Сколько новых имен появилось в рейтинге «Топ-1000 российских менеждеров» в 2026 году по сравнению с 2025 годом*

Отрасль Высшие руководители Директор по ИТ Коммерческий директор Директор по корпоративному управлению Финансовый директор Директор по отношениям с органами власти Директор по связям с общественностью Директор по маркетингу Директор по логистике и цепям поставок Директор по правовым вопросам Директор по управлению персоналом Директор по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности Директор по развитию Директор по закупкам Директор по цифровой трансформации Директор по связям с инвесторами Директор по кибербезопасности Директор по внутрикорпоративным коммуникациям В среднем по всем позициям (без учета высших руководителей) Информационные технологии 45,8 66,7 38,5 0 55,6 н/р 50 66,7 н/р 50 33,3 50 57,1 75 60 50 40 0 52,4 Коммерческие банки 0 40 0 0 20 0 0 100 н/р 0 0 50 33,3 0 60 0 50 100 27,1 Коммкникационные и рекламные агентства 53,8 0 16,7 н/р 0 н/р 50 40 н/р н/р 100 н/р 50 100 0 н/р 0 н/р 36 Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 100 н/р н/р 0 н/р н/р 0 н/р 0 н/р н/р н/р 100 н/р н/р н/р н/р н/р 25 Машиностроение 66,7 н/р 66,7 0 50 50 0 0 100 100 33,3 н/р н/р 100 н/р н/р н/р н/р 50 Медиа и креативные индустрии 30,6 66,7 37,5 0 35,7 28,6 50 54,5 н/р 57,1 20 0 50 100 60 н/р 0 н/р 45,5 Металлургия и горнодобывающая промышленность 57,1 0 66,7 66,7 33,3 0 25 0 50 0 66,7 0 0 0 50 66,7 50 0 34,9 Многопрофильные холдинги 0 н/р н/р 100 50 0 50 н/р н/р 0 50 100 0 н/р н/р н/р н/р 0 42,9 Онлайн-платформы 45,5 100 33,3 0 50 66,7 75 80 100 42,9 71,4 66,7 100 н/р 0 н/р 0 н/р 67,7 Производство потребительских товаров 33,3 50 60 н/р 50 н/р 25 0 100 50 75 0 н/р 0 н/р н/р н/р 100 46,4 Профессиональные услуги 27,3 н/р 0 н/р 25 100 100 40 н/р н/р 0 н/р 50 н/р 50 н/р н/р н/р 36,8 Связь и телекоммуникации 60 50 50 0 20 0 25 33,3 50 25 50 0 66,7 0 0 0 66,7 50 31,4 Сельское хозяйство 50 100 0 0 66,7 н/р 100 100 0 н/р 0 н/р н/р 0 0 н/р 100 0 42,9 Сервис 37,5 50 33,3 100 0 33,3 50 42,9 н/р 0 66,7 100 50 100 100 н/р 50 н/р 50 Страхование 44,4 0 25 50 33,3 50 0 20 н/р 75 25 н/р 100 н/р н/р 100 0 0 41 Строительство и девелопмент 35,7 50 30 100 33,3 0 87,5 0 н/р 66,7 50 н/р 50 0 50 н/р н/р 100 48,2 Торговля 53,3 75 53,8 0 50 0 14,3 54,5 66,7 100 66,7 0 85,7 0 50 н/р 100 50 55,2 Транспорт 37,5 100 50 0 20 0 33,3 150 0 50 0 66,7 0 н/р 0 0 н/р н/р 38,7 Фармацевтика 55,6 н/р 50 н/р н/р 75 0 50 100 н/р 100 100 100 н/р н/р н/р н/р н/р 68,8 Финансовый сектор 60 0 42,9 75 55,6 33,3 20 50 н/р 0 66,7 50 66,7 0 25 н/р 50 н/р 44,8 Химическая промышленность 0 н/р 100 0 0 50 0 50 0 н/р 0 100 н/р н/р 0 н/р н/р 0 28,6 Энергетика и топливный комплекс 60 н/р 50 0 40 н/р 50 0 н/р 100 н/р 100 100 н/р 66,7 н/р н/р н/р 55,6 В среднем по всем отраслям 43,6 56 40 33,3 38 35 43,8 51 60 46 46,3 48 61,7 35 45 40 44 40 46,2