Экспертиза проверит соразмерность полученного «Самолетом» участка в Уфе

Арбитражный суд Башкирии назначил экспертизу в рамках дела, в котором региональное министерство земельных и имущественных отношений требует признать незаконной продажу компанией «Линкор-Инвест» специализированному застройщику «Проект-Страна-16» участка рядом с уфимским микрорайоном Затон.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в ноябре 2023 года связанное с уфимским предпринимателем Рустемом Сайдашевым ООО «Линкор-Инвест» уступило более 5,4 га севернее проспекта Дружбы народов ООО «Специализированный застройщик "Проект-Страна-16"», которое входит в группу компаний «Самолет». Позже участок был разделен на несколько мелких. Если первоначальный собственник собирался построить на участке многофункциональный сервисный комплекс с автосалоном и автоцентром, то новый владелец планирует использовать землю под жилую застройку.

По требованию прокуратуры минземимущество обратилось в суд с требованием аннулировать сделку. На время разбирательств суд запретил отчуждать спорные участки.

Экспертиза, порученная подведомственному минземимуществу учреждению «Государственная кадастровая оценка и техническая инвентаризация», должна ответить суду, какова площадь участка, занятая объектами, которые построены для многофункционального сервисного комплекса. Также необходимо представить перечень объектов недвижимости, размещенных на спорном участке до 7 ноября 2023 года, определить площадь участка, необходимую для эксплуатации запланированных объектов. Наконец, задача экспертизы — определить, соразмерна ли площадь 5,4 га площади всех находящихся на участке объектов.

На исследование суд отвел срок до 5 октября.

Идэль Гумеров