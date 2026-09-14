Владивостокский госуниверситет получил имущество бывшего ректора

Владивостокский государственный университет (ранее Владивостокский госуниверситет экономики и сервиса) получил 20 объектов недвижимости общей площадью свыше 69 тыс. кв. м, которые были изъяты у бывшего ректора вуза Геннадия Лазарева и подконтрольных ему структур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший ректор Владивостокского государственного университета Геннадий Лазарев

Фото: Игорь Онучин / Коммерсантъ Бывший ректор Владивостокского государственного университета Геннадий Лазарев

Фото: Игорь Онучин / Коммерсантъ

Шесть из двадцати объектов «задействуют в реализации образовательного процесса, четыре используют для увеличения количества мест в общежитиях. В трех помещениях разместят молодежные пространства, а еще семь передадут для развития студенческого спорта в университете», говорится в сообщении ВВГУ. Решение о передаче объектов вузу принял президент Владимир Путин.

В феврале Ленинский райсуд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры к Геннадию Лазареву, бывшему прокурору Приморья Валерию Василенко, а также нескольким их родственникам и юридическим лицам. В доход государства был обращен крупный пакет акций «Восточной верфи» и около 200 объектов недвижимости.

В настоящее время уголовное дело в отношении Геннадия Лазарева слушается в Ленинском райсуде Владивостока. Ему инкриминируется создание и руководство преступным сообществом. По версии следствия, с 2013 по 2021 год участники ОПС похитили имущество ВГУЭС «путем его незаконного отчуждения в пользу подконтрольных коммерческих структур», а затем сдали в аренду этому же вузу.

Геннадий Лазарев являлся депутатом парламента Приморья с 1995 по 2021 год, ректором ВГУЭС — с 1988 по 2015 год, затем занимал пост президента ВГУЭС. Являясь основным акционером «Восточной верфи», он возглавлял совет директоров общества.

Алексей Чернышев, Владивосток