«Самолет» может не сесть в Уфе

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии пытается оспорить сделки дочерней структуры федеральной группы «Самолет» с уфимской компанией «Линкор-инвест», связанной с бизнесменом Рустемом Сайдашевым, недавно осужденным на 10 лет колонии. Более двух лет назад «дочка» «Самолета» выкупила у «Линкор-инвеста» участок в Уфе, на котором намерена построить пять жилых комплексов. Сделка привлекла внимание прокуратуры Башкирии. В пресс-службе застройщика от комментариев отказались.

Арбитражный суд Башкирии 4 марта рассмотрит иск регионального министерства земельных и имущественных отношений к ООО «Линкор-инвест» и ООО «Специализированный застройщик "Проект-Страна-16"». Истец требует признать недействительными два договора купли-продажи, заключенные в ноябре 2023 года. Третьими лицами к спору привлечены мэрия Уфы, прокуратура Башкирии, региональное управление Роскадастра и подведомственное минземимуществу управление земельных и имущественных отношений Уфы.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе мэрии, одна из оспариваемых сделок касалась земельного участка в микрорайоне Сафроновском — между проспектом Дружбы Народов и Затонским шоссе. Из открытых источников следует, что кадастровая стоимость участка площадью более 5,4 га превышает 215,3 млн руб. С 2015 года земля находилась в аренде — сначала у ООО «Линкор», а затем у «Линкор-инвеста». Компании планировали построить многофункциональный сервисный комплекс с автосалоном, автоцентром и станцией технического обслуживания.

В 2019–2022 годах минземимущества пыталось заставить арендаторов освободить землю. По мнению ведомства, «Линкор-инвест», не реализовав проект многофункционального комплекса, не выполнил условия аренды. Однако суды трех инстанций тогда встали на сторону ответчика.

ООО «Линкор-инвест» зарегистрировано в 2016 году в Уфе, является правопреемником ООО «Линкор». До июля 2024 года учредителем фирмы являлся Рустем Сайдашев, владелец строительной компании «Стандарт плюс». В ноябре прошлого года Уфимский районный суд приговорил его к десяти годам колонии и 100 млн руб. штрафа за попытку дать взятку судье арбитражного суда, который рассматривал спор его фирмы с мэрией Уфы о застройке квартала возле железнодорожного вокзала. Сейчас учредителем «Линкор-инвеста» является Рамиль Габдинуров.

ООО «Специализированный застройщик "Проект-Страна-16"» зарегистрировано в марте 2023 года в Уфе, входит в девелоперское крыло федерального холдинга «Самолет». Кроме участка в Затоне, другие «дочки» группы компаний планируют застройку кварталов возле уфимского Собора Рождества Богородицы, в Деме, Зеленой роще и Сипайлово.

В июне 2024 года стало известно, что на землю в том же квартале претендует «Проект-Страна-16». Администрация Уфы позволила компании разработать проекты планировки и межевании территории между улицей Диниса Булякова, Затонским шоссе, проспектом Дружбы Народов и проектируемой улицей.

Спустя примерно год мэрия опубликовала планировочную документацию квартала: в нем планируется построить пять жилых комплексов из 19 домов высотой от девяти до 25 этажей и общей площадью квартир 133 тыс. кв. м. Социальная инфраструктура должна была быть представлена паркингами, детским садом и школой.

В ноябре прошлого года мэрия Уфы выдала разрешение на строительство одного из жилых комплексов, который, по данным портала «Дом.РФ», должен получить название «Урбан Яр». Стоимость строительства оценивается в 2,9 млрд руб., ввести дома в эксплуатацию планируется через два года.

На каких условиях участок оказался в распоряжении «Самолета», установить не удалось.

По данным «Ъ», инициаторами иска минземимущества к участникам сделки стала прокуратура Башкирии. Портал «Пруфы» сообщал, что после обращений жителей близлежащего частного сектора надзорное ведомство обратилось в министерство с представлением, в котором потребовало подать в суд на компании. Какие претензии предъявляет прокуратура к «Проект-Страна-16» и «Линкор-инвесту», неизвестно.

В пресс-службе группы компаний «Самолет» от комментариев вчера отказались. Связаться с представителями «Линкор-инвест» не удалось.

Минземимущество оперативный ответ на запрос «Ъ» не предоставило.

Идэль Гумеров