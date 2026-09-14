Сбербанк требует банкротства головного юрлица воронежской «Диагонали» из-за 5 млрд долга

Объем требований Сбербанка к головному юрлицу воронежской ГК «Диагональ» Владимира Прохорова — ООО «Диагональ групп» — в рамках дела о банкротстве компании составляет 5,1 млрд руб. Об этом сообщил представитель банка на очередном заседании по делу в Арбитражном суде Воронежской области, которое посетил «Ъ-Черноземье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Задолженность образовалась по договорам поручительства головного юрлица группы за связанные с ней компании, взявшие кредиты у Сбербанка: ООО «Некс», ООО «Уральская нефтехимическая компания» и ООО «Вектор-В».

Представитель банка добавил, что имеющиеся у «Диагональ групп» активы позволяют покрыть расходы на процедуру банкротства. Речь идет о неких трех объектах (каких именно в Сбере не пояснили) стоимостью 30 млн руб. каждый.

Адвокат Владимира Прохорова Илья Курьянов в суде заявил, что рассмотрение параллельных споров о признании недействительными кредитных договоров, легших в основу банкротного иска, продолжается. По его словам, Сбербанк подал заявления о признании банкротами всех поручителей «Некса», «Вектора-В» и «Уральской нефтехимической компании»: 17 юрлиц и восьми физлиц.

«Ни один из должников пока не признан банкротом»,— добавил господин Курьянов.

На это представитель Сбера ответил, что факт наличия долга по договору поручительства «Диагональ групп» не оспаривается: «Ходатайства об отложении суда поданы, на наш взгляд, в целях затягивания судебного процесса и являются злоупотреблением правом».

Суд, однако, отложил заседание по делу до 1 декабря, пока не будут рассмотрены параллельные иски об оспаривании требований Сбера.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», Сбербанк также требует банкротства самого Владимира Прохорова. Объем требований также составляет 5 млрд руб. Долг образовался по договорам поручительства за кредиты, выданные «Уральской нефтехимической компании», «Вектору-В» и «Нексу». Эксперты поясняли, что, если средства по кредитным договорам были получены и использованы, оспорить сделки вряд ли удастся.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов