег Викторович Директор по маркетингу «Флаувау» 3 Иванюшин Антон Александрович Директор по маркетингу ЦИАН 4 Мерлин Тимур Ниязович Директор центрального маркетинга и коммерческого департамента «Авито» 5 Эйсмант Александр Директор по маркетингу Skyeng Барсуков Александр Владимирович Директор по маркетингу ГК Kassir.ru Левинский Алексей Сергеевич Директор по маркетингу PARI Ничкалюк Никита Алексеевич Директор по маркетингу «ВКонтакте» Полякова Анастасия Николаевна Директор по маркетингу KION Царькова Елена Владимировна Директор по маркетингу RuStore Производство потребительских товаров 1 Дмитриев Василий Игоревич Директор по маркетингу ГК «Абрау-Дюрсо» 2 Пушко Наталия Александровна Директор по маркетингу «Аскона» 3 Галивонджян Татьяна Валерьевна Вице-президент по маркетингу Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России Профессиональные услуги 1 Грибкова Елена Юрьевна Директор по маркетингу «Инвитро» 2 Ларионова Анна Александровна Директор по маркетингу HR-холдинг Ventra 3 Грицина Светлана Владимировна Директор по маркетингу и коммуникациям Группа компаний «Мариллион» 4 Зорьева Алина Кирилловна Директор по маркетингу BGP Litigation 5 Исхакова Диана Мясумовна Руководитель департамента маркетинга Финансовые и бухгалтерские консультанты Связь и телекоммуникации 1 Яковлева Мария Константиновна Директор по маркетинговым коммуникациям МТС 2 Шлычков Александр Иванович Директор департамента маркетинга Mango Office 3 Субботин Сергей Александрович Директор дирекции по маркетингу бизнес-сегмента «Вымпелком» (бренд «Билайн») Сельское хозяйство 1 Балтайс Виктория Эдуардовна Директор по маркетингу по направлению «Свежая продукция» Группа «Черкизово» Сервис 1 Басанович Варвара Андреевна Директор по маркетингу «Столото» 2 Гайдай Никита Антонович Директор по маркетингу DDX Fitness 3 Антонова Татьяна Игоревна Директор по маркетингу «Купер» 4 Огородов Максим Геннадиевич Директор департамента маркетинга ГК «Медси» 5 Воронина Екатерина Михайловна Директор по маркетингу и электронной коммерции FUN&SUN Глебашев Сергей Александрович Директор по маркетингу «Звук» Денискина Юлия Сергеевна Директор по маркетингу «Юмани» Страхование 1 Косивцев Антон Михайлович Директор по маркетингу «СберСтрахование» 2 Пучкова Татьяна Анатольевна Заместитель генерального директора, директор по маркетингу и развитию «АльфаСтрахование» 3 Кесадо-Алонсо Павел Энрикеевич Управляющий директор департамента маркетинга Группа «Ренессанс страхование» 4 Барбасова Надежда Вячеславовна Руководитель управления маркетинга СК «Росгосстрах Жизнь» 5 Никифорова Елена Владимировна Директор по маркетингу «Абсолют Страхование» Строительство и девелопмент 1 Лебедев Александр Владимирович Директор департамента маркетинга и рекламы ГК ФСК 2 Шелухина Юлия Юрьевна Директор по маркетингу и рекламе Level Group 3 Веселов Александр Владимирович Директор по маркетингу Группа компаний «Кортрос» 4 Лобанова Вера Юрьевна Руководитель департамента общественных связей и маркетинговых коммуникаций «Донстрой» 5 Ульянова Екатерина Владимировна Директор департамента по маркетингу и продукту GloraX Торговля 1 Осокин Андрей Анатольевич Директор по маркетингу ГК «Детский мир» 2 Калюкина Александра Евгеньевна Директор по маркетингу «Чижик» 3 Афанасьев Антон Павлович Директор по маркетингу интегрированной лояльности Х5 4 Хрусталев Даниил Сергеевич Директор по маркетингу Sokolov 5 Алексеева Елена Михайловна Исполнительный директор по развитию, маркетингу и трансформации Familia Егоров Андрей Анатольевич Директор по стратегическому маркетингу Торговая сеть «Пятерочка» Жмак Мария Павловна Директор по маркетингу и PR МБ РУС Лисицына Дарья Александровна Директор по маркетингу и клиентскому сервису Розничная сеть МТС Скачёк Андрей Сергеевич Директор по маркетингу «М.Видео» Федосов Александр Геннадьевич Директор по маркетингу и электронной коммерции Metro Федотова Ольга Андреевна Исполнительный директор по маркетингу O'Stin Транспорт 1 Краснобаева Ксения Сергеевна Исполнительный директор по маркетингу и клиентскому опыту «СберАвто» 2 Панарина Анна Валерьевна Директор департамента маркетинга СДЭК Фармацевтика 1 Глухов Михаил Витальевич Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам «Валента Фарм» 2 Рыкова Марина Сергеевна Директор по стратегическому маркетингу «Герофарм» Финансовый сектор 1 Чесноков Андрей Борисович Директор по маркетингу «Альфа-Деньги» 2 Крохина Ксения Сергеевна Директор департамента маркетинга, PR и развития бизнеса «Альфа-Капитал» 3 Федянин Николай Владимирович Директор по маркетингу Единый ЦУПИС 4 Ромашкина Яна Андреевна Руководитель департамента маркетинга ФИНАМ Химическая промышленность 1 Белоконева Софья Алексеевна Директор по маркетингу Grass 2 Кувшинов Дмитрий Сергеевич Директор по маркетингу «Сибстекло» Энергетика и топливный комплекс 1 Белякова Яна Сергеевна Заместитель начальника департамента по маркетингу «Газпром нефть»

Топ-80 директоров по связям с общественностью Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Зенкин Денис Владимирович Руководитель департамента корпоративных коммуникаций «Лаборатория Касперского» 2 Тищенко Марина Константиновна Руководитель PR-отдела «СберТех» 3 Волкова Дарья Ивановна PR-директор МТС Web Services 4 Яковлев Владимир Андреевич Руководитель департамента корпоративной политики «Росэлторг» 5 Лыскова Екатерина Анатольевна Руководитель пресс-службы ЛАНИТ Попов Александр Викторович PR-директор «Базис» Коммерческие банки 1 Согрин Андрей Владимирович Директор по информационной политике Альфа-банк 2 Фатхуллин Артем Рустемович Управляющий директор—начальник управления внешних коммуникаций и репутации департамента маркетинга и коммуникаций «Сбер» Коммуникационные и рекламные агентства 1 Картина Ирина Борисовна Директор по связям с общественностью «СберМаркетинг» 2 Евтишенкова Мария Вячеславовна Исполнительный директор Pro-Vision Communications 3 Палванова Асель Курманбековна Директор по коммуникациям SPN Communications 4 Дуданец Евгения Викторовна PR-директор «СберСеллер» Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Лихачёва Валентина Викторовна Директор по корпоративным коммуникаицям и устойчивому развитию Группа компаний «Свеза» Машиностроение 1 Годлевская Екатерина Геннадиевна Начальник управления по связям с общественностью «Синара — Транспортные машины» Медиа и креативные индустрии 1 Джигкаева Виктория Валерьевна Директор по внешним коммуникациям Rambler&Co 2 Айбашева Анна Борисовна Директор по коммуникациям Национальная Медиа Группа 3 Тризонова Полина Сергеевна Глава дирекции по стратегическим коммуникациям Цифровые активы «Газпром-Медиа Холдинга» 4 Малыгина Марина Валериевна Руководитель департамента связей с общественностью «Союзмультфильм» 5 Кормухин Александр Андреевич Директор по коммуникациям Газпром-Медиа Холдинг Андрюшова Юлия Викторовна Директор департамента бизнес-коммуникаций и аналитики «ГПМ Радио» Афанасьева Анна Владимировна Член правления—директор по связям с общественностью ON Медиа Бачина Анастасия Сергеевна PR-директор ГПМ РТВ Кириллов Евгений Александрович PR-директор «Матч ТВ» Смоловик Евгения Александровна PR-директор «Шкулёв Холдинг» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Зелькова Лариса Геннадьевна Старший вице-президент—руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникель» 2 Мишанина Анастасия Юрьевна Директор по коммуникациям и работе с инвесторами «Северсталь» 3 Кравченко Анастасия Александровна PR-директор АЛРОСА 4 Житомирский Илья Михайлович Директор по коммуникациям и связям с общественностью Группа ЧЭМК Многопрофильные холдинги 1 Тутон Екатерина Вячеславовна Директор по связям с общественностью и корпоративной социальной ответственности S8 Сapital 2 Жадаева Людмила Евгеньевна Директор по коммуникациям и социальному развитию ГК «Новард» Онлайн-платформы 1 Смольская Ульяна Анатольевна Директор по связям с общественностью и коммуникациям «Авито» 2 Брычева Анна Александровна Директор PR-департамента RWB 3 Лушников Дмитрий Александрович PR-директор «ВКонтакте» 4 Кузнецов Денис Игоревич PR-директор ЦИАН 5 Бабичев Алексей Олегович Директор по коммуникациям и устойчивому развитию PARI Орешко Дарья Андреевна PR-директор «Флаувау» Саргсян Артем Камоевич PR-директор Okko Шукшина Лиана Владимировна Директор по связям с общественностью KION Производство потребительских товаров 1 Малышева Лариса Геннадьевна PR-директор «Аскона» 2 Фирстова Ольга Сергеевна Директор по коммуникациям и связям с общественностью ГК «Абрау-Дюрсо» 3 Плетюхин Владимир Васильевич Директор по коммуникациям и связям с общественностью Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России 4 Лурье Наталья Леонидовна Директор по корпоративным отношениям и устойчивому развитию «Мултон Партнерс» Профессиональные услуги 1 Паутова Лариса Александровна Управляющий директор ФОМ Связь и телекоммуникации 1 Иванова Софья Александровна Вице-президент «Вымпелком» (бренд «Билайн») 2 Куманина Екатерина Олеговна Директор по внешним коммуникациям «Почта России» 3 Савосина Юлия Анатольевна Руководитель службы маркетинга и коммуникаций Mango Office 4 Ким Иван Валерьевич* Директор по внешним коммуникациям «ТрансТелеКом» Сельское хозяйство 1 Грузинова Ирина Александровна PR-директор Агрохолдинг «Степь» Сервис 1 Белаш Жанна Павловна PR-директор Rostic's 2 Рудакова Дарина Аркадьевна PR-директор ГК «Медси» 3 Ростова Наталья Директор по связям с общественностью Cosmos Hotel Group 4 Ланская Ольга Николаевна PR-директор FUN&SUN Страхование 1 Карцева Мария Сергеевна Руководитель направления по связям с общественностью «АльфаСтрахование» Строительство и девелопмент 1 Зильберт Александр Борисович Директор по информационной политике и корпоративным коммуникациям Группа ЛСР 2 Кошкин Сергей Александрович Руководитель департамента по связям с общественностью ЦЕМРОС 3 Кудрис Анна Александровна Руководитель отдела по связям с общественностью Level Group 4 Дорохина Ирина Александровна Директор по коммуникациям ГК А101 5 Лизунова Динара Николаевна Директор департамента внешних коммуникаций «Неометрия» Быковская Кристина Михайловна PR-директор DOGMA Медникова Наталья Васильевна Директор по связям с общественностью GloraX Расстригина Мария Михайловна Руководитель направления по связям с общественностью и стратегическим коммуникациям Группа компаний «Кортрос» Торговля 1 Коляда Сергей Михайлович Руководитель департамента по связям с общественностью «М.Видео» 2 Хватова Екатерина Викторовна Директор по связям с общественностью «Лемана ПРО» 3 Ерунова Мария Харисовна Директор по маркетинговым коммуникациям и PR Simple Group 4 Щепилова Анна Юрьевна Руководитель дивизиона корпоративных и внешних коммуникаций Metro 5 Исаева Светлана Евгеньевна Директор департамента внешних коммуникаций, связей с инвесторами и корпоративной социальной ответственности Sokolov Малкова Лидия Анатольевна Директор по внешним коммуникациям и взаимодействию с правительственными органами Аптечная сеть 36,6 Семушина Людмила Владимировна PR-директор Inventive Retail Group Транспорт 1 Лунев Максим Михайлович Начальник департамента корпоративных коммуникаций РЖД 2 Берггрен Михаил Борисович Директор по связям с общественностью СДЭК 3 Саблина Александра Николаевна Директор по связям с общественностью «Воздушные ворота Северной столицы» Фармацевтика 1 Доморощенкова Евгения Дмитриевна Руководитель отдела по связям с общественностью «Герофарм» Финансовый сектор 1 Абдрахманов Рустем Римович Руководитель PR направления «СберСпасибо» 2 Балалуева Ирина Александровна РR-директор «Альфа-Капитал» 3 Волкова Оксана Олеговна Директор ДОМ.РФ 4 Бочарова Елена Петровна Пресс-секретарь Платежная система «Мир» 5 Докучаева Наталья Юрьевна Директор по связям с общественностью Единый ЦУПИС Химическая промышленность 1 Черников Дмитрий Юрьевич Руководитель функции, корпоративные коммуникации и брендинг СИБУР Энергетика и топливный комплекс 1 Полетаева Елена Владиславовна Директор по корпоративным коммуникациям Эн+ 2 Нагога Маргарита Георгиевна Директор департамента корпоративных коммуникаций «РусГидро»

Топ-80 директоров по персоналу Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Алексеева Марина Михайловна Директор по работе с персоналом «Лаборатория Касперского» 2 Петрова Елена Владимировна Директор по организационному развитию hh.ru 3 Королева Лия Александровна Директор по персоналу МТС Web Services 4 Ярошевская Анастасия Владимировна Директор по персоналу и организационному развитию X5 Tech 5 Кучай Анастасия Анатольевна Вице-президент по персоналу и образовательным проектам VK Бармина Ирина Владимировна Директор по персоналу ЛАНИТ Колесникова Екатерина Владимировна Заместитель генерального директора по персоналу ИТ-холдинг Т1 Пичугина Наталья Юрьевна Директор по персоналу «Контур» Прокушева Екатерина Владимировна Директор по персоналу «МТС Линк» Коммерческие банки 1 Ермаков Глеб Валентинович Руководитель департамента по работе с персоналом—старший вице-президент ВТБ Банк ВТБ 2 Исмагулов Марат Равильевич HR-директор, заместитель председателя правления Альфа-банк 3 Капранова Дарья Николаевна Вице-президент по управлению персоналом МТС-банк 4 Литвинова Елена Михайловна Директор департамента персонала Банк ПСБ 5 Рощина Наталья Евгеньевна Директор по персоналу и организационному развитию ОТП-банк Коммуникационные и рекламные агентства 1 Путренкова Елена Михайловна Директор по персоналу Demis Group Машиностроение 1 Марштупа Елена Александровна Директор по персоналу Горьковский автозавод 2 Бельская Наталия Владимировна Директор по организационному развитию и управлению персоналом IEK Group 3 Ширкин Олег Игоревич Директор по персоналу АВТОТОР Медиа и креативные индустрии 1 Егорова Наталия Александровна Директор по персоналу РБК 2 Приезжева Антонина Аркадьевна Директор по персоналу Газпром-Медиа Холдинг 3 Волхонская Светлана Вячеславовна Заместитель генерального директора по персоналу Национальная Медиа Группа 4 Финк Татьяна Евгеньевна Директор по персоналу «ГПМ Радио» 5 Попова Татьяна Владимировна Руководитель управления по работе с персоналом ГК «Румедиа» (Business FM — BFM.ru — радио Chocolate) Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Крячкова Дарья Алексеевна Вице-президент по кадровой политике «Норникель» 2 Альбрехт Наталья Александровна Заместитель генерального директора по управлению персоналом «Русал» 3 Полетаева Татьяна Вячеславовна Директор по персоналу «Северсталь» 4 Парфилов Олег Валентинович Директор по персоналу Магнитогорский металлургический комбинат 5 Макарова Ольга Юрьевна Заместитель генерального директора — директор по персоналу АЛРОСА Демешкина Анна Сергеевна Заместитель генерального директора по управлению персоналом Восточная горнорудная компания Многопрофильные холдинги 1 Король Елена Евгеньевна Директор по персоналу Askona Life Group 2 Львова Анна Анатольевна Заместитель генерального директора по работе с персоналом «Севергрупп» 3 Гладюк Татьяна Владимировна Директор по персоналу и организационному развитию S8 Сapital 4 Сыс Наталия Александровна Директор по персоналу и организационному развитию ГК «Новард» Онлайн-платформы 1 Брук Юлия Валерьевна HR-директор «ВКонтакте» 2 Байдина Юлия Викторовна HR-директор ЦИАН 3 Немченко Екатерина Сергеевна Управляющий директор по работе с людьми «Авито» 4 Манджиева Заяна Леонидовна Директор по работе с персоналом «Банки.ру» 5 Вербицкий Евгений Михайлович Директор по персоналу / HR-лидер «Туту» Исайчева Анжелика Сергеевна Директор по персоналу Skillbox Спирева Кристина Владимировна HR-директор RWB Производство потребительских товаров 1 Цветкова Мария Александровна Директор по организационному развитию и управлению персоналом ГК «Абрау-Дюрсо» 2 Коблюк Елена Александровна Вице-президент по работе с персоналом «Логика молока» 3 Трифонова Наталья Георгиевна Директор по работе с персоналом и корпоративной культуре Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России 4 Разинкина Мария Юрьевна Директор по работе с персоналом «Мултон Партнерс» Профессиональные услуги 1 Шилова Татьяна Анатольевна Директор по персоналу «Яков и партнеры» Связь и телекоммуникации 1 Ермоленко Роман Александрович Директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФон» 2 Божков Александр Игоревич Вице-президент по управлению персоналом МТС 3 Кленкина Татьяна Михайловна Заместитель генерального директора по кадровым и социальным вопросам «Почта России» 4 Васильчук Елена Владимировна Директор по персоналу Mango Office Сельское хозяйство 1 Хайруллина Ольга Сергеевна Директор по персоналу и организационному развитию, член правления Группа «Черкизово» Сервис 1 Ларионова Анна Анатольевна Директор департамента управления человеческим капиталом Cosmos Hotel Group 2 Муромцева Анна Владимировна Директор по персоналу Rostic's 3 Калинина Ксения Игоревна Директор по работе с персоналом и организационному развитию FUN&SUN Страхование 1 Невская Виктория Николаевна Директор по персоналу «Ингосстрах» 2 Ефремова Анна Мансуровна Директор по работе с персоналом «АльфаСтрахование» 3 Елина Ирина Сергеевна Директор по персоналу «Росгосстрах» 4 Якушкина Екатерина Алексеевна Заместитель генерального директора, директор по персоналу СК «Росгосстрах Жизнь» Строительство и девелопмент 1 Романова Валентина Дмитриевна Директор по персоналу Level Group 2 Иевлева Валерия Валерьевна* Вице-президент по управлению персоналом и общим вопросам Группа «Эталон» 3 Чернуха Андрей Викторович Заместитель генерального директора, руководитель направления «Персонал и организационное развитие» «Галс-Девелопмент» 4 Уржумова Елена Алексеевна Директор по персоналу ГК А101 5 Кундузбаев Рустам Ахтямович Директор по персоналу и организационному развитию, руководитель департамента управления персоналом «Донстрой» Горчакова Александра Юрьевна Директор по персоналу Группа «Самолет» Торговля 1 Адлейба Ксения Анатольевна Директор по персоналу и организационному развитию Торговый дом «Перекресток» 2 Конева Татьяна Юрьевна Директор по персоналу Hoff 3 Соколова Василина Евгеньевна Директор по трансформации и людям Sokolov 4 Васильева Ксения Валерьевна Вице-президент по персоналу Inventive Retail Group 5 Бетина Полина Ивановна Директор по персоналу Аптечная сеть 36,6 Белых Кира Владимировна Директор по персоналу Magnit Omni Веселова Наталья Юрьевна Заместитель генерального директора по управлению персоналом «Ригла» Джерих Юлия Викторовна Директор по персоналу «Чижик» Спивак Екатерина Сергеевна Директор по персоналу «Детский мир» Транспорт 1 Перфильев Илья Владимирович Заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию «Аэрофлот» 2 Саратов Сергей Юрьевич Заместитель генерального директора, начальник Департамента управления персоналом РЖД 3 Ермак Мария Александровна Директор по персоналу «Воздушные ворота Северной столицы» Фармацевтика 1 Амосов Александр Евгеньевич Заместитель генерального директора по организационной трансформации и персоналу Biocad Финансовый сектор 1 Григорьян Юрий Сергеевич Управляющий директор «Альфа-Капитал» 2 Поднебесный Сергей Александрович Директор по персоналу «Альфа-Деньги» 3 Леонтьева Гульнара Фердинандовна Директор департамента управления персоналом НПФ «Эволюция» Химическая промышленность 1 Рассказов Данил Владимирович Директор по управлению персоналом СИБУР

Топ-60 директоров по развитию Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Васильев Евгений Дмитриевич Директор по продукту «ВКонтакте», «VK Видео» и «VK Музыки» VK 2 Самсонова Полина Андреевна Управляющий директор «СберТех» 3 Губарев Валентин Витальевич Заместитель генерального директора по развитию бизнеса КРОК 4 Тарасенко Сергей Анатольевич Директор по продукту «МТС Линк» 5 Изместьев Дмитрий Владимирович Вице-президент по инновационным проектам ЛАНИТ Обаляева Юлия Игоревна Заместитель генерального директора «Сбер А» Симоненко Виктор Викторович Заместитель генерального директора «Росэлторг» Коммерческие банки 1 Аксаков Александр Анатольевич Заместитель председателя правления Банк ДОМ.РФ 2 Бедретдинова Наталья Андреевна Вице-президент Газпромбанк 3 Тымбай Александра Игоревна Директор по стратегическому развитию Альфа-банк Коммуникационные и рекламные агентства 1 Шульгина Татьяна Дмитриевна Заместитель генерального директора по финансам и операционной деятельности «СберМаркетинг» 2 Лайус Кристина Андреевна Директор по коммуникациям и развитию отношений с партнерами «СберСеллер» Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Городецкий Николай Александрович Директор по развитию бизнес-системы Группа компаний «Свеза» Медиа и креативные индустрии 1 Калашников Иван Васильевич Заместитель генерального продюсера ТНТ 2 Ханчалян Борис Овсепович Заместитель генерального директора Газпром-Медиа Холдинг 3 Осетинская Юлия Анатольевна Генеральный продюсер «Союзмультфильм» 4 Михайлов Григорий Сергеевич Заместитель генерального директора по дистрибуции и технологиям «ГПМ Радио» 5 Феоктистов Сергей Петрович Исполнительный директор Медиагруппа «Россия сегодня» Ермакова Ольга Петровна Директор департамента производства телефильмов Телеканал ТВ-3 Касперович Екатерина Вячеславовна Директор по развитию Русская Медиагруппа Пашутин Дмитрий Юрьевич Директор департамента по стратегии Национальная Медиа Группа Рудакова Елена Евгеньевна Директор департамента развития и взаимодействия со спортивными организациями «Матч ТВ» Филия Алексей Сергеевич Заместитель директора по стратегии и развитию рекламных продуктов «ГПМ Реклама» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Азаров Захар Витальевич Советник генерального директора по устойчивому развитию «Северсталь» Многопрофильные холдинги 1 Акопов Вадим Борисович Заместитель генерального директора по стратегии и корпоративному развитию «Севергрупп» Онлайн-платформы 1 Вергасов Антон Юрьевич Директор стратегических проектов PARI 2 Хасанова Сабина Ринатовна Директор по развитию digital-сервисов «Банки.ру» 3 Хадыров Равшан Юнусович Директор по развитию бизнеса SME «Сравни» 4 Минаев Алексей Владимирович Директор по стратегическому развитию RWB 5 Гончаренко Марина Анатольевна Исполнительный директор Bronevik.com Профессиональные услуги 1 Бабинская Юлия Викторовна Директор по развитию Ventra Go! HR-холдинг Ventra 2 Сухова Ирина Алексеевна Старший партнер «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Связь и телекоммуникации 1 Хайретдинов Шамиль Мубинович Вице-президент по стратегическому развитию МТС 2 Решетин Олег Игоревич Заместитель генерального директора «Вымпелком» (бренд «Билайн») 3 Чудесников Дмитрий Андреевич Управляющий директор Yota Сервис 1 Полиновский Михаил Валерьевич Исполнительный директор—директор по развитию «Росинтер Ресторантс» 2 Малинина Анна Леонидовна Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу FUN&SUN Страхование 1 Борзунов Борис Олегович Директор по сберегательным продуктам СК «Росгосстрах Жизнь» 2 Фролов Роман Николаевич Заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страховой дом ВСК Строительство и девелопмент 1 Демиденко Дмитрий Михайлович* Вице-президент по развитию Группа «Эталон» 2 Васильева Виктория Олеговна Первый заместитель генерального директора STONE 3 Лебедев Денис Юрьевич Вице-президент блока развития и GR GloraX 4 Цветов Дмитрий Владимирович Директор по развитию ГК А101 5 Шумилов Родион Александрович Заместитель генерального директора «Галс-Девелопмент» Пригожина Татьяна Сергеевна Директор по стратегическому развитию ЦЕМРОС Яковлева Александра Анатольевна Заместитель генерального директора по стратегическому развитию и трансформациям «Газстройпром» Торговля 1 Галимский Евгений Вячеславович Директор по развитию лояльности и экосистемных продуктов Х5 2 Николаев Алексей Игоревич Управляющий директор по стратегии и корпоративному развитию Lamoda 3 Викулин Юрий Евгеньевич Директор по стратегии и развитию бизнеса ГК «Детский мир» 4 Ефтодий Паула Юрьевна Заместитель генерального директора «М.Видео» 5 Трегубенкова Анастасия Олеговна Директор по развитию Inventive Retail Group Ковалев Сергей Вячеславович Директор по развитию «Ригла» Олейников Денис Андреевич Директор по стратегии и трансформации «Спортмастер» Транспорт 1 Кобзев Сергей Алексеевич Первый заместитель генерального директора РЖД 2 Кузьмин Виктор Алексеевич Директор департамента бизнес-анализа и стратегического развития «Аэрофлот» Фармацевтика 1 Закирова Светлана Анатольевна Директор департамента развития бизнеса «Герофарм» Финансовый сектор 1 Чикулаева Елена Сергеевна Директор по стратегии «Альфа-Капитал» 2 Барухин Александр Матвеевич Директор по развитию бизнеса «ВТБ Лизинг» 3 Димченко Надежда Васильевна Директор по развитию бизнеса «Альфа-Деньги» Энергетика и топливный комплекс 1 Шурыгин Александр Владимирович Заместитель начальника департамента по стратегии и развитию бизнеса логистики, переработки и сбыта «Газпром нефть»

Топ-50 директоров по правовым вопросам Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Донников Юрий Евгеньевич Директор юридического департамента и комплаенс hh.ru 2 Барабанова Эльвира Тахировна Директор по корпоративным и правовым вопросам МТС Web Services 3 Лавренов Владимир Сергеевич Директор юридического департамента ИТ-холдинг Т1 4 Глаголева Маргарита Эдуардовна Директор юридического департамента ЛАНИТ Коммерческие банки 1 Гришин Михаил Олегович Директор по правовым вопросам и управлению проблемными активами Альфа-банк 2 Клочкова Анна Борисовна Старший вице-президент, руководитель блока проблемных активов Банк ПСБ 3 Синицин Сергей Васильевич Вице-президент по правовым вопросам, директор правового департамента МТС-банк Машиностроение 1 Шангареева Рената Сергеевна Директор по правовым вопросам «Москвич» Медиа и креативные индустрии 1 Сигачева Наталья Александровна Директор по юридическим вопросам «Союзмультфильм» 2 Бекшенев Тимур Маратович Член правления—директор по правовым вопросам ON Медиа 3 Щербаков Тимофей Викторович Заместитель генерального директора по юридическим вопросам РБК 4 Чудаков Дмитрий Викторович Директор юридической дирекции Газпром-Медиа Холдинг 5 Гурдина Танзиля Алиевна Руководитель юридического отдела «Ведомости» Иванова Марианна Викторовна Директор по правовым вопросам «ГПМ Радио» Титов Андрей Дмитриевич Заместитель генерального директора по правовым вопросам Русская Медиагруппа Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Захарова Марианна Александровна Первый вице-президент—руководитель Блока корпоративных, акционерных и правовых вопросов «Норникель» 2 Мошнов Алексей Евгеньевич Директор по правовым вопросам АЛРОСА 3 Шепилов Сергей Викторович Главный юрист Магнитогорский металлургический комбинат Многопрофильные холдинги 1 Щукина Ирина Александровна Заместитель генерального директора по правовым вопросам, корпоративному управлению и развитию бизнеса «Техноимпульс» Онлайн-платформы 1 Богуславская Валерия Александровна Директор по юридическим вопросам ЦИАН 2 Хромова Александра Леонидовна Директор по правовым и корпоративным вопросам KION 3 Князева Мария Дмитриевна Директор по правовым вопросам «Банки.ру» 4 Кучмин Александр Юрьевич Директор департамента юридического сопровождения PARI 5 Суворова Юлия Сергеевна Директор по правовым вопросам «Сравни» Барышникова Виктория Эдуардовна Директор по корпоративным и правовым вопросам Bronevik.com Куменкова Ольга Анатольевна Руководитель юридического департамента Онлайн-кинотеатр START Производство потребительских товаров 1 Сергеева Елена Юрьевна Руководитель юридической функции IDS Borjomi 2 Сулиманов Руслан Шамилевич Директор по правовому обеспечению ГК «Просвещение» 3 Богатенкова Яна Андреевна Директор по правовым вопросам ГК «Абрау-Дюрсо» 4 Смолина Маргарита Вадимовна Директор по юридическим вопросам «Мултон Партнерс» Связь и телекоммуникации 1 Мыльцева Анна Андреевна Директор департамента правовой поддержки бизнеса МТС 2 Переверзев Сергей Андреевич Директор по правовым вопросам «МегаФон» 3 Быков Антон Аркадьевич Заместитель генерального директора по правовым и корпоративным вопросам «ТрансТелеКом» 4 Иванцов Петр Петрович Вице-президент «Вымпелком» (бренд «Билайн») Сервис 1 Левин Сергей Леонидович Директор юридического департамента Rostic's Страхование 1 Бессонов Алексей Александрович Руководитель центра правового сопровождения «СберСтрахование» 2 Гелемеева Кира Анатольевна Вице-президент по правовым вопросам Группа «Ренессанс страхование» 3 Полина-Сташевская Анна Леонидовна Заместитель генерального директора по юридическим вопросам «Ингосстрах» 4 Иманкулов Мурат Ауельбекович Директор юридического департамента «АльфаСтрахование» Строительство и девелопмент 1 Антонов Павел Георгиевич Директор по правовому обеспечению и управлению рисками ГК А101 2 Аржуханов Руслан Олегович Руководитель юридического департамента «Донстрой» 3 Казакова Екатерина Сергеевна Управляющий директор по правовым и корпоративным вопросам Группа «Самолет» Торговля 1 Сухов Алексей Михайлович Директор по корпоративным и правовым отношениям «М.Видео» 2 Шестакова Яна Сергеевна Директор Департамента по корпоративным и правовым вопросам Розничная сеть МТС 3 Погорелов Андрей Викторович Директор по юридическим вопросам Аптечная сеть 36,6 Транспорт 1 Хомякова Анна Павловна Директор юридического департамента «Аэрофлот» 2 Курбатова Мария Викторовна Директор по юридическим вопросам «Делимобиль» Финансовый сектор 1 Романюк Наталья Николаевна Управляющий директор ДОМ.РФ 2 Московкина Оксана Петровна Директор департамента правового обеспечения, инвестиционного контроля и безопасности «Альфа-Капитал» Энергетика и топливный комплекс 1 Лихолет Денис Евгеньевич Директор по правовым вопросам «Росводоканал»

Топ-40 директоров по отношениям с органами власти Место ФИО Должность Компания Коммерческие банки 1 Высоцкий Павел Андреевич Заместитель председателя правления Альфа-банк Машиностроение 1 Зубихин Антон Владимирович Заместитель генерального директора Группа «Синара» 2 Гаранина Юлия Владимировна GR-директор АВТОТОР Медиа и креативные индустрии 1 Попова Анна Александровна Руководитель направления по взаимодействию с госорганами и спецпроектам Газпром-Медиа Холдинг 2 Мастусова Ирина Геннадьевна Директор по отношениям с органами власти «Союзмультфильм» 3 Рыжков Дмитрий Юрьевич Первый заместитель генерального продюсера по отношениям с органами власти «Матч ТВ» 4 Давыдова Елена Николаева Директор дирекции государственных проектов Медиагруппа «Россия сегодня» 5 Маклакова Оксана Галеевна Директор по стратегическим коммуникациям городских медиа «Шкулёв Холдинг» Михайлова Мария Александровна Директор по развитию и взаимодействию с госорганами «Москва Медиа» Трубецкой Михаил Андреевич Руководитель направления внешних коммуникаций и GR Русская Медиагруппа Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Уткин Николай Николаевич Первый вице-президент—руководитель Блока по взаимодействию с органами власти «Норникель» 2 Пожитков Никита Николаевич Заместитель генерального директора по федеральным и региональным программам «Атлас Майнинг» Многопрофильные холдинги 1 Яньков Никита Федорович Директор регуляторного офиса S8 Сapital Онлайн-платформы 1 Куренкова Валентина Александровна GR-директор «Нетология» 2 Лебедев Сергей Юрьевич Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти AliExpress СНГ 3 Ремнев Павел Вадимович GR-директор ЦИАН Профессиональные услуги 1 Конджария Марина Сергеевна Директор по продюсированию и GR «Р-Конф» Связь и телекоммуникации 1 Месропян Владимир Рудольфович Директор по связям с государственными органами «МегаФон» 2 Панков Александр Александрович Президент «Вымпелком» (бренд «Билайн») 3 Рего Андрей Викторович Вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти МТС Сервис 1 Зырянов Андрей Федорович Старший директор по связям с органами власти «Вкусно — и точка» 2 Тимкин Антон Евгеньевич Директор по работе с государственными органами власти Cosmos Hotel Group 3 Сирченко Александр Александрович Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти и коммуникациям FUN&SUN Страхование 1 Артамонов Алексей Игоревич Вице-президент, директор департамента по взаимодействию с органами государственной власти «АльфаСтрахование» 2 Саганов Павел Николаевич Руководитель направления общей правовой практики «СберСтрахование» Строительство и девелопмент 1 Островая Валентина Васильевна Директор по градостроительной политике и внешним связям Pioneer Торговля 1 Иванов Алексей Вадимович Директор по взаимодействию с органами государственной власти ГК «Детский мир» 2 Калимуллин Тагир Равилович Заместитель генерального директора по взаимодействию с государственными органами «М.Видео» Транспорт 1 Нагорных Юрий Дмитриевич Директор по коммуникациям—начальник департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти РЖД Фармацевтика 1 Додонов Валентин Юрьевич Директор по взаимодействию с органами государственной власти и доступу препаратов на рынок «Нанолек» 2 Торгов Алексей Владимирович Заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям Biocad 3 Котухова Яна Игоревна Директор по работе с органами государственной власти и внешним коммуникациям по странам ЕАЭС «Сервье» 4 Нахамчен Дмитрий Леонидович Директор по взаимодействию с органами государственной власти и доступу на рынок «Герофарм» Финансовый сектор 1 Волошин Иван Александрович Управляющий директор ДОМ.РФ 2 Потанин Павел Александрович Заместитель генерального директора Платежная система «Мир» 3 Погорелова Ирина Владимировна Директор по GR «СберЛизинг» 4 Швайковский Николай Юрьевич Руководитель направления по взаимодействию с государственными органами «Альфа-Капитал» 5 Амелина Марина Вячеславовна Вице-президент Инвестиционный холдинг «Восток Инвестиции» Химическая промышленность 1 Афанасьева Светлана Николаевна Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти «Фосагро» 2 Шахов Алексей Алексеевич Директор, связи с государственными органами. Содействие социально-экономическому развитию регионов присутствия СИБУР

Топ-50 директоров по информационным технологиям Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Тулупов Ярослав Александрович Директор по разработке X5 Tech 2 Фомина Татьяна Алексеевна Директор по информационным технологиям hh.ru 3 Ляджин Сергей Владимирович Технический директор VK 4 Шуваев Яков Владимирович Директор по ИТ ЛАНИТ 5 Шахаб Максим Бассамович Директор по информационным технологиям «Лаборатория Касперского» Аксенов Олег Владимирович Технический директор «ЛАНИТ-Интеграция» Анищенко Юрий Витальевич Заместитель генерального директора—исполнительный директор «РЖД – Цифровые пассажирские решения» Атоян Антон Андреевич Заместитель генерального директора, директор производства продуктов Platform V «СберТех» Грачев Вячеслав Валерьевич Директор по технологиям МТС Web Services Сачков Антон Константинович Директор департамента по развитию и разработке онлайн-платформ Magnit Tech Тотмаков Алексей Сергеевич Техническая директор VK Tech Хохлов Роман Леонидович Технический директор Calltouch Коммерческие банки 1 Безбогов Сергей Александрович Заместитель руководителя технологического блока—старший вице-президент Банк ВТБ 2 Фетисов Алексей Вячеславович Директор по информационным технологиям Альфа-банк 3 Меньшов Кирилл Алексеевич Старший вице-президент—руководитель блока «Технологии» «Сбер» 4 Шамрай Никита Валерьевич Старший вице-президент—руководитель блока информационных технологий Банк ПСБ 5 Бижан Михаил Сергеевич Вице-президент, руководитель информационно-технологического кластера МТС-банк Коммуникационные и рекламные агентства 1 Фетисов Дмитрий Сергеевич Директор по техническому развитию «СберСеллер» Медиа и креативные индустрии 1 Голубенцев Сергей Валерьевич Директор по информационным технологиям «Союзмультфильм» 2 Ушаков Дмитрий Алексеевич Исполнительный директор Медиагруппа «Россия сегодня» 3 Савельев Валентин Михайлович Директор по продукту News.ru 4 Лукьяненко Роман Валерьевич Заместитель генерального директора, директор технического департамента Русская Медиагруппа 5 Белявцев Михаил ИТ-директор «Шкулёв Холдинг» Арефьев Алексей Александрович Директор по управлению продуктовым портфелем ON Медиа Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Дунаев Сергей Вадимович Директор по информационным технологиям «Северсталь» 2 Ермишина Лиана Рагиновна Вице-президент по информационным технологиям «Норникель» 3 Феоктистов Вадим Николаевич Директор «ММК-Информсервис» Онлайн-платформы 1 Радюков Максим Владимирович Директор по информационным технологиям ЦИАН 2 Агабабян Арутюн Самвелович Директор по информационным технологиям «Туту» 3 Бобрецов Сергей Анатольевич Директор ИТ-департамента RWB 4 Дергачев Кир Александрович Технический директор «Нетология» Производство потребительских товаров 1 Усик Сергей Вячеславович ИТ-директор ГК «Абрау-Дюрсо» 2 Чернуха Сергей Николаевич ИТ-директор Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России Связь и телекоммуникации 1 Блинов Алексей Васильевич Заместитель генерального директора «Вымпелком» (бренд «Билайн») 2 Табашников Павел Александрович Директор дирекции ИТ-инфраструктуры «МегаФон» Сельское хозяйство 1 Беляев Владислав Михайлович Директор по информационным технологиям Группа «Черкизово» Сервис 1 Русавский Руслан Евгеньевич Вице-президент ГК «Медси» 2 Колбасов Сергей Вадимович ИТ-директор FUN&SUN Страхование 1 Муравьев Владимир Сергеевич Директор по информационным технологиям «АльфаСтрахование» 2 Максименко Вячеслав Витальевич Директор по информационным технологиям СК «Росгосстрах Жизнь» Строительство и девелопмент 1 Трусов Дмитрий Александрович Вице-президент по информационным технологиям Группа «Эталон» 2 Лака Алексей Александрович Руководитель департамента информационных технологий «Донстрой» Торговля 1 Ермаков Николай Владимирович Технический директор ГК «Детский мир» 2 Есман Сергей Сергеевич ИТ-директор «М.Видео» 3 Ефёров Алексей Юрьевич Директор по информационным технологиям Аптечная сеть 36,6 4 Лимаренко Евгений Александрович Директор по информационным технологиям Inventive Retail Group Транспорт 1 Новиков Артем Олегович ИТ директор СДЭК 2 Нестеров Андрей Владимирович Директор по информационным технологиям «Воздушные ворота Северной столицы» Финансовый сектор 1 Лежнев Федор Юрьевич Директор департамента информационных технологий «Альфа-Капитал» 2 фон Розен Александр Игоревич Технический директор Единый ЦУПИС

Топ-40 директоров по цифровой трансформации Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Иванов Антон Михайлович Технический директор «Лаборатория Касперского» 2 Щербаков Виталий Андреевич Директор департамента по большим данным и развитию дата-продуктов «МегаТех» 3 Голицын Сергей Алексеевич Руководитель направления Т1 Искусственный интеллект ИТ-холдинг Т1 4 Мацепура Семен Сергеевич Директор департамента по технологической трансформации Magnit Tech 5 Ульянычев Матвей Николаевич Директор управления развития продукта «СберТех» Коммерческие банки 1 Рябов Сергей Владимирович Старший управляющий директор, директор по AI-трансформации «Сбер» 2 Зыбина Мария Сергеевна Первый вице-президент Газпромбанк 3 Захаров Алексей Вячеславович Старший вице-президент, руководитель блока развития и цифровизации оборонно-промышленного комплекса и гражданских отраслей Банк ПСБ 4 Баттулин Дамир Рашитович Директор по развитию цифровых каналов Альфа-банк 5 Комлик Олег Геннадьевич Вице-президент, директор подразделения «Цифровые продукты для бизнеса» Банк ДОМ.РФ Коммуникационные и рекламные агентства 1 Матвеева Татьяна Андреевна Исполнительный директор МТС AdTech Медиа и креативные индустрии 1 Балабан Алексей Сергеевич Заместитель генерального продюсера, директор по цифровой трансформации «Матч ТВ» 2 Макаров Сергей Геннадиевич Директор дирекции информационных технологий Медиагруппа «Россия сегодня» 3 Косинский Сергей Сергеевич Заместитель генерального директора, глава цифрового блока Газпром-Медиа Холдинг 4 Чурсин Алексей Александрович Корпоративный директор по продукту «Шкулёв Холдинг» 5 Скалабан Станислав Анатольевич Директор по продажам Digital, Директор по развитию сайтов и приложений Русская Медиагруппа Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Бусько Виталий Геннадьевич Вице-президент по инновациям «Норникель» 2 Рыболовлев Валерий Юрьевич Начальник проектного офиса Магнитогорский металлургический комбинат Онлайн-платформы 1 Колодько Вероника Игоревна Управляющий директор Портал «Рамблер» Профессиональные услуги 1 Степченкова Дарья Витальевна Директор по цифровой трансформации «Инвитро» 2 Стояновский Анатолий Александрович Директор по цифровой трансформации и технологическим инновациям Московская школа управления «Сколково» Связь и телекоммуникации 1 Антонян Эмин Андраникович Коммерческий директор по развитию корпоративного и государственного сегментов «МегаФон» 2 Кулаков Алексей Александрович Вице-президент по маркетингу и клиентскому опыту МТС Сельское хозяйство 1 Лукинова Вероника Владимировна Руководитель R&D-центра Агрохолдинг «Степь» Сервис 1 Чистяков Павел Сергеевич Директор по цифровой трансформации Rostic's Строительство и девелопмент 1 Файнблит Татьяна Марковна Директор внедрения цифровых сервисов ГК А101 2 Варназов Лев Александрович Заместитель руководителя службы по информационной безопасности «Донстрой» Торговля 1 Умряева Татьяна Владимировна Управляющий директор по продукту и данным Lamoda 2 Чухонцев Александр Александрович Директор по поддержке и эффективности бизнеса Торговый дом «Перекресток» 3 Корыстин Андрей Леонидович Директор департамента по развитию продуктов Magnit Omni 4 Романовская Лариса Владимировна Директор по омниканальным продажам Аптечная сеть 36,6 Транспорт 1 Чаркин Евгений Игоревич Заместитель генерального директора РЖД Финансовый сектор 1 Козак Николай Дмитриевич Управляющий директор ДОМ.РФ 2 Граборов Антон Сергеевич Руководитель блока «Цифровой бизнес» «Альфа-Капитал» 3 Баранова Ирина Ивановна Заместитель генерального директора по маркетингу, цифровым продажам и сервису НПФ «Газфонд ПН» 4 Кузнецов Борис Сергеевич Руководитель управление стратегических проектов Единый ЦУПИС Химическая промышленность 1 Рубенчик Антон Владимирович Директор по цифровым и информационным технологиям СИБУР Энергетика и топливный комплекс 1 Третьяк Олег Александрович Начальник департамента по цифровой трансформации «Газпром нефть» 2 Сюняева Диана Анатольевна Начальник управления цифровой стратегии «Росатом» 3 Добровинский Александр Сергеевич Заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации Эн+

Топ-30 директоров по корпоративному управлению Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Сенатская Ирина Игоревна Операционный директор «Базис» Коммерческие банки 1 Цветков Олег Юрьевич Управляющий директор—руководитель Службы корпоративного секретаря «Сбер» 2 Игнатьев Евгений Геннадьевич Руководитель аппарата наблюдательного совета—корпоративный секретарь Банк ВТБ 3 Короткова Екатерина Александровна Корпоративный секретарь МТС-банк Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Дмитриев Олег Владимирович Директор по корпоративному управлению и правовому обеспечению Гознак Машиностроение 1 Бреева Елена Леонидовна Директор по корпоративному управлению и комплаенс ГАЗ 2 Ворновский Андрей Николаевич Вице-президент по организационному развитию и координации проектов АВТОТОР Медиа и креативные индустрии 1 Англиченков Илья Георгиевич Директор департамента корпоративного развития Газпром-Медиа Холдинг Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Платов Павел Евгеньевич Корпоративный секретарь—директор департамента «Норникель» 2 Николаева Ольга Сергеевна Директор Дирекции по корпоративным и имущественным правоотношениям ТМК 3 Седов Виктор Михайлович Корпоративный секретарь Магнитогорский металлургический комбинат Многопрофильные холдинги 1 Жукович Наталья Игоревна Директор центра корпоративного управления S8 Сapital Связь и телекоммуникации 1 Лизунова Дарья Александровна Корпоративный секретарь «МегаФон» 2 Сафронов Роман Михайлович Директор по корпоративному управлению МТС 3 Лысенко Оксана Вадимовна Директор «Вымпелком» (бренд «Билайн») Сельское хозяйство 1 Шивидов Борис Викторович Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Агрохолдинг «Степь» Сервис 1 Хохлова Ольга Вячеславовна Корпоративный секретарь ГК «Медси» Страхование 1 Алпатова София Юрьевна Корпоративный секретарь Управления генеральной дирекции СК «Росгосстрах Жизнь» 2 Тукбаев Артем Александрович Корпоративный секретарь Группа «Ренессанс страхование» Строительство и девелопмент 1 Яреева Виктория Гусмановна Директор департамента корпоративного управления— корпоративный секретарь Группа «Эталон» 2 Кушнеренко Илья Викторович Заместитель генерального директора, руководитель функционального направления «Корпоративный центр» «Донстрой» Торговля 1 Береснёв Олег Владимирович Директор по корпоративному управлению «Ригла» Транспорт 1 Евсегнеева Вера Александровна Начальник департамента корпоративного управления РЖД 2 Федосов Михаил Николаевич Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и закупочной деятельности «Аэрофлот» Финансовый сектор 1 Каменский Александр Михайлович Управляющий директор по корпоративному управлению Московская биржа 2 Аджаев Иван Владимирович Управляющий директор—корпоративный секретарь ДОМ.РФ 3 Леснов Дмитрий Александрович Заместитель генерального директора по развитию ФИНАМ 4 Кучеренко Яна Михайловна Заместитель генерального директора по административно-хозяйственным вопросам А7 — Российская система международных расчетов Химическая промышленность 1 Медведева Марина Владимировна Управляющий директор, Бизнес-процессы. Общекорпоративные сервисы. Корпоративное управление СИБУР Энергетика и топливный комплекс 1 Коптяков Станислав Сергеевич Директор департамента корпоративного управления «РусГидро»

Топ-25 директоров по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Лосюкова Мария Александровна Руководитель проектов по устойчивому развитию «Лаборатория Касперского» 2 Пихтин Константин Андреевич Заместитель генерального директора «Сбер А» Коммерческие банки 1 Салугина-Сороковая Екатерина Андреевна Первый вице-президент Газпромбанк 2 Григорьева Анастасия Сергеевна Руководитель центра реализации программ по устойчивому развитию и ESG МТС-банк Медиа и креативные индустрии 1 Залунина Мария Владимировна Руководитель направления КСО Национальная Медиа Группа Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Григорьева Дарья Константиновна Директор по устойчивому развитию «Полюс» 2 Поярков Дмитрий Юрьевич Директор по устойчивому развитию и бренду «Северсталь» 3 Врубель Ярослава Сергеевна Директор по устойчивому развитию и связям с инвесторами Магнитогорский металлургический комбинат Многопрофильные холдинги 1 Тубман Оксана Дмитриевна Директор по спонсорству и корпоративной социальной ответственности S8 Сapital Онлайн-платформы 1 Бабкина Александра Юрьевна Директор по устойчивому развитию ЦИАН 2 Воронцова Надежда Дмитриевна Заместитель генерального директора по вопросам устойчивого развития RWB 3 Лебедева Алина Андреевна Руководитель направления устойчивого развития PARI Производство потребительских товаров 1 Жукова Ирина Семёновна Директор по устойчивому развитию Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России Связь и телекоммуникации 1 Чистова Евгения Михайловна Директор по устойчивому развитию «Вымпелком» (бренд «Билайн») 2 Савельев Юрий Витальевич Вице-президент по устойчивому развитию МТС Сервис 1 Орлова Анна Борисовна Руководитель социальных проектов Rostic's Торговля 1 Боброва Анна Евгеньевна Директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности «Лемана ПРО» Транспорт 1 Смирнова Вера Алексеевна Директор по ЭКГ и национальным целям развития Группа компаний «Дело» 2 Смирнова Кира Витальевна Директор по устойчивому развитию Транспортная группа FESCO 3 Бурмака Александр Николаевич Директор по корпоративной социальной ответственности ОТЭКО Фармацевтика 1 Благинина Наталья Александровна Директор по работе со стратегическими партнерами и ESG-проектам «Буарон» Финансовый сектор 1 Слуцкая Марина Витальевна Директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству ДОМ.РФ 2 Кочетков Максим Михайлович Руководитель направления устойчивого развития Московская биржа Химическая промышленность 1 Галактионова Надежда Александровна Директор, Устойчивое развитие СИБУР Энергетика и топливный комплекс 1 Сугакова Ярина Ярославовна Начальник управления социальных инвестиций, директор программы «Родные города» «Газпром нефть»

Топ-20 директоров по логистике и цепям поставок Место ФИО Должность Компания Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Леонтьев Дмитрий Сергеевич Директор по планированию и логистике Группа компаний «Свеза» Машиностроение 1 Ветошко Владимир Николаевич Заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «ЛокоТех» 2 Гиматдинов Валерий Шавкатович Исполнительный директор «Полилог» АВТОТОР Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Бердников Андрей Сергеевич Директор по логистике Магнитогорский металлургический комбинат 2 Кушнарев Дмитрий Сергеевич Старший вице-президент—руководитель Блока сбыта, коммерции и логистики «Норникель» Онлайн-платформы 1 Шапиро Евгений Дмитриевич Директор департамента логистики «Авито» Производство потребительских товаров 1 Филиппов Илья Владимирович Директор по логистике ГК «Абрау-Дюрсо» Связь и телекоммуникации 1 Смирнов Михаил Дмитриевич Директор департамента логистики «Вымпелком» (бренд «Билайн») 2 Гусева Татьяна Васильевна Директор дирекции по складской и транспортной логистике «МегаФон» Сельское хозяйство 1 Субботин Евгений Викторович Директор по закупкам и логистике Группа «Черкизово» Торговля 1 Алешин Михаил Григорьевич Директор цепи поставок Торговый дом «Перекресток» 2 Ипатова Олеся Александровна Директор по цепям поставок Metro 3 Ананичев Михаил Алексеевич Директор по логистическим операциям «Лемана ПРО» 4 Гнедаш Максим Александрович Директор по логистике «Чижик» 5 Гуров Денис Валерьевич Директор по управлению цепями поставок ГК «Детский мир» Худоногова Яна Петровна Директор по логистике и фулфилменту «М.Видео» Транспорт 1 Маслов Герман Семёнович Заместитель генерального директора по линейно-логистическому дивизиону Транспортная группа FESCO Фармацевтика 1 Дугин Денис Николаевич Директор по управлению цепями поставок «Герофарм» 2 Жирнов Семен Владимирович Заместитель генерального директора по управлению цепями поставок Biocad Химическая промышленность 1 Аветисов Марат Робертович Директор по логистике СИБУР

Топ-25 директоров по кибербезопасности Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Волков Сергей Петрович Директор центра киберзащиты Cloud.ru 2 Вовк Алексей Владимирович Директор по информационной безопасности «Лаборатория Касперского» 3 Бобыльков Виктор Михайлович Директор по кибербезопасности MWS Cloud 4 Соленик Всеслав Сергеевич Директор по кибербезопасности «СберТех» 5 Пилипенко Галина Васильевна Директор по безопасности МТС Web Services Коммерческие банки 1 Лебедь Сергей Васильевич Вице-президент по кибербезопасности «Сбер» 2 Зуев Илья Сергеевич Вице-президент по информационной безопасности МТС-банк 3 Никишов Дмитрий Юрьевич Вице-президент—директор по информационной безопасности Банк ДОМ.РФ 4 Руденко Георгий Викторович Управляющий директор Райффайзен-банк Коммуникационные и рекламные агентства 1 Голубев Игорь Александрович Директор по кибербезопасности «СберМаркетинг» Медиа и креативные индустрии 1 Руденко Евгений Валерьевич Директор по кибербезопасности Rambler&Co Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Мартынцев Алексей Сергеевич Директор Департамента защиты информации и ИТ-инфраструктуры «Норникель» 2 Редишев Михаил Викторович Директор департамента информационной безопасности «Русал» Онлайн-платформы 1 Гараев Тимур Русланович Руководитель департамента информационной безопасности «Банки.ру» Связь и телекоммуникации 1 Волков Алексей Николаевич Вице-президент «Вымпелком» (бренд «Билайн») 2 Фалилеев Эдуард Андреевич Директор департамента информационной безопасности МТС 3 Гончаров Сергей Дмитриевич Заместитель генерального директора «Почта России» Сельское хозяйство 1 Каширин Андрей Олегович Директор департамента информационной безопасности Группа «Черкизово» Сервис 1 Медведев Виталий Евгеньевич Директор по информационной безопасности ГК «Медси» 2 Терентьев Дмитрий Анатольевич Директор по информационной безопасности Cosmos Hotel Group Страхование 1 Валеев Альберт Маратович Директор по кибербезопасности «СберСтрахование жизни» 2 Солянкин Евгений Сергеевич Руководитель управления информационной безопасности «АльфаСтрахование» Торговля 1 Черномазов Алексей Сергеевич Директор по информационной безопасности «Лемана ПРО» Финансовый сектор 1 Гутник Артем Андреевич Директор департамента Платежная система «Мир» 2 Шакиров Гизар Илгизович Заместитель председателя правления по информационной безопасности Единый ЦУПИС

Топ-20 директоров по закупкам Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Рогачева Людмила Сергеевна Директор по закупкам hh.ru 2 Гуменная Лилия Николаевна Директор по закупкам «СберТех» 3 Володенкова Елена Ивановна Руководитель отдела закупок «Лаборатория Касперского» 4 Масчан Ксения Владимировна Заместитель вице-президента по экономике и финансам, директор по закупкам и логистике VK Коммерческие банки 1 Маринюк Игорь Александрович Начальник управления закупок Банк ВТБ Коммуникационные и рекламные агентства 1 Плодистый Евгений Александрович Директор по закупкам «СберМаркетинг» Машиностроение 1 Зиновьев Денис Юрьевич Директор по закупкам «Синара — Транспортные машины» Медиа и креативные индустрии 1 Новикова Анна Анатольевна Заместитель генерального директора по закупочной деятельности и юридическому сопровождению Редакция газеты «Вечерняя Москва» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Кузьмин Алексей Юрьевич Коммерческий директор Магнитогорский металлургический комбинат Производство потребительских товаров 1 Лаптев Александр Александрович Директор по закупкам ГК «Абрау-Дюрсо» Связь и телекоммуникации 1 Трухчева Юлия Александровна Директор по закупкам и трансформации МТС 2 Крутицкий Алексей Александрович Директор по закупкам и логистике «МегаФон» 3 Тер-Михайлова Нина Юрьевна Директор «Вымпелком» (бренд «Билайн») Сельское хозяйство 1 Шумейко Сергей Владимирович Директор департамента закупок Агрохолдинг «Степь» Сервис 1 Гребеневская Елена Евгеньевна Директор департамента закупок Cosmos Hotel Group Строительство и девелопмент 1 Сухарь Юрий Олегович Руководитель управления материально-технического снабжения «Донстрой» 2 Ткаченко Александр Александрович Директор по закупкам ГК ФСК Торговля 1 Абдрашитова Виктория Мирасовна Управляющий коммерческий директор по закупкам и ассортиментной стратегии Lamoda Финансовый сектор 1 Баширова Диляра Маратовна Директор по закупкам ДОМ.РФ 2 Ермакова Анна Валентиновна Директор по закупкам Московская биржа

Топ-15 директоров по внутрикорпоративным коммуникациям Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Шульц Александра Владимировна Директор по корпоративным коммуникациям ЛАНИТ 2 Фетисова Оксана Николаевна Заместитель вице-президента по персоналу и образовательным проектам VK Коммерческие банки 1 Шпилева Светлана Александровна Исполнительный директор—начальник Отдела внутренних коммуникаций и «СберТВ» «Сбер» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Мельник Ирина Петровна Руководитель департамента корпоративных коммуникаций Магнитогорский металлургический комбинат Многопрофильные холдинги 1 Савенкова Светлана Валерьевна Руководитель направления внутренних коммуникаций Государственная корпорация «Ростех» Производство потребительских товаров 1 Валуева Ольга Андреевна Директор по развитию бренда работодателя ГК «Абрау-Дюрсо» Связь и телекоммуникации 1 Шкробов Владимир Альбертович Директор департамента HR-проектов и внутренних коммуникаций МТС 2 Илюкина Мария Анатольевна Директор дирекции по корпоративной культуре и внутренним коммуникациям «МегаФон» Сельское хозяйство 1 Агеева Надежда Валерьевна Руководитель отдела внутренних коммуникаций Группа «Черкизово» Страхование 1 Окунь Анна Евгеньевна Руководитель центра внутренних коммуникаций СК «Росгосстрах Жизнь» Строительство и девелопмент 1 Изотова Диана Экрамовна Директор департамента корпоративных коммуникаций и КСО Группа «Эталон» 2 Гусева Елена Сергеевна Начальник управления развития корпоративной культуры функционального направления «Персонал и организационное развитие» «Галс-Девелопмент» Торговля 1 Верномудрова Мария Евгеньевна Директор по развитию персонала и бренда работодателя Х5 2 Резник Мария Александровна Директор по управлению брендом работодателя и корпоративной культурой Inventive Retail Group Химическая промышленность 1 Смыслова Мария Владимировна Руководитель функции внутренние коммуникации и корпоративная культура СИБУР

Топ-10 директоров по связям с инвесторами Место ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Мариничев Юрий Михайлович Директор по связям с инвесторами Positive Technologies 2 Аншаков Владислав Вячеславович Директор по связям с инвесторами «Группа Астра» Коммерческие банки 1 Вакеев Леонид Борисович Начальник управления по работе с инвесторами—вице-президент Банк ВТБ 2 Белянина Анастасия Эдуардовна Старший управляющий директор—руководитель дирекции инвестиционной экспертизы «Сбер» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Тахиев Сергей Александрович Руководитель по связям с инвесторами и корпоративным финансам АЛРОСА 2 Жуков Владимир Сергеевич Вице-президент по работе с инвесторами «Норникель» 3 Климантов Никита Андреевич Начальник отдела по работе с инвесторами «Северсталь» Связь и телекоммуникации 1 Воронова Анастасия Сергеевна Руководитель по связям с инвесторами и работе на рынках капитала МТС Страхование 1 Залужский Владимир Владимирович Вице-президент по корпоративному развитию и коммуникациям Группа «Ренессанс страхование» Транспорт 1 Напольнов Андрей Викторович Директор по связям с инвесторами «Аэрофлот»