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Суд запретил переоформлять участки «дочки» «Самолета» под Уфой

Арбитражный суд Башкирии запретил региональному управлению Росреестра переоформлять права собственности на 11 участков общей площадью 5,44 га на уфимском проспекте Дружбы народов. С такими требованиями в суд обратилось министерство земельных и имущественных отношений Башкирии, пытающееся признать незаконной передачу земель в собственность специализированному застройщику «Проект-Страна-16» (входит в группу компаний «Самолет»).

Как сообщал «Ъ-Уфа», минземиущества считает, что в ноябре 2023 года «дочка» «Самолета» незаконно получила участки от компании «Линкор-Инвест» (ранее принадлежала уфимскому предпринимателю Рустему Сайдашеву, в ноябре прошлого года приговоренному к 10 годам колонии за взятку). На участках около микрорайона Затон «Проект-Страна-16» планировала строительство пяти жилых комплексов. Общая кадастровая стоимость спорной земли превышает 215,3 млн руб.

По мнению министерства, на стадии судебных разбирательств ответчики совершили действия, направленные на отчуждение спорных объектов недвижимости. В частности, разместили объявления о продаже участков.

Суд согласился принять обеспечительные меры до вступления в законную силу решения по итогам спора. Следующее заседание по делу назначено на 6 июля.

Подробнее о споре из-за участков — в статье «Ъ-Уфа» «"Самолет" может не сесть в Уфе».

Идэль Гумеров