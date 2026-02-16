Сбербанк требует со связанных с ГК «Диагональ» Владимира Прохорова фирм 8 млрд

В Арбитражный суд Воронежской области поступило четыре иска Сбербанка к 17 компаниям, связанным с многопрофильной ГК «Диагональ» Владимира Прохорова. Общая сумма требований составляет 8,5 млрд руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Первый иск на 2 млрд руб. затрагивает следующие компании: головное юрлицо ГК — ООО «Диагональ групп» Владимира Прохорова, ООО «Уральская нефтехимическая компания» Константина Пекушева, ООО «НТК плюс» Петра Битюцкого, ООО «Вектор-В» Карима Шерифова и Дмитрия Маринюка, ООО «Веста-Москва» Константина Жукова, ООО «Некс» Дениса Соболева, ООО «Стройкапитал» Артура Черных, ООО «Олимпойл» Евгения Русанова, ООО «Квадрум» и ООО «Кэп» Олега Соболева.

Второе заявление на 559,2 млн руб. подано в том числе к ООО «Премиум» Ярослава (Олеговича) Мещерякова, ООО «Нефтересурс» Александра (Олеговича) Мещерякова, ООО «Латненское месторождение сортовых глин» Евгения Бобрешова, ООО «Фаворит-В» Сергея Медведева. В числе ответчиков по третьему иску на 3,6 млрд руб. — ООО «Химпром» (до 2018-го — ООО «Диагональ») Олега Соболева, а по четвертому на 2,2 млрд руб. — ООО «Аргилла» Константина Жукова.

По собственным данным, Владимир Прохоров — владелец группы «Диагональ», одним из основных направлений деятельности которой является оптовая торговля нефтепродуктами. До 2018 года название «Диагональ» носило ООО «Химпром», одним из учредителей которого до 2017 года являлась Алиса (Владимировна) Прохорова. Выручка «Химпрома» в 2024 году составила 5,3 млрд руб., чистый убыток — 1,2 млн руб. Головное юрлицо ГК ООО «Диагональ групп» в 2024 году получило 23 млн руб. выручки и 3,2 млн руб. чистой прибыли. Единственный учредитель и директор — Владимир Прохоров.

Суть требований ни в одном из исков не раскрывается. Три заявления приняты к производству. Еще одно пока не принято к рассмотрению.

В 2023 году «Ъ-Черноземье» сообщал, что правительство Воронежской области планирует перезапустить частично принадлежащий ему Бутурлиновский ликеро-водочный завод (ЛВЗ). По данным «Ъ-Черноземье», к перезапуску ЛВЗ могут быть причастны бывший совладелец Воронежской топливной компании, глава многопрофильной ГК «Диагональ» Владимир Прохоров и его партнер Андрей Пилипенко.

Егор Якимов