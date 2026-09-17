Сколько новых имен появилось в рейтинге «Топ-1000 российских менеждеров» в 2026 году по сравнению с 2025 годом*

|
|Отрасль
|Высшие руководители
|Директор по ИТ
|Коммерческий директор
|Директор по корпоративному управлению
|Финансовый директор
|Директор по отношениям с органами власти
|Директор по связям с общественностью
|Директор по маркетингу
|Директор по логистике и цепям поставок
|Директор по правовым вопросам
|Директор по управлению персоналом
|Директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности
|Директор по развитию
|Директор по закупкам
|Директор по цифровой трансформации
|Директор по связям с инвесторами
|Директор по кибербезопасности
|Директор по внутрикорпоративным коммуникациям
|В среднем по всем позициям (без учета высших руководителей)
|Информационные технологии
|45,8
|66,7
|38,5
|0
|55,6
|н/р
|50
|66,7
|н/р
|50
|33,3
|50
|57,1
|75
|60
|50
|40
|0
|52,4
|Коммерческие банки
|0
|40
|0
|0
|20
|0
|0
|100
|н/р
|0
|0
|50
|33,3
|0
|60
|0
|50
|100
|27,1
|Коммкникационные и рекламные агентства
|53,8
|0
|16,7
|н/р
|0
|н/р
|50
|40
|н/р
|н/р
|100
|н/р
|50
|100
|0
|н/р
|0
|н/р
|36
|Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
|100
|н/р
|н/р
|0
|н/р
|н/р
|0
|н/р
|0
|н/р
|н/р
|н/р
|100
|н/р
|н/р
|н/р
|н/р
|н/р
|25
|Машиностроение
|66,7
|н/р
|66,7
|0
|50
|50
|0
|0
|100
|100
|33,3
|н/р
|н/р
|100
|н/р
|н/р
|н/р
|н/р
|50
|Медиа и креативные индустрии
|30,6
|66,7
|37,5
|0
|35,7
|28,6
|50
|54,5
|н/р
|57,1
|20
|0
|50
|100
|60
|н/р
|0
|н/р
|45,5
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|57,1
|0
|66,7
|66,7
|33,3
|0
|25
|0
|50
|0
|66,7
|0
|0
|0
|50
|66,7
|50
|0
|34,9
|Многопрофильные холдинги
|0
|н/р
|н/р
|100
|50
|0
|50
|н/р
|н/р
|0
|50
|100
|0
|н/р
|н/р
|н/р
|н/р
|0
|42,9
|Онлайн-платформы
|45,5
|100
|33,3
|0
|50
|66,7
|75
|80
|100
|42,9
|71,4
|66,7
|100
|н/р
|0
|н/р
|0
|н/р
|67,7
|Производство потребительских товаров
|33,3
|50
|60
|н/р
|50
|н/р
|25
|0
|100
|50
|75
|0
|н/р
|0
|н/р
|н/р
|н/р
|100
|46,4
|Профессиональные услуги
|27,3
|н/р
|0
|н/р
|25
|100
|100
|40
|н/р
|н/р
|0
|н/р
|50
|н/р
|50
|н/р
|н/р
|н/р
|36,8
|Связь и телекоммуникации
|60
|50
|50
|0
|20
|0
|25
|33,3
|50
|25
|50
|0
|66,7
|0
|0
|0
|66,7
|50
|31,4
|Сельское хозяйство
|50
|100
|0
|0
|66,7
|н/р
|100
|100
|0
|н/р
|0
|н/р
|н/р
|0
|0
|н/р
|100
|0
|42,9
|Сервис
|37,5
|50
|33,3
|100
|0
|33,3
|50
|42,9
|н/р
|0
|66,7
|100
|50
|100
|100
|н/р
|50
|н/р
|50
|Страхование
|44,4
|0
|25
|50
|33,3
|50
|0
|20
|н/р
|75
|25
|н/р
|100
|н/р
|н/р
|100
|0
|0
|41
|Строительство и девелопмент
|35,7
|50
|30
|100
|33,3
|0
|87,5
|0
|н/р
|66,7
|50
|н/р
|50
|0
|50
|н/р
|н/р
|100
|48,2
|Торговля
|53,3
|75
|53,8
|0
|50
|0
|14,3
|54,5
|66,7
|100
|66,7
|0
|85,7
|0
|50
|н/р
|100
|50
|55,2
|Транспорт
|37,5
|100
|50
|0
|20
|0
|33,3
|150
|0
|50
|0
|66,7
|0
|н/р
|0
|0
|н/р
|н/р
|38,7
|Фармацевтика
|55,6
|н/р
|50
|н/р
|н/р
|75
|0
|50
|100
|н/р
|100
|100
|100
|н/р
|н/р
|н/р
|н/р
|н/р
|68,8
|Финансовый сектор
|60
|0
|42,9
|75
|55,6
|33,3
|20
|50
|н/р
|0
|66,7
|50
|66,7
|0
|25
|н/р
|50
|н/р
|44,8
|Химическая промышленность
|0
|н/р
|100
|0
|0
|50
|0
|50
|0
|н/р
|0
|100
|н/р
|н/р
|0
|н/р
|н/р
|0
|28,6
|Энергетика и топливный комплекс
|60
|н/р
|50
|0
|40
|н/р
|50
|0
|н/р
|100
|н/р
|100
|100
|н/р
|66,7
|н/р
|н/р
|н/р
|55,6
|В среднем по всем отраслям
|43,6
|56
|40
|33,3
|38
|35
|43,8
|51
|60
|46
|46,3
|48
|61,7
|35
|45
|40
|44
|40
|46,2