Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Лучшие управленческие команды

Информационные технологии

  • «Лаборатория Касперского»
  • МТС Web Services
  • «СберТех»
  • hh.ru

Коммерческие банки

  • Альфа-банк
  • Банк ВТБ
  • Банк ПСБ
  • МТС-банк
  • «Сбер»

Коммуникационные и рекламные агентства

  • «СберМаркетинг»
  • Машиностроение
  • АВТОТОР

Медиа и креативные индустрии

  • Газпром-Медиа Холдинг
  • Национальная Медиа Группа
  • «Союзмультфильм»

Металлургия и горнодобывающая промышленность

  • АЛРОСА
  • Магнитогорский металлургический комбинат
  • «Норникель»
  • «Северсталь»

Многопрофильные холдинги

  • S8 Сapital
  • Онлайн-платформы
  • «Авито»
  • «Банки.ру»
  • ЦИАН

Производство потребительских товаров

  • «Аскона»
  • ГК «Абрау-Дюрсо»

Связь и телекоммуникации

  • «Вымпелком» (бренд «Билайн»)
  • «МегаФон»
  • МТС

Сельское хозяйство

  • Агрохолдинг «Степь»
  • Группа «Черкизово»

Сервис

  • ГК «Медси»
  • Cosmos Hotel Group
  • Rostic's

Страхование

  • «АльфаСтрахование»
  • Группа «Ренессанс страхование»
  • СК «Росгосстрах Жизнь»

Строительство и девелопмент

  • Группа «Эталон»
  • «Донстрой»
  • Level Group

Торговля

  • ГК «Детский мир»
  • «М.Видео»
  • Lamoda

Транспорт

  • «Аэрофлот»
  • РЖД

Фармацевтика

  • «Герофарм»

Финансовый сектор

  • «Альфа-Деньги»
  • «Альфа-Капитал»
  • ДОМ.РФ
  • Московская биржа

Химическая промышленность

  • СИБУР

Энергетика и топливный комплекс

  • «Газпром нефть»
Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд