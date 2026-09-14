ЦБ: в России с 2023 года выпустили 520 млн карт «Мир»
Число выпущенных карт «Мир» с начала 2023 года выросло в три раза и, по данным на конец июня 2026-го, превысило 520 млн штук. Об этом сообщается в проекте «Основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028 и 2029 годов» Центробанка.
Доля «Мира» среди находящихся в обращении банковских карт по итогам первого полугодия 2026 года достигла 77,6%. «Факторами динамичного роста количества карт “Мир” являются их уникальный функционал, а также замещение карт международных платежных систем на внутреннем рынке», — указывается в документе.
В июле 2026 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что карты Visa и Mastercard будут постепенно выводить из оборота. Конкретных сроков, по ее словам, устанавливать не будут. Национальная система платежных карт (НСПК) в июне сообщала, что планирует снизить ставки межбанковского вознаграждения для карт международных систем.
Рост «Мира» обеспечила не только замена международных карт. После ухода Visa и Mastercard в 2022 году карты этих систем, выпущенные российскими банками, продолжили работать внутри страны на инфраструктуре НСПК, которая стала управлять операциями не только по «Миру», но и по картам международных систем.
Параллельно НСПК развивала собственные платежные сервисы: Mir Pay, оплату по QR-коду и платежи через Bluetooth. По итогам 2022 года Mir Pay был доступен клиентам 149 кредитных организаций, что расширяло практическую возможность использовать «Мир» для бесконтактных платежей.
Эта модель в основном усилила позиции системы на внутреннем рынке: за рубежом сфера ее действия, напротив, сократилась после отказа иностранных банков работать с «Миром» из-за опасений вторичных санкций США и Евросоюза.