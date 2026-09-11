Самарский облизбирком пообещал, что атака БПЛА на ТИК не скажется на выборах

Атака БПЛА на Самарскую область, в результате которой было повреждено здание территориальной избирательной комиссии, не повлияет на проведение предстоящих выборов. Об этом сообщил облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Сложившаяся ситуация не скажется на организации и проведении выборов»,— говорится в сообщении.

По информации облизбиркома, в момент атаки в здании находилась информационная продукция, а также избирательные бюллетени. В избирательной комиссии Самарской области уточнили, что материалы «остались в сохранности и находятся под охраной полиции».

Обломки БПЛА повредили здание ТИКа в Самарской области утром в пятницу, 11 сентября. В этот момент в здании не было людей. Была разрушена часть постройки, повреждены стены между кабинетами и выбиты стекла.

Целью утренней атаки БПЛА на Самарскую область стал Новокуйбышевск. Все вражеские беспилотники были сбиты. Но в результате падения обломков беспилотной авиации пострадал один человек: ему потребовалась помощь медиков.

Георгий Портнов